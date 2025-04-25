【明報專訊】「也許，移動，是地理位置的轉移，也是驅使身於其中的人生活方式的變異。」這句話摘錄自麥海珊《唱盤上的單行道》（2007）錄像作品中的畫面，正好描繪了搬了32次屋的麥海珊（Anson）的寫照。儘管我們曾經是城大創意媒體學院的同事，由於坐在學院辦公室的兩端，交流不多，但我卻偶爾聽到「Anson又搬屋」的消息。幾年前，我仍能在她的社交網絡上看到她搬屋的帖文。

有搬屋或搬工作室經驗的朋友，或許也有類似的感受：每一次搬遷，彷彿都是一次自我歷史的整理。在整理舊物、選擇丟掉和保留的過程中，你總不能避免回憶，並不停重複上演以上的過程。如果每一次搬屋都是一次自我民族誌的創作，Anson可能已經創作了32次。「查無此人」的展覽將這位搬屋經驗者滿滿的「執嘢」過程攤開，以自我民族誌的方法整理她不同媒介的昔日創作，從這些橫跨香港各種流變的個人創作紀錄中，梳理出連串的社會脈絡。

正如策展人周麗珊在策展理念中提到的，「查無此人」是她「嘗試以研究麥海珊的自我民族誌為策展實驗，藉自我（auto-）、民族（ethno-）和書寫（-graphy）這三個範疇，書寫我在『閱讀』她的自我民族誌時所理解到的真實」。在整個過程中，Anson既是研究者，也是觀察者和參與者。她通過創作的方式書寫自己在不同時期的經歷，以及在不同領域中所擔任的角色：性權運動、城市空間、精神健康和離散，從個人故事、情感及與社會的互動中揭示這些領域在社會中的流變。這不僅是她個人的自省和反思，也同時投射出更廣泛的社會和文化議題。雖然並非每位觀眾都是Anson的朋友或對她非常熟悉，但我們能在展覽中從她整理的文字、影像和聲音中聯結自己的經歷或觀點，從而探索個體與社會文化之間的互動關係，將個人的微觀感受延伸到宏觀的公共議題。

一進入展覽空間，牆上的是照片、黑膠和文字，旁邊是一扇門，而牆的另一邊則是通往另一個展區的通道。這裏似乎沒有既定的動線，就如同搬家一樣，可能是無可奈何，也可能是通往解脫的道路。展覽空間中有很大一部分是Anson以往在性權運動中的紀錄，其中《同志後浪》和《十分一會》通訊中的撰文，都是1980年代性權組織進行的活動。在細讀這些通訊文章的同時，我不僅在閱讀Anson多年來與LGBT+群體的互動及他們在性權運動中的經歷，也在反思今天相關議題的公共討論。其中一本由香港婦女基督徒協會出版的Anson著作《雙性情慾》（初版於2002年），書背上可見由民政事務局贊助，足見香港官方曾經非常願意開放性權的討論，也讓觀眾反思今天相同議題的空間和狀况。當刻我不禁好奇發問：如果同樣的贊助單位在今天贊助同樣的出版，將會出現什麼樣的討論呢？

「查無此人」的名字源自於當大家寄信給一位已搬離的朋友時，信件會被標上「查無此人」。然而，她曾經確實存在。我們不能否定現在不存在的客觀事實，同時也不能否定她的曾經存在，只是這一切現在是否已經煙消雲散，還是在地球的某處繼續存有？也許每位創作者都需要書寫自己的自我民族誌，以免一切到最後只能被標示為「查無此人」。

文：林欣傑

（媒體藝術家，Dimension Plus藝術總監。Ig @keithlyk）

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