ways of seeing：專注定格 生活之美 黃乾生68載鏡頭人生 攝影熱忱支撐抗癌路

【明報專訊】昨日是黃乾生攝影展「圓滿‧乾生的內心攝影世界」最後一日，記者日前趕上展覽尾班車，欣賞了這位確診癌症7年的86歲伯伯的攝影作品。從黃乾生對攝影的喜愛和執著、其子女旁觀他影相的模樣，還有照顧他的社工口中得知，「專注」二字在黃乾生的人生裏貫徹始終，同時亦影響了身邊人對生活的反思。也許長期病患者的生活不只有病痛，病痛也不是他們生命的終點。

風雨不改 信拍攝瞬間最珍貴

1938年生的黃乾生16歲成為匯豐銀行維修部學徒，負責高級職員獨立屋的室內外維修和天井清理等工作，他後來獲晉升為維修部主管直至退休。聖雅各福群會（下稱聖雅各）賽馬會安寧頌「安．好」居家寧養服務計劃經理李佩怡說，「他（黃乾生）一生人只做過一份工，我感覺他盡力履行他生命每一部分（的責任）」。作為丈夫，黃乾生則一直兌現對妻子的承諾——每日下午4時前必定回家，其兒子Patrick解釋：「因為媽媽會擔心他（的身體），還有他想幫媽媽分擔一下家務，爸爸經常告訴我要承擔家庭責任」。黃乾生定時回家的習慣跟他的攝影模式及風格一樣，在患癌前後風雨不改。

黃乾生少時喜歡騎電單車，18歲時因電單車跣胎發生交通意外，腳部受傷後決定賣掉電單車，並用所得款項買下人生第一部相機。Patrick模糊憶述爸爸初時向一名喜歡攝影的同事借用相機周圍影，漸發掘到攝影的樂趣。Fujifilm、Nikon和Minolta等牌子，無論是菲林相機，還是數碼相機，黃乾生都有。黃共有12部相機，若要數他最喜歡的，當屬2008年參加富士攝影器材有限公司的攝影比賽，贏頭獎獲得的那部相機——Fujifilm FinePix S100FS，如今這部已收藏起來，不再拿出來用。

黃乾生當年的得獎信包了一層膠，正完好存放在相展的展櫃裏，那張A4白紙經過17年的洗禮卻無丁點泛黃和破損。李佩怡說黃乾生對攝影的熱誠維持68年，他曾贏得10多個攝影比賽的三甲獎項，「但他堅持認為作品的珍貴之處在於其拍攝的瞬間，而非得獎，所以大部分獎狀或得獎信他都沒保留」。展櫃裏那封是黃唯一留下的得獎信。

堅持捕捉微小事物

得獎信旁是黃乾生於不同年份去「香港花卉展覽」的入場券，Patrick說爸爸每年都會參加花卉展的攝影比賽，拍攝現場盛放的花朵，並為香港小姐造像。黃乾生喜捕捉人、植物和動物的神髓，Patrick形容黃影的都是「微細的東西」。記者看今次相展的作品，有黃乾生在深圳洪湖公園拍下的荷葉——荷葉上是晶瑩剔透的水滴，水滴在黃的鏡頭下的樣子像凝固了似的，亦有報喜斑粉蝶停駐花苞的模樣。黃乾生看來很喜歡記錄大自然？「他工作的銀行在山頂，他以前上班要行山」，Patrick說黃乾生行山會順道拍攝周圍的生態，久而久之累積了很多靜態的植物寫真。

Patrick記得某年夏天，他陪黃乾生到澳門影荷花，當時氣溫高達35度，熱得陽光折射池水似海市蜃樓，「我比爸爸還年輕，卻熱到受不了要買水喝，但爸爸仍原地不動，只為捕捉很微小的時刻，可能只是一滴水珠、荷花的形態或者小鳥的一個動作」。Patrick讓黃乾生補水消暑，黃乾生卻全神貫注於其攝影世界中，那份對攝影的專注和堅持感染了Patrick，「我為他感到驕傲，因為他一直貫徹（他的行事原則）」。李佩怡頓時想起黃乾生告訴她，青馬大橋開幕當日，黃乾生在行山，他覺得某個位置適合拍攝青馬大橋的開幕煙花匯演，便告別同行好友，「在那從下午3時多等到8時」。

Patrick說黃乾生一直遵守「下午4時前回家」的不明文規定，如設了生理時鐘般「看差不多夠鐘，就會立刻看表留意時間」，只偶爾「overrun（拍攝超時）」。因為要守時回家，黃乾生多數在日間外出拍攝，例如長洲太平清醮，黃乾生會拍飄色巡遊和平安包，唯獨少了搶包山，Patrick解釋「時間太晚了」。

子女進入攝影世界 讚父親視角獨特

黃乾生有固定攝影主題，例如太平清醮和譚公誕等，Patrick指黃以前會剪報記下大型活動和節慶的日子，並自行規劃交通路線到現場拍攝。自從黃乾生於2018年確診癌症，他的狀態不佳，出遊必須有人陪同，Patrick和家姐阿寶開始融入爸爸黃乾生的攝影世界，沒運動習慣的阿寶更願意跟着黃登山影自然風光。「不管乾生想去哪，她（阿寶）都盡量去，即使是陡峭的老虎頭山」，李佩怡說。

Patrick兒時常見黃乾生在廚房鑊炒防潮珠，用來吸濕保護相機、節慶時則必定到公園拍照，「如果是家庭聚會，他也會拿出相機影相」；到Patrick長大結婚，黃乾生依舊用鏡頭記錄經典時刻。黃乾生習慣將相片上載到Google雲端硬碟，將其攝影作品共享給親友。惟到後來聖雅各社工家訪，黃乾生將每一張相的內容向社工講解得鉅細靡遺，Patrick才發現爸爸數十年來拍過逾10萬張相，卻仍能清楚記得每張相背後的攝影故事，其中包括一張清潔姨姨拿着掃帚、笑容燦爛的相片，在相裏，姨姨比身後的國際金融中心還要高。Patrick說社工家訪前他從未注意到這張相的存在，直至黃乾生向社工解釋他將相中人物拍出一種「與天比高」的意象，想帶出職業無分貴賤的信息，Patrick大受觸動。Patrick也喜歡黃乾生在灣仔星街拍下的兩隻小狗與倒影，他說：「我雖然不太懂攝影，但我覺得爸爸將牠們的神態捕捉得很好」。

分享作品感染他人 傳達病痛外生活可能

黃乾生7年前確診癌症後，經醫院轉介至聖雅各的安寧服務，李佩怡猶記得她2019年初見黃乾生，黃完全投入於攝影的模樣讓她印象深刻，「他在過屬於自己的人生，而非一個病患的人生」。也如Patrick所言，李佩怡與同事常收到黃乾生傳送的攝影作品，李從而感受到黃乾生既熱中攝影，也熱愛分享。

從前周圍影的黃乾生罹癌後不能經常外出，也不能如從前般奮不顧身，在難行的樹林裏穿梭。Patrick說情况許可下，他和家姐都會陪黃乾生出行，「其實有機會外出，還有家人陪伴，能感受到他（黃乾生）是雀躍的」。黃乾生曾說攝影是他的精神食糧，也是他的人生意義，Patrick認為「沒有攝影，爸爸會很傷心，心裏好像缺了一些東西」，攝影也成為黃乾生熬過病痛出院的目標。「攝影讓爸爸尋回自我，也證明他（復原）能重返社區」，因此Patrick與聖雅各一起為黃乾生策劃了攝影展。攝影展展出黃乾生拍攝的逾百張相，並按植物、動物、風景及社會文化分類。李佩怡說黃乾生出席展覽開幕禮後，曾發信息告訴Patrick：「今天有家人陪伴，這個相展的開幕無憾了」，她盼望黃乾生的相展能讓觀眾明白病人的生活除了病苦，還有其他可能。

不少參觀者在攝影展留言分享感想，有人生日到訪並受黃乾生的相片感動，說是感受到生命的堅毅，也有人受黃乾生患病仍不放棄攝影所感染，說要重拾對跑步的熱情。身兼母職的李佩怡則領悟到她要多陪伴家人，她反思「子女幼時喜歡什麼，父母便買什麼；子女長大成人後，能為父母做點什麼？」而Patrick兒時，黃乾生送他《百變雄獅》系列的公仔，如今他則帶着公仔陪黃乾生影相，不時也會默默拍下父親攝影的神態，用鏡頭記錄他眼中父親的攝影世界。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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