走入佛羅倫斯祖母家歎靚牛

托斯卡尼小餐包——雞肝醬配法包是傳統小食，廚師另外增設配上蒜香番茄及白腰豆醬的口味，組成一客三件的餐前小食。（$118）（黃志東攝）

招牌T骨牛扒——佛羅倫斯T骨牛扒（前，$1198）是新店其中一道招牌作，以Chianti秘製香料醃製，濃重的迷迭香盡現經典意大利風味。配簡單的蒜香橄欖油菠菜（後左，$68）及腰豆伴碟（後中，$58）已是最地道美味的組合。（黃志東攝）

【明報專訊】城中主打意大利菜的餐館不少，但以佛羅倫斯小城滋味作招徠的卻不多。在船街開業不過兩星期多的Associazione Chianti，就希望營造一種「有如步進祖母家中般親切」的佛羅倫斯家庭溫馨氛圍，以簡單烹調方法，創作不做作或過分雕琢的簡單菜式（simple true food）。

美國黑安格斯牛 熟成10至12日

餐館近門口處左右兩側設有凍櫃，展示各式意大利食材、凍肉及奶製品。走進店內深處，乾式熟成櫃內亦掛有多個不同部位的牛肉。美籍行政主廚Josh Stumbaugh指出，意大利牛大多油脂不高，烹調時容易變乾，因此新店採用來自美國愛達荷州牧場的黑安格斯牛，牠們吃用的草穀飼料八比二，高油花的特質確保牛肉在烹調過後仍保持肉汁及咬口。牛肉在熟成10至12日後會依佛羅倫斯傳統方法烹調，以Chianti秘製香料醃製，再在特製的托斯卡尼烤架上烹調。主廚強調，只要把簡單的烹飪方法掌控得宜，就可做出美味的牛扒，「keep it simple」正是其烹調哲學。

香煎牛油雞 簡單美味

除了主打的牛扒之外，新店多道菜式設計都源自佛羅倫斯的餐廳，香煎牛油雞的靈感正是來自當地餐館Trattoria Sostanza的同款招牌菜，只用4種食材——雞、檸檬、牛油及鹽來烹調，香煎後即可上碟，簡單卻非常美味。至於扭紋卷粉的靈感則來自另一餐館Trattoria Cammillo，Chianti紅酒肉醬是該店招牌，新店則以此配自家製意大利粉。主廚笑說自己從未與該店廚師交流，但新店菜式滋味卻相當貼近原作，大家不妨試試。

■Associazione Chianti

地址：灣仔船街15號寶志閣地下2號舖

查詢：3619 3360