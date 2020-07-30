不敗貼士：熱水+焗爐 麵糰輕鬆發酵

【明報專訊】麵包烘焙的新手，最怕是看到自己辛辛苦苦搓成的麵糰發酵失敗，無法做出理想成品。良師傅表示，市面上的酵母種類有很多，一般使用乾性的即發酵母，便可做出各式各樣的麵包款式，但過程中一定要讓麵糰發酵足夠，這樣麵包才會有適當的厚度和咬口。有些型號的焗爐會附有發酵功能，此時只需將麵糰放進去，並把焗爐調至食譜中指定的發酵溫度和時間，待其發酵完成便可，若沒有此功能，可將麵糰放到已掃油的容器上，蓋上保鮮紙， 連同一碗熱水放入沒有開機的焗爐（圖1），營造一個適當濕度和溫度的環境，讓麵糰中的酵母菌慢慢發酵，兩種方法的發酵時間都一樣。良師傅亦特別提醒大家，疫情之下很多人為了貪方便，會一次過買入大包裝酵母，但其實酵母保存不當，或存放太久都會死掉，做麵包時無法發酵。因此，最好還是購買小型包裝的酵母，每次打開包裝袋，取出所需分量後便立即放回雪櫃，以延長酵母的壽命。

■Profile

林裔良（良師傅），資深烘焙師，入行15年，曾於本地知名食品企業擔任麵包部店長，後與朋友合資經營自家麵包店，現為烹飪教室Rosée Foody創辦人兼課堂導師，主要教授麵包烘焙課程。

查詢：fb@RoseeFoody