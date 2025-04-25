【明報專訊】「喂！畫漫畫好攰㗎喎，又搵得少，我畫多幾塊牆好過啦。」2022年，在漫畫《0課特工》的後記中，Man僧如此寫道。誰料《0課特工》獲得第一屆「港漫動力」——香港漫畫支援計劃金獎，在香港再版再版又再版，還銷往法國、意大利、馬來西亞等多個國家，又被意大利迪士尼公司看中，一路遞往總部。不久後，Man僧收到為迪士尼IP創作漫畫的邀約。第一次，「去到四揀一，輸咗」，交出的畫稿被禁止公開（甚至禁止講出IP名字），努力宛如石沉大海；第二次，畫風靡全球的「史詩級IP」《星球大戰》（Star Wars），Man僧手中畫筆彷彿化身光劍（Lightsaber），伴他一路過關斬將——終於，「Star Wars Celebration 2025」在東京舉行，迪士尼官方公布香港漫畫家Man僧主理Star Wars: Thrawn（《星戰：索龍》）小說改編漫畫的創作。

背後的銀幕上，是自己的漫畫作品；身前的舞台下，是一眾「星戰迷」的尖叫與歡呼。站在舞台中央的Man僧心中浮起的是：「人哋問我做緊乜嘢，我終於可以同人講，我畫緊漫畫！」

Man僧同《星戰》與漫畫的緣分，都源於他成長的1980年代。「儘管那時香港電影都好好，但例如《異形》、《星戰》之類嘅科技嘢，香港做唔到」，Man僧說，對於當時的一班「𡃁仔」而言，去遊戲廳玩《星戰》卡帶、「功夫片就睇香港，特技片就睇荷李活」，都是種潮流。1980年代，亦是屬於港漫的黃金時代。黃玉郎的《龍虎門》尚在連載；馬榮成的《中華英雄》也橫空出世；還有王司馬的《牛仔》一展溫情。

港漫有得玩 但要據市場調整風格

時間轉眼過，《星戰》還在流行，港漫卻已式微。Man僧觀察到，當下世代的香港小孩似乎「對唔郁嘅嘢喪失咗興趣」，就算是有心看漫畫，也大多會選擇日本、美國，或者韓國的作品。市場縮細，就連在「港漫動力」拿到金獎的Man僧，也自言「畫漫畫搵唔到食」，另有份正職，做廣告策劃。Man僧憶起某次與其他香港漫畫家一起，攜作品去往「多人睇港漫」的馬來西亞參展。兩側日本漫畫的攤位人群熙攘，夾在中間的香港攤位卻少人問津，「彷彿有個防護罩防住，唔會有人入到嚟」。

在香港無市場，在國際少人知，當下的港漫仲有冇得玩？Man僧答，有，但要漫畫家願意根據市場調整風格。創作《0課特工》時，為迎合香港觀眾偏好日本漫畫的口味，他「連畫風都改埋」。是次參與到迪士尼項目中，擅長畫「動作戲」、想要刻劃光劍打鬥場面的Man僧，卻被指派到以不用光劍、以智勝武的反派索龍為主角的小說改編漫畫中。「眼可唔可以細啲？」「人物個鼻可唔可以長啲？」「唔可以太血腥」……光是看到便足以令創作者「激到爆血管」的眾多要求，加上時差、保密要求、長達兩年的籌備與可能被替換、被「hold一hold」的憂慮，與迪士尼的合作，實在不算輕鬆。幸好，迪士尼亦給予漫畫家不小創作空間，比如可以根據小說，在不做太多刪減之餘，自行創作漫畫劇本；書中「索龍解決咗戰鬥」的簡短文字，亦令Man僧可以自行想像和創作戰鬥場景。

Man僧笑說，自己是「為客戶服務入咗骨」的人，漫畫「在某種程度上來說，亦是種服務業」，若想走向更大市場，保持自我風格固然重要，了解市場需求、「做啲大眾嘢」、「主動去pitching（推銷）」也很重要，「王家衛在《旺角卡門》之前，都參與過許多商業片；李小龍都要去casting（試鏡）……漫畫家怎樣去casting？唯有畫幾幅。唔好覺得唔抵」。

望向眼前，咖啡店牆上是Man僧充滿童趣的壁畫；過去的《開眼》封面，有他寫實風的梅艷芳與金庸插畫；手中拿着是《0課特工》漫畫；還有他的筆記簿中記者的肖像畫……Man僧自言不算成功，但至少達成童年「努力就會被看見」的心願。還有許多香港漫畫家，尚未被看見，但仍在畫。對於港漫，Man僧想說：「是當你係一個nobody，當全世界都不知道香港漫畫時，對方冇心情去關注你嘅社會問題，而更想知道『你可以畀到我乜？』——唔好淨係自己鍾意，連手冢治虫都覺得，漫畫要賣得，就要有娛樂性、要畀大眾睇、人人都睇得明。」

文：王梓萌

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