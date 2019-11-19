與時並進：網上訂便當 售賣機即取即食

【明報專訊】近年科技發展，令外賣飯盒進入另一層次。網上外賣平台已成潮流，用電腦或手機按幾下，半小時後，食物就送到指定地點。今年則有本地初創企業研發熱食便當售賣機，連等待外賣的時間及加熱工夫都省掉，只要走到機前便可秒速取得「暖笠笠」的外賣飯盒。

逾10食肆提供約20選擇

有些地區是美食沙漠，上班族難以覓食；有些地區食肆雖然多，但午膳時間總是「等餐死」。基於這兩項觀察，Jerry創立E食便當，並選了10個工商大廈林立的地區，包括：黃竹坑、觀塘、金鐘、鰂魚涌、新蒲崗等，在大廈內擺放這些熱食便當售賣機。他說：「沒東西吃的地方需要，（有）很多東西吃的地方都需要。」現時他與超過10個食肆合作，提供合共約20款便當款式，例如馬來炒貴刁、雞肉茶碗蒸配糙米飯、荷葉鳳爪排骨蒸飯、韓式紫菜飯卷、台式炒米粉等。網站更清楚列出不同菜式的成分及熱量等，資訊愈透明，客人愈放心。團隊於早上先到合作食肆提取食物，並以保溫餐車準時於上午11時多運送至各個便當售賣機，客人可於中午12時開始提取在網上預約的便當。

食物保持60至65℃

坊間的包裝便當多置於凍櫃，客人購買後要自行翻熱。此便當售賣機常溫保持在60℃至65℃，令食物維持溫熱，提取便當後可不必加熱立即進食。機器採用智能操控，若溫度低於60℃便會自動通知伺服器，讓工程師能實時掌握機器情况。

Jerry笑稱挑選合作伙伴時沒特別準則，「都是跟同事一起思考喜歡吃什麼」，並盡量涵蓋不同地方菜式，令客人於辦公室都吃到不同的堂食風味。決定餐單後，食物會先放在便當售賣機3至4小時測試，「看看米飯會否變乾身，意粉會否變硬，蔬菜會否變黃等，餐廳老闆或廚師會過來一起試食，沒問題就可出街，否則就要再調整」。舉例說，易黃的蔬菜換成耐放的西蘭花，易變硬身的蒸飯則加上荷葉，既為米飯「保濕」，也可增加荷香。營運半年，他們現時從不同供應食肆取得約千個飯盒，銷量達9成。Jerry說反應最好的區域為黃竹坑及太古，「相信是這些地區的辦公室放飯時間固定及相近，較難找位置吃飯」。

E食便當未來除了繼續與企業及商場合作，亦打算在學校及屋苑會所等設置提取點，開拓更多「無飯」都市人的市場。

■Info

◆E食便當

查詢：ecbento.com