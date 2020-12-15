黯然銷魂飯 隱藏「腩叉」版本

【明報專訊】電影《食神》裏，主角史提芬周（周星馳飾）在食神大賽中以內功炮製出「黯然銷魂飯」，令味公主（薛家燕飾）大叫：「我從來未食過咁好味嘅叉燒吖！」這一幕，相信不少香港人記憶猶新。這碗「黯然銷魂飯」的幕後功臣正是當年為電影擔任飲食顧問兼客串大廚一角的戴龍。「拍電影的時候，工作人員常吃叉燒煎蛋飯的外賣飯盒，但當然叉燒和蛋的質素都很差；某天他（周星馳）來到我當時工作的酒店中菜廳，吃到我們的叉燒煎蛋飯後，因為我們的用料講究，他覺得與別不同，便決定把這道菜放進電影的煞科戲。」而「黯然銷魂飯」這個菜名則是周星馳參考《神鵰俠侶》的「黯然銷魂掌」而想出來的。

「黯然銷魂飯」之所以黯然銷魂，也正正是要嘗過人生的酸甜苦辣，才能嘗出箇中真味。戴龍自言跟周星馳的性格很像：「我們都是紅褲仔出身，同樣執著於如何把自己的作品精益求精。」不說不知，戴師傅提到，原來黯然銷魂飯當年有兩個版本：一個用脢頭叉燒，一個用了「腩叉」。何謂腩叉？戴師傅回憶起自己50多年前入行時，已有師傅做腩叉；腩叉的做法與一般叉燒大同小異，不過卻用上五花腩，五層脂肉相間，肉香更滿溢。最後電影選用了脢頭版本，不過腩叉卻依然深受戴師傅的熟客歡迎，皆因它「夠肥、夠甘香」，配紅酒一流。

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