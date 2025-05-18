未來城市：擴大回收種類 增加配套 人人可做即棄電池回收員

Royce發起的「即棄電池回收計劃」定期設街站，讓市民帶家中電池回收。她有時擔心收得太多，增加搬運和暫存難度。（受訪者提供）

【明報專訊】垃圾徵費暫緩實施近一年，不知政府是否如一年前般，仍聽到社會對政策「有很大的反對聲音」？「即棄電池回收計劃」發起人張秀虹（Royce）見到的是自發回收風氣盛行，只是香港回收配套有限，她因不滿「綠在區區」回收環保站無法接收即棄電池，遂發起行動，如螞蟻搬家，與同伴收集港九新界的電池，送到中下游回收商。全球盛行環保，重視社會責任，回收即棄電池為何還這麼艱難？我們找來家居回收公司The Loops及環保署來解答。

政府僅回收3種充電池

這問題有多種答案。第一是即棄電池經濟效益較低。即棄電池的學名為「原電池（primary battery），其電力耗盡後難被充電再用，常見種類有碳性和鹼性電池等。以碳性電池為例，它由鋅殼、碳棒、氯化銨、二氧化錳和碳粉等物料組成。

即棄電池的金屬外殼有較高回收價值，可是比起含有鈷（可製造磁合金）、鎳和鐵（可製造不鏽鋼）或鎘（可製造充電池）的不同種類可充電電池，即棄電池回收價值仍算低。市場分析公司Precedence Research統計指，2025年全球鋰電池回收業利潤約為130億美元（約1014億港元），預計2033年達約857億美元（約6685億港元）。

截稿日前，記者找不到全球即棄電池回收業利潤數據，可能恰恰反映它的回收市值有多匱乏。手持即棄電池的你從居所下樓，可能會見到環保署「充電池回收計劃」的藍色回收箱——不接受即棄電池；再多走幾步到「綠在區區」，被告知「不好意思，我們不收」。

環保署回覆記者查詢指，署方與業界共同推行的充電池回收計劃，回收及循環再造由家居產生的3種常見充電池，分別是鋰離子、鎳氫及鎳鎘電池。由於即棄電池所含金屬的回收價值較充電池低，而循環再造設施主要位於外地，出口回收處理涉及高昂費用，亦增加碳足迹，不符合經濟和環保效益，所以計劃沒有涵蓋即棄電池。基於同樣原因，綠在區區現時亦沒有計劃回收即棄電池。署方指會密切留意本地回收市場的發展，適時檢視綠在區區可接收的回收物種類。

即棄電池、家居固體廢物同送堆填

Royce曾在2020年期間擔任綠在區區回收員，當時她曾回絕滿心歡喜、儲了一袋即棄電池的市民。「很多市民都有這樣的疑問，究竟即棄電池為什麼不能回收呢？中國其實是有即棄電池回收業。」中國物資再生協會資料顯示，2019年即棄電池回收量約2.5萬噸，充電池回收量則為21.1萬噸。

「那次事件刺激我去研究，我打過電話給環保署。」Royce指當時署方職員讓她棄置即棄電池，不需回收。署方亦回覆記者查詢指，「鼓勵市民盡可能使用可在本地回收的充電池。至於一般的即棄電池，只需與普通家居固體廢物一併棄置便可」。

上述答法無法滿足如Royce一般熱心保護環境的市民；本月初她召開民間討論會，有十數個同樣希望回收即棄電池的市民出席。Royce翻查資料發現，即棄電池還有多種金屬成分未被充分回收利用，如鉀可作化學肥料。

討論會後，有人提出影視業、舞台工作、宗教場所等，難轉用充電池，因為一般充電池單次充電後的使用時間通常不及即棄電池；充電池自放電率亦較高，即長時間不充電，電量會流失較快。也有人說部分電子產品無法使用充電池。記者根據立法會2009年資料估算，目前香港每年即棄電池棄置量達1000至2000噸。

自發收集行動遇阻

第二種答案，是即棄電池污染較低。消費者委員會2020年撰文，提及即棄電池需50至100年才能分解，其測試報告顯示市面AA和AAA碳性電池多有一定重金屬鉛含量。不過，環保署回覆會方稱，大部分在港出售的一次性電池不含更具毒性的汞（即水銀），且本港各堆填區設有防滲漏層，廢物滲漏液會送往污水處理設施，認為棄置即棄電池不會造成嚴重污染問題，這也是美國和日本等地常見的處理方法。

Royce自行回收即棄電池，不是源於「勿以善小而不為」，她認為電池內的汞、鎘和鉛等有毒物質難自然分解，並非小事。而香港市面電池亦未完全如歐盟新《電池法》般，要求標示汞（若含量超過0.0005%）、鎘（若超過0.002%）及鉛（若超過0.004%）（上述消委會測試便有相關例子）。

讀到2015年前國國務院總理李克強就網民查詢的回覆，再讓Royce堅定回收決心。李克強說，環境保護部的廢棄電池污染研究顯示，廢電池隨生活垃圾處理，可能造成額外環境風險，如焚燒電池導致其中的鋅混雜於飛灰中，增加飛灰的處理難度。雖然環境保護部不鼓勵在缺乏回收技術經濟條件下收集即棄電池，但當時曾跨部門研究制定相關回收利用方案。

綜觀兩岸三地，台灣的即棄電池回收配套最完善，超市、便利店甚至加油站都有回收點；內地的回收方案則較複雜，《長江日報》2021年報道，部分超級市場一度設回收服務；市城管委環衛科建議放入一般垃圾桶，部分政府部門表示會上門收集，有些則說可以交給社區或街道辦。

Royce開設社交平台專頁，聯繫不同市民、裸買店，定期收集各人儲起的即棄電池，也設回收街站，運用網絡表單讓人預約回收，當中多為2A筆芯電池和鈕扣電池。收集足夠數量後，她和義工會透過一間電器公司，送往回收商「科域」。

2020年至2023年，Royce和團隊代收了約607公斤的電池，2024數字差不多翻倍至約1194公斤。他們沒有申請資助，數字增加亦沒有額外營運費，反而搬運得手瓜起腱。然而電器公司告知，今年4月中起暫停運輸即棄電池至科域，令Royce一行人有點頭痕，已暫停回收行動。

缺中上游收集商 大量收集須領牌

關於回收即棄電池的難題，還有一種答案：因為未有具創意的回收商業模式。The Loops創辦人黃靖羲（Jorch）說，2000年代初，全球資源回收的思維以物料的經濟價值主導，傾向回收較能重製成產品的物料，但近年有所轉變。「慢慢未必只是收有經濟價值的東西，想減少廢物量和污染。」他指其他地區開始回收即棄電池，與這個轉變有關，但即棄電池未成為主流回收物料。

香港不缺乏即棄電池回收商，只是缺乏產業鏈配套。科域網頁顯示，其提供即棄電池收集及無害化處理服務，會上門收集電池，分類、測試、放電、封裝，最後是出口或冶煉處理；這些服務少有宣傳。該公司未回覆記者查詢，最終出口目的地是何處。據Royce了解，科域的服務收費；Jorch的家具回收服務業務涵蓋即棄電池，下游回收商亦是科域。

近年商界流行ESG（Environmental, Social and Governance，環境、社會和管治），着重碳排放審計。2023年起，facebook聯絡Royce，參與即棄電池回收計劃，使她鼓舞。這讓她考慮成立公司，代收即棄電池，補充科域以外的產業鏈中上游角色，暫時計劃定價每5公斤收費217元。在她組織的民間討論會中，有裸買店東主說，不少上市公司需提交ESG報告。她觀察到不少醫療機構為保機器運作穩定，恆常使用即棄電池，想來會有大量回收需求，有一定誘因光顧代收服務。Jorch也認同，ESG興起，讓他公司的業務有所提升。

在本港大量收集即棄電池，需要申請相關牌照。環保署回覆道，根據《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》，在任何工序或行業活動進行期間所產生的廢物，若含有規例所指明的任何物質或化學品（如汞、鉛、鋅化合物），且其狀態、數量或濃度均足以導致污染或危害健康，或可能對環境造成污染，則屬於化學廢物，須受《廢物處置條例》及上述規例規管。然而，家居所產生的廢物可獲豁免。

署方續指，經營即棄電池回收業務的公司，須根據上述法例為存放廢電池的處所向環境保護署登記為「化學廢物產生者」，並須妥善包裝、標識及存放化學廢物。同時亦須委聘持牌收集商收集化學廢物，並運往持牌化學廢物處置設施處置或循環再造。若市民把小量即棄電池送往電池回收商則不受上述法例規管。

Royce正申請成為「化學廢物產生者」，未知能否獲批，或需另租工廠大廈單位，才能符合相關規定。她的願景是最終人人可以充當即棄電池回收員，購入幾百元的「電池放電器」，將電池無害處理後交給回收站或公司，既節省處理工序，又可掙取收入。

十多年前有環保公司自發收集即棄電池，儲了十多噸電池，苦無下游處理商去路。每每說垃圾徵費或收費，可能予人好大壓力；如果從下而上回收電池（乃至其他物料），或可成就一個循環經濟。

【電池回收篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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