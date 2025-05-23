「古今蜜月手信」之旅 拓闊脈絡思關係成敗

展覽中央的「瑟西中島」放着數件仿作手信的作品，與文本互涉的同時，透露着對關係、愛與制度的反思。（曾憲宗攝）

展覽尾處的《給你的手信》與單頻道錄像《滯留天堂》相對，讓觀眾在何倩彤（圖）創作的椰林樹影裏思考有關愛的命題。（曾憲宗攝）

【明報專訊】琉璃易碎，卻帶着詭異的明淨。何倩彤個展「琉璃墟」以「蜜月旅行」作為切入點，通過繪畫、裝置及錄像等多媒介作品，展開一段圍繞着蜜月、旅行、樂園、婚姻等主題的旅程。

何倩彤稱展覽緣起可追溯至2020年，不少正在度蜜月的新婚夫婦因各地封關未能回家，被傳媒形容為「滯留天堂」（Stuck in Paradise），這樣的形容卻引起她的疑問：「蜜月旅行是特別的過渡期，兩個自由的人自願走進體制裏一起生活，也是一段關係最高光的時刻，完結後就會進入婚姻的日常。為何人渴望永恆美麗的事物，但真正擁有時卻不快樂，甚至想離開？」

這一提問引領觀眾走進神話與現實交織的展覽空間。由單頻道錄像《滯留天堂》到擺放數組仿作手信的作品的「瑟西中島」，《奧德賽》中尤利西斯的故事反覆出現：他在漂泊途中登上女巫瑟西所在島嶼，儘管應有盡有、有美人相伴，他在天堂般美麗的樂園逗留一年後卻選擇離開。在何倩彤看來，故事最終講的可能是人跟土地的關係。

何倩彤受夢境啟發 展品隱含複雜情感

何倩彤指過去數年不斷夢回現實中留下過遺憾的地方，再在夢裏的手信店不停購物。買手信，似乎是要「話畀人知我去過，或某程度上佔領過嗰個地方」。恰好手信舖中央往往設有名為「中島」的桌子，一如瑟西之於尤利西斯的存在，展覽遂化為充滿「手信」的旅途，但每件物品都隱含複雜情感。

作品《玻璃心》模仿海邊小店將貝殼放在透明箱子讓遊客抽選，在箱內放置過往與伴侶爭吵時摔破的玻璃和陶瓷碎；《四十五天隔離（這也將過去）》則將往時與未能重聚的愛人分離45天間所寫的日記化作45個金屬襟章。作品帶着率真得讓人刺痛的坦誠，但與文本的互涉或為情感提供了逃逸的路徑。

如「瑟西中島」裏便有按照小說家康拉德《黑暗之心》不同版本封面製作的風景磁石，熱帶美景下潛藏的是人性的貪婪，作品《一半苦澀一半甜》則回應學者Anne Carson對於Bittersweet一詞在古希臘會說為Sweet-Bitter的研究，將外苦內甜、外甜內苦的糖果混雜擺放，暗示到頭來「一段感情點行冇得揀」。圍繞着天堂島，是以印着不同語言「地獄」的明信片組成的「地獄樹」，源自何倩彤每次失戀都會學習一門外語的經歷。或許關係裏，天堂和地獄本是一體兩面。從荷馬史詩到近代作品，何倩彤認為文本可讓「個人的東西超越個人」，讓私密經驗回歸更廣闊的脈絡，「原來大家都經歷緊同一種痛，又能否離開這些敘事？」

比起純粹情感傾訴，何倩彤稱展覽更是關係與制度的反思。「關係的成敗，是社會制度和歷史時空的產物，以為個人的東西原來不太『個人』。」

與尤利西斯的海相對，作品《乜L字》前有由戒指托組成的「地獄針山」，「本來浪漫的東西，拿走戒指後卻好尖銳」。至於作品本身，則取自舊作中何倩彤與生活伴侶所簽署以不同L字動詞轉化成的生活契約，允許或拒絕對方leave、lie、lack，諷刺婚姻契約未能概括關係的複雜性。而一組5杯有辣有唔辣的「雞尾酒系列」畫作，也以高飽和度掩埋着關係的詭秘。

或許破碎多次的心不需要重嵌。尤利西斯滯留天堂後離開，所為何物？展覽的結尾《給你的手信》是一面鏡子，旁邊放着一把槍。靈感來自詩人魯米的詩作，以及哈維爾．馬里亞斯小說《如此蒼白的心》，一個開篇便是妻子在蜜月後自殺的故事。何倩彤指，手信存在的前提是歸處與掛念之人，當關係走到最後，能給對方的或許只是一面鏡——「讓對方看到真實的自己，並記住彼此」。

何倩彤：琉璃墟

日期：即日至6月8日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店4樓Tomorrow Maybe

詳情：bit.ly/3FnKA6p

文：鍾卓言

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