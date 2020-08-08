解開忽然爆紅之謎 8424西瓜冰糖味響噹噹

馬來西亞瓜——馬來西亞西瓜是市面上最常見的西瓜。其質感是幾個來自不同地區的西瓜中最爽脆的，味道清甜，起沙，但吃到瓜皮邊的甜度會驟減。（$7／磅，欄之選）（蘇智鑫攝）

日本西瓜——日本多個地區皆種有西瓜，普遍甜度較高，西瓜味濃。這個來自日本石川縣的西瓜甜度與8424不相伯仲，瓜皮亦很薄，瓜汁充盈，略為起沙。（$148，欄之選）（黃志東攝）

8424西瓜——剖開8424西瓜，可見其瓜皮薄至只有約1厘米，鮮甜多汁，吃下去口感略爽，再咬幾口又有鬆化的感覺。（$98，永富)（蘇智鑫攝）

清脆回音——如何在芸芸西瓜中，選出熟度剛好的靚瓜？陳錦輝稱，可細聽拍打瓜身後的回音，聲音清脆為佳，如果瓜心變壞或裂心，拍打時會發出「噗噗」的低沉響聲。購買馬來西亞西瓜時，還可留意瓜蒂形態，瓜蒂枯黃代表西瓜成熟，多汁甘甜。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】「下咽頓除煙火氣，入齒便作冰雪聲。」

宋代詩人文天祥曾為西瓜這沁涼清爽的夏日佳品寫下《西瓜吟》。在暑熱天時，吃一口，立時口舌生津，燥熱盡消。今年香港夏天特別炎熱鬱悶，西瓜熱賣，當中更有一款來自內地、由4個普通不過的數目字——8、4、2、 4組合而成的西瓜，備受追捧，甚至引起搶購潮，有電視台節目主持更說：「未食過它等於未食過西瓜。」到底8424背後隱藏着什麼美味的秘密？

即麒麟瓜 本地已賣10多年

走進油麻地果欄，嚴峻疫情當下，小巷仍被愛果之人擠得水泄不通，水果檔口無論大中小型，大多有售8424西瓜。自從早前電視台節目將8424西瓜形容為「絕世好瓜」，並同步在自家網店推出，市面上就掀起一陣8424潮。「8月前後通街都是（8424），有一半客人都會問有沒有貨。」欄之選水果店負責人Winnie說。以販售日本中高檔水果為主打的欄之選，眼見需求增多，近來也引入屬8424西瓜一分子的站神西瓜，「以前站神也不會特地標明是8424，但它的確很甜，口感爽脆，質素穩定」。當天不過下午3時，欄之選的8424西瓜便已賣光，好幾個後來的客人都吃了閉門羹。

「8424，起初我還以為是股票號碼，都是一個噱頭而已。」九龍城永富鮮果負責人陳錦輝說，8424是新疆1984年研發的第24號西瓜，發展30多年來，已成內地相當普遍的西瓜，很多農場都有8424種子，像市面常見的站神和南匯，就是兩間不同公司販售的8424西瓜。其實8424以麒麟瓜之名在本地賣了10多年，只是近來獲電視台點「瓜」成金，水果業界才突然亮出「8424」的噱頭吸引顧客。

渾圓紋理清晰 頂有「豬尾巴」

陳錦輝捧來一個8424，可見其瓜身渾圓，體積中等偏大，黑綠相間的花紋分界清晰，拍下去有清脆的「噹噹聲」，頂端還長有一條豬尾巴般的莖藤。味道上，他形容8424確是不俗，全瓜不論中心或邊緣位置都很甜，甜度達12至13度，而且瓜肉通紅，皮薄多汁，還帶少許「沙」，瓜籽以白色為主，黑核最多只有幾顆。永富賣的同樣是站神西瓜，由於以有冰糖味見稱，故站神西瓜又有「冰糖麒麟」的稱號。

市面出現「假瓜」 太便宜要小心

雖然滿街都是8424西瓜，但並非個個都是真品，在網上搜尋一番，可見不少網民買過假瓜。陳錦輝也曾嘗過假瓜滋味，「價錢只需$30，體積比真的8424西瓜小，瓜紋較幼和模糊，從表面分真假不算容易，但一切開看見黑核多，瓜芯有黃痕，瓜肉不紅，便知是假貨」。單看表面貼紙並不足以辨認真偽，陳錦輝提醒要小心特別便宜和長形的8424西瓜，「近來的經營成本很貴，真瓜的售價肯定不會低至20、30元，最少也要55至130元才有」，選購時，最好還是到有信譽的水果店購買。

「哥斯拉」甜美 「黃肉」清爽

其實香港西瓜來貨種類多，能一解暑悶的，又豈止一種？Winnie說：「選西瓜視乎自己喜歡什麼口味，食開馬來西亞清新爽脆的，就未必喜歡得個甜字的，有些人怕內地西瓜打糖水，就愛挑較精緻，又較貴的日本瓜。」她舉日本西瓜為例，既有體型嬌小的小玉西瓜，甜度高，瓜味濃，如神奈川姫甘泉西瓜可達12至13度甜度，亦有巨大得可達10公斤重的北海道月形町「哥斯拉瓜」，雖然體積大，但瓜肉甜度均勻，甜度可達11度，而且咬落爽口，入口鬆化。

而黃肉西瓜近年亦搶去不少風頭，陳錦輝稱，相比味道濃郁的紅肉西瓜，黃肉西瓜較清甜、淡口，甜度約10度，口感爽脆，亦能起沙，但會帶有少許黑色核。

至於愛西瓜爽脆者，可選口感最為爽脆的馬來西亞西瓜，價錢較大眾化，而且因為馬來西亞終年炎熱，西瓜長種長有，即使過了夏季也可一止西瓜癮。

■永富大閘蟹及日本鮮果專門店

地址：九龍城侯王道47號地舖

查詢：2718 2688

■欄之選

地址：九龍油麻地石龍街1號

查詢：6016 8813

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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