聲音肢體為軸劇場實驗 在放下言說之境尋共鳴

【明報專訊】上網查看《無無題》，海報上除了表演名稱與製作團隊外，看到的便只有疑似人影在洋紅煙霾間舞動的影像，而facebook上的宣傳照更是比蒙太奇更蒙太奇的影像：煙花、街角的麻雀屍體、野草，到底表演是關於什麼的？

記者有幸觀看了一段選段：表演者從兩個不公開的命題中擇一以聲音與肢體演繹，隨後主持人公布兩個答案，讓觀眾投票，看看兩邊能否達至五五開。僅是整場演出的一部分，已盡現它劇場實驗的血脈，而這次講的，是「詮釋與接收」。

《無無題》不以故事帶動 結構似一首首歌

《無無題》由跨界別聲音藝術家許敖山（Nerve）與從事文本劇場及跨領域藝術創作的馮程程聯合創作，不過兩人笑稱主辦機構No Discipline Limited的負責人黎蘊賢才是發起項目的「零號人物」。黎蘊賢說起初是想到音樂、舞蹈題目可以抽象，視覺藝術亦有不少作品以《無題》為名，惟劇場卻好像被要求「一定要講得好白」。帶着這樣的疑問，這次便試以抽象手法做劇場製作，並加入不同媒介對話。

馮程程指出，平日觀賞試驗不同聲音形式的演出時，觀眾通常能直接接受聲音的物質性，但進入劇場卻往往期待明確的敘事。這次《無無題》不再以故事帶動演出，而是以人聲和聽感之間的關係發展作品，整場演出的結構則如像一首首歌：以人聲作「湯底」，聲音、燈光等媒介則作為獨立存在回應人聲，不再功能性地服務敘事，兩者形成一種「和唱」，Nerve更認為可視這些媒介為「第五、六個演員」。

比起先有故事內容，再設計相應燈光聲效，二人說這次的創作過程更似從聲學條件尋找意義，再自不同媒介的對話由零開始砌出一個感知歷程。馮程程便說一開始創作團隊拋出好多想像，到綵排時才「試住搵」，試驗不同媒介如何能夠「炒成一碟餸」，部分內容更是待表演中會用到的喇叭製作完後才着手創作。

玩味演出 提醒觀者留意「詮釋與接收」

《無無題》演出圍繞着Nerve及李嘉雯、張靜瑜、梁健聰4位演出者的聲音與肢體行為展開，台上4個接受不同訓練的演出者，以各自身體與聲音作為媒材，探討表演語言的差異——演出的核心遂在於「詮釋」，甚至嘗試認知「題目的操作」。

演出的選段以玩味的方式反問觀眾如何詮釋同一個動作，望藉共同經歷傳達和接收的過程，提醒觀眾不斷檢視自己如何感知事物。至於如何進一步「認知」，則暗藏了一些他們的「陰招」——埋藏在現場接收信息的結構和次序，如馮程程便認為記者所看的選段背後，「睇咩先、睇咩後」已是意義產生的過程，看演出再看題目還是倒轉，已是不同的接收體驗。

語言從表演主軸消融之際，亦令演出更能通過不同媒介分享生活中累積而來、人所共感卻無法用語言表達的某種重量。馮程程指自己在劇場做導演時偏好詩意畫面，非因語言講不到，而是講得太明白會失去感覺。對於劇場，她想看看在把一切解釋透以外，還有沒有方法可以走遠一點。而這次放下語言文字作演出主軸，似乎也讓人徘徊在寂寞的邊緣，詮釋差異指向「冇人明我」以外，卻又折射出某種在人與人之間流動的共同感覺，拉扯着觀眾在溝通與孤獨之間的動態中尋找共鳴。

《無無題》

日期及時間：即日至4月26日晚上8時

4月26至27日下午3時

地點：葵青劇院黑盒劇場

票價：300元

詳情：bit.ly/4ie7Lh5

文：鍾卓言

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