中環搵食：亞洲名廚打造超班food court

【明報專訊】Food court一直是自主選擇食物的最佳體現，通常一個food court有齊中西日韓泰越等各式美食，滿足不同人的飲食口味，今次介紹中環的美食市集J.A.M.，一樣有得揀，不過貴精不貴多，4個檔口由4名著名的亞洲廚師把關主理，分別有韓國的Song Ha-seul-lam、香港的張建明、新加坡的Barry Quek和越南的Dinh Dinh-Tuan，希望讓顧客用相宜價錢便能品嘗星級大廚的優質食物。

巴東牛肋肉飯 多重香料挑起食慾

負責新加坡品牌Uncle Quek的主理人Barry Quek，本已是有名的西菜廚師，畢業於新加坡At-Sunrice GlobalChef Academy的他，年紀輕輕已先後成為兩家知名法國餐廳Joël Robuchon二廚和米芝蓮星級餐廳Portland的副總廚。2017年來港加入歐陸餐廳Beet任職總廚，得到不少顧客支持。儘管在西菜領域闖出好成績，Barry卻始終對新加坡菜情有獨鍾。兜兜轉轉，於J.A.M.開設了Uncle Quek的品牌，希望把家鄉的味道帶到香港。

目前主食主推巴東牛肋肉飯（beef rendang），一端上來就聞到濃濃的香料味，全因醬汁裏有大蒜、辣椒、薑、蝦乾等多種辛辣香料，吃起來帶少許辣，更能挑起食慾。Barry指新加坡菜偏辣和重口味，現在的口味是經過廚師團隊多次的試吃和改良，既能保留傳統新加坡的風味，又不會讓吃不慣重辣的港人滿頭大汗。另外他的蝦醬雞翼（har cheong gai）也落足心思：首先將雞翼以新加坡蝦醬、白胡椒、芝麻油醃製一個晚上，隔天再以啤酒、米粉、粟粉調配的粉漿包裹以高溫油炸。脆皮厚薄適中，而雞翼入口也是滿口蝦醬的鹹香。

另外，廣東點心品牌SiFu的行政總廚也是大有來頭，張建明擁有超過30年入廚經驗，現在同時也是米芝蓮二星中菜廳營致會館的副行政總廚。他特別為SiFu設計的一系列走現代風格路線的廣東點心，在傳統的粵式點心上增添點點「不一樣」。比如糅合了茶餐廳風味的「酥皮菠蘿叉燒包」，以及在燒賣上加上矜貴鮑魚的「鮑魚黑豚肉燒賣」，有gimmick之餘，品質依然維持高水準。

■J.A.M. Joint Asian Market

地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下大堂

查詢：2808 1086