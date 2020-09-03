韓國創意星廚 risotto人參雞反傳統

韓式傳統雜錦脆片：源於傳統韓式寺廟的小食，多以時令蔬菜等食材，如海藻、辣椒、豆腐和紫蘇葉等蘸糯米粉炸香而成，今次加入了魚皮。（黃志東攝）

人參雞湯 意大利飯：將兩種經典韓菜「炸雞」及「人參雞」重新包裝，整道菜完美運用了整隻雞的不同部位：雞骨及人參熬成上湯；雞胸及雞腿慢煮成雞卷，再蘸上粘米粉脆炸，配以韓國糯米煮成的意大利飯，愈食愈有驚喜。（黃志東攝）

香煎紅鯛魚配醃製兩年泡菜：風乾兩天的鯛魚，煎得皮香肉嫩，配合大廚自家醃製兩年的泡菜，以及野生芝麻油和芝麻籽一同享用，泡菜爽口清新，將之捲住魚肉一同放入口，襯托出鯛魚的鮮嫩。（黃志東攝）

澳洲和牛韃靼配韓國梨子、耶路撒冷雅枝竹：韓式料理常見的生牛肉，今次以澳洲和牛入饌，肉味更濃，配以獨門醬汁，帶出牛肉鮮味，吃時可拌入清爽梨絲及耶路撒冷雅枝竹脆片，口感更有層次。（黃志東攝）

【明報專訊】近月中環必食的另一張tasting menu，一定要數Hansik Goo。全因韓籍大廚姜珉求極有來頭，在首爾主理米芝蓮2星餐廳Mingles，今次選址香港成為首家海外餐廳，當然令人期待。

Hansik Goo由裝修到食物，都與見慣見熟的韓國菜不一樣。甫坐下，不見送來一碟兩碟泡菜、醃青瓜，原來大廚早就為個別菜式的味道，設計了不同的泡菜和配醬，心思非凡。就以今次介紹的8道菜晚餐為例，就集合了多款韓國傳統菜式元素，再加入大廚的新點子而成。吃起來有點熟悉，但又很有新意。

寺廟小食變奏 香脆滋味

率先上場是一個有蓋小竹籠，打開看見不同的脆片炸物：海藻、辣椒、紫蘇葉、豆腐等，外貌有點似天麩羅，原來是當地僧侶的小食，把時令蔬果風乾蘸糯米粉油炸而成，入口香脆，又帶點點米香，卻不油膩，很好吃。再來是韓式生牛肉，大廚以自家發酵釀製的醬油醃過澳洲和牛，牛肉鮮嫩又不會過鹹，剛好引出肉香，配上爽脆香甜的韓國梨子及炸過的雅枝竹脆片，一啖有齊鮮甜香脆的口感味道，確實與平日吃到的韓式生牛肉不太相同。

泡菜包烤魚 奇妙配搭

說這裏的食物傳統中夾雜創意，着實沒錯。好似人人去韓國都一定食過的人參雞，這裏的餐牌上都找得到，不過就是risotto版。一隻雞，大廚選取最多肉的雞胸、雞髀炸香，韓式炸雞向來皮脆肉汁多，不用多介紹；更驚喜是「飯底」，用糯米煮成risotto，口感黏糯，湯頭則用人參、雞骨熬成，混合吃，完全是傳統人參雞湯的濃縮變調版，湯香味鮮，配炸雞同吃，立時不覺熱氣。

另一道烤魚亦令人驚喜。鯛魚風乾兩日再煎香，大廚建議用自家醃製的兩年泡菜包住魚肉同吃，一啖入口，魚肉細滑，泡菜微酸微辣，非常爽脆，仍然吃出大白菜本身的清甜，與鮮美的魚肉非常配合。8道菜每位$780，計起來，每道菜約100元，以這個質素來計，很抵食！

■Hansik Goo

地址：中環擺花街8號2樓

價錢：$780/8道菜，另設加一

查詢：2798 8768