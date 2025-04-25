大埔「大步」藝遊 「珊瑚」奔向街坊

藝術家姚俊樺《寂靜的風水林》，將在大埔社山村風水林拓印的樹皮、樹葉帶到人來人往的廣福橋，讓街坊感受大自然的質感。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】從大埔墟港鐵站到大埔藝術中心，步程接近20分鐘，但每次走這段路都絲毫不覺沉悶，沿路走在樹蔭下，經過單車徑，漫步於林村河畔，有綠意與寧靜相伴，眨眼就到達目的地，是個適合散步的地方。怎樣憑一雙腳或兩個輪子，探索大埔社區呢？香港藝術發展局主辦的「城中藝遊」今年選址大埔，找來4名與大埔有淵源的藝術家，創作4組作品，串連起大埔社區與自然生態，邀請大家跟隨藝術家目光，展開一段藝文旅程。

大埔古稱「大步」，相傳此處以往曾有野獸出沒，嚇得每個經過的人都「大步」跑走；時至今日，野獸出沒不再，「大步」變「大埔」，這裏的山巒、河川與社區，成為大埔人與區外人駐足的理由。策展團隊「藝術到家」以「大步川流」為題，邀來藝術家何燕兒、何遠良、姚俊樺與陳庭，與當區街坊、保育團隊合作，將藝術與社區、生態融合，豐富大家所見的大埔面貌。活動以大埔藝術中心為基地，配合一系列導賞團、劇場、工作坊等，與大家在大埔走走看看。

隨街坊回憶小誌 深入社區

要認識一個社區，跟着街坊走準沒錯，初到大埔，先到大埔藝術中心取份遊覽指南！自小居於大埔的插畫家何燕兒為區外人與街坊牽線搭橋，邀請6名街坊分享他們在大埔的生活回憶，並製成一本包含故事與手繪地圖的小誌《跟住老友大步走》，讓大家手執這本回憶碎片遊覽各處。1940年代在東昌街設立的魚市場、大埔旅遊勝地桃源洞、曾是孩童游水摸蜆好去處的吐露港……走在大埔，已難再見此情此景，但讀着這些只存在於街坊記憶的舊面貌，場景恍如在眼前再現。何燕兒將街坊的回憶之地串連成一條散步路線，讓大家跟隨他們腳步深入社區，她還會與受訪街坊一起舉行口述歷史導賞團，重遊歷史軌迹。

珊瑚群變身充氣雕塑

即使在大埔生活多年的街坊，對於這個社區，都有不知曉的一面，例如大埔有珊瑚？在這區讀書成長的藝術家何遠良也未曾聽過。原來吐露港一帶曾有80%珊瑚覆蓋率，隨着1980年代大埔與沙田的都市發展，吐露港生態受破壞，珊瑚數量大幅下降，自此吐露港珊瑚漸被遺忘。近年香港中文大學珊瑚學院在吐露港策劃珊瑚復育計劃，重新建立珊瑚生態。何遠良的《珊瑚走上岸》正是以吐露港珊瑚為主角，以花花綠綠的珊瑚群落為藍本，創作出大型充氣雕塑，從中可辨認鹿角珊瑚的觸手形態，又找到如同團子般的石珊瑚影子，重現昔日吐露港水底的多彩與生命力。珊瑚不止從吐露港上岸來到大埔藝術中心，還主動出擊走入社區。他精心設計多套珊瑚服裝，每件均有小型充氣珊瑚裝飾，讓藝術節大使化身成「珊瑚」穿梭鬧市，宣揚保育信息。

觀鳥屋上演林村故事

區外人對大埔的印象，十個有九個都會想起林村許願樹，現居林村的藝術家陳庭卻在這裏看見其喧鬧以外的一面。她在大埔藝術中心外設立一間《白日夢觀鳥屋》，將觀鳥用的小木屋變成溫馨放映室，播放一部她在林村拍攝的藝術實驗電影。電影半劇情、半紀錄，以在林村河追尋一隻離群索居的白鷺為開端，過程中遇到同樣一身白衣的粵劇花旦，鏡頭攝下林村陌生一面，配上粵劇花旦唱出《遊園驚夢》劇目，有如在林村發了一場夢。

寂寞「風水林」移至熱鬧廣福橋

走出大埔藝術中心，那橫跨林村河的廣福橋，是不少大埔人日常走過的路，多年來為街坊遮風擋雨；深入大埔鄉郊，茂密、充滿靈氣的風水林為村落建立綠色屏障，同樣守護一代又一代的村民。但隨着村民遷入城市，村落人去樓空，只剩下風水林獨守原地。藝術家姚俊樺深感可惜，他在大埔社山村的風水林內，把樟樹、龍眼樹、秋楓等樹種拓印，將風水林的一部分帶來人來人往的廣福橋，創作出《寂靜的風水林》。路過的街坊可用手觸摸拓印出的樹皮、樹葉紋路，感受大自然的質感。其中有約400年歷史的樟樹獨佔廣福橋上兩條柱，原來這棵樟樹曾遭火燒，一半樹皮呈碳化現象，樹紋因而更立體分明，他特意將樟樹的兩種面貌一併展示，讓大家感受400年歲月的痕迹；認出這棵樹的老街坊，或許有朝一天會回到村落，與風水林再會。

城中藝遊期間，除了在大埔藝術中心與廣福橋欣賞多件藝術裝置，還有多場口述歷史、生態和單車導賞團，在街坊與保育團體引路下，讓大家走入社區與大自然，如隨香港觀鳥會在林村河觀鳥，跟香港戶外生態教育協會尋找河溪生物足迹，與珊瑚學院到西貢海域親眼一睹珊瑚面貌等。藝術家亦帶來多場工作坊，製作珊瑚充氣裝置、生態陶瓷杯墊，豐富參加者體驗。最後別忘記在大埔藝術中心完成指定任務和心理測驗，換取漁夫帽、便利貼等精美紀念品。

城中藝遊：大步川流

日期：即日至5月5日

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：大埔藝術中心、廣福橋等

活動報名：bit.ly/42hQ4Ze

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：李曉虹

電郵：friday@mingpao.com

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