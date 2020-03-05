安格斯牛柳三文魚扒 外賣自取享七折

【明報專訊】面對「疫」境，全港食肆都要求變，高級餐廳也不能倖免。

擁有權八居酒屋、十里洋場、竹日本料理、Mango Tree、北海丼、Paper Moon等多家餐廳的飲食集團1957 & Co.，也首度推出外賣自取套餐，各餐廳供應外賣時段有別。像意大利餐廳Paper Moon只做午市，外賣餐單則為全新製作，並有主菜、沙律、前菜和小菜。權八則提供午市和晚市外賣便當套餐，以主菜、前菜、漬物、飯和小菜為基本組合，主菜為餐廳的招牌菜，鹹香和魚油香甚豐富的酒粕漬三文魚扒（例牌188元）便是其一，意外的是餐盒主菜和例牌分量一樣，配飯、前菜和沙律，定價198元，而外賣自取更可額外享有七折。不過供應外賣都要考慮菜式的組合，例如要揀選偏向耐放的餸菜，所以即使Paper Moon主打烤窰即燒薄餅，但經外賣後，不能保證其薄脆口感，所以餐廳改以扒類等做主菜，例如燒安格斯牛柳，肉色仍能呈七成熟的嫩粉色，味道濃郁，質素不遜堂食。

權八居酒屋

外賣供應時段：周一至日上午11:30至下午2:30，晚上6:00至10:30

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓

查詢：2787 3688

Paper Moon

外賣供應時段：周一至五中午12:00至下午3:00

地址：尖沙嘴海港城海運大廈3樓OTE 301號舖

查詢：2156 2256