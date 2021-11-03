蘇格蘭單一麥芽 Speyside珍稀威士忌的秘密

秘藏威士忌：若你也喜歡品嘗或收藏特別稀有的威士忌，值得留意蘇格蘭Secret Speyside威士忌系列，找來4間鮮為人知且備受業界追捧釀酒廠的年份威士忌。（品牌提供）

【明報專訊】蘇格蘭現時約有逾130間仍然活躍的威士忌酒廠，分佈於5個威士忌酒區，包括Highland、Lowland、Speyside 、Islay (以及其他Islands）及Campbeltown，而單單Speyside威士忌酒區已有逾50間酒廠，可以說是核心酒區，很多著名的威士忌酒廠建於此區。Speyside威士忌的風格，當然因應不同威士忌酒廠會有不同的風格，但整體而言，大致會帶乾果、香料、花香等味道，比較甜美、易入口，很受威士忌愛好者的歡迎。

由於近10年十分流行飲威士忌，很多日本和蘇格蘭的年份威士忌都已經賣斷市，有些舊年份或已停廠的威士忌，更是一酒難求，在拍賣行上屢創佳績。大家由初初學飲威士忌，到喝了幾年後有一定程度的認識，這些愛好者便開始追求一些較特別的威士忌，可能是已停廠的或者是舊年份的威士忌，研究和品嘗威士忌的另一個層次。

近日出席不同的蘇格蘭著名威士忌酒廠的活動，以下跟大家分享幾款罕有的蘇格蘭單一麥芽威士忌，若你也喜歡品嘗或收藏特別稀有的威士忌，值得留意一下。Secret Speyside系列揭開威士忌釀酒廠的神秘面紗，找來4間鮮為人知且備受業界追捧的威士忌釀酒廠。另外亦出席了蘇格蘭著名酒廠The Macallan 單一麥芽威士忌「Tales of The Macallan Volume I傳奇之初系列首部曲」的期間限定展覽，近距離欣賞到這瓶1950年蒸餾的71年限量版罕有威士忌。

揭開Secret Speyside 系列神秘面紗

威士忌有分不同類別，包括有單一麥芽威士忌（single malt）、單一穀物威士忌（single grain）、混合威士忌（blended whisky）、混合麥芽威士忌（blended malt）及混合穀物威士忌（blended grain）。市面上平時買到的主要都是單一麥芽威士忌或者混合威士忌。混合威士忌主要是以不同酒廠的單一麥芽威士忌及單一穀物威士忌混合而成，可以選擇不同酒廠的風格混合在一起，塑造出混合威士忌酒廠想表達的風格。那你有沒有想過，到底一瓶混合威士忌入面，混合了多少單一麥芽威士忌酒廠的佳釀？

Secret Speyside系列找來4間鮮為人知且備受業界追捧的釀酒廠的年份威士忌，由 15 款陳年由 18 至 30 年不等的單一麥芽威士忌組成。這些威士忌酒廠包括Caperdonich 酒廠、Longmorn 酒廠、Glen Keith 酒廠及Braes of Glenlivet 酒廠。Secret Speyside系列單一麥芽威士忌是由芝華氏兄弟公司推出的，大家都很熟悉深受大眾歡迎的蘇格蘭Chivas Regal 混合威士忌，而以上4個酒廠亦有提供單一麥芽威士忌予Chivas Regal 生產混合威士忌，除Longmorn外，其他甚少公開發售，而喜歡找尋罕有及特別的威士忌的朋友們，這系列絕對能滿足他們的胃口，可以拆解混合威士忌內的單一麥芽威士忌的不同風格及色彩。

其中由3間酒廠釀製的8款威士忌，現於香港作公開發售。8款威士忌包括Caperdonich的18年、21年、25 年；Longmorn的18年、23年、25年及Glen Keith的21年和25 年。除了蘇格蘭以外，Secret Speyside 系列僅於日本和中國市場推出。

如果想近距離看看這Secret Speyside 系列的威士忌，可到位於中環的Ami / Wood Ear，場內展出並可選購其中6款威士忌，包括Caperdonich 18年和21年，Longmorn 18年和23年，以及Glen Keith 21年和25年。我在威士忌晚宴中試了其中由3間酒廠釀製的4款威士忌，包括Longmorn 18年、Glen Keith 21年、Caperdonich 21 年及25年，配上Ami / Wood Ear的5道菜法式美食，各具特色。晚宴配搭的菜式中，我喜歡野雞八爪魚配Caperdonich 25年，威士忌優雅而複雜，帶層次的果香包括香梨、提子乾、蜜餞、橡木、香料及淡淡的泥煤香氣，配上野雞及八爪魚，淡淡的煙熏香，提升食物的香氣及鮮味，同時食物亦令威士忌更圓潤，帶出更多乾果香及香料味道。

消失了的酒廠Caperdonich 一酒難求

Caperdonich威士忌酒廠始於1898年，中間經過幾次易手以及有一段長時間停廠沒有生產，可稱為廠途坎坷，最後於2011年拆卸，現已銷聲匿迹，但其蒸餾的威士忌卻相當高質素。Caperdonich泥媒味系列打破Speyside單一麥芽威士忌的傳統釀造法，充滿煙熏風味和豐富複雜的風格。香港備有3款不同年份的威士忌可供選擇，包括 18 年、21 年及 25 年。晚宴中試了其中兩款，除了上文提及的25年，Caperdonich 21年的煙熏味及烤烘味明顯，層次分明，另外還有乾果、乾杏脯、柑橘、煙草雪茄及香料等味道，餘韻悠長而帶一點甘草味道。如果你喜歡收藏停廠的威士忌，別錯過這充滿特色的威士忌。

甜美果香與青草芳香 不同風格

混合威士忌需選取不同單一麥芽威士忌的獨特風格與穀物威士忌混合而成，Secret Speyside 系列的單一麥芽威士忌，正正拆解不同單一麥芽威士忌的獨特風格，了解為何混合威士忌會選擇它。始於1894年的Longmorn威士忌酒廠，是蘇格蘭保存最完好且不為人知的酒廠之一，備受釀酒師青睞與業內專家欣賞，被譽為「所有釀酒師的至愛……除了他們自己的釀酒廠以外」。試了Longmorn 18年，以甜美果香和濃郁的奶油拖肥糖風味馳名的威士忌，十分易入口，帶奶油、柑橘、乾果、芒果、糖漬香梨、橡木及甜香料等味道，相當甜美。而另一隱秘威士忌廠Glen Keith始於1957年，屬於20世紀第一間建造的Speyside酒廠，於1999年至2013 年期間曾一度關閉，這意味着今次推出印有年份的威士忌也是品嘗Glen Keith 21年和25年威士忌的最後機會。風格較輕巧而帶青草芳香是Glen Keith威士忌的特色。試了Glen Keith 21 年，優雅而帶淡淡煙熏香氣，味道帶乾果、雲呢拿、熟桃、烤烘及果仁等，餘韻悠長而優雅。喜歡帶甜美果香或帶青草芳香威士忌的朋友可以考慮收藏。

限量版「傳奇之初系列首部曲」威士忌

如果你喜歡收藏罕有威士忌，又有留意拍賣行拍賣威士忌的成交，你便會明白來自蘇格蘭Speyside區的著名威士忌酒廠The Macallan為何如此受廣大威士忌迷愛戴，因為它的升值潛力實在相當理想。早前The Macallan單一麥芽威士忌「Tales of The Macallan Volume I傳奇之初系列首部曲」在中環置地廣場舉行期間限定展覽，近距離欣賞到這瓶1950年蒸餾並在2021年裝瓶（71年）的限量版罕有威士忌，全球只有350瓶，於11月公開發售。

這瓶Volume I 是The Macallan對John Grant上尉的致敬之作，他不單是The Macallan蒸餾廠的開拓者，亦致力維護大自然，回饋社群。這款單一麥芽威士忌盛裝於法國品牌Lalique打造的珍貴手製水晶瓶中，並封裝於一本獨特的年鑑中。香港可以分得幾多瓶是秘密，估計價錢約60萬至80萬港元。根據過往的拍賣結果，如果是罕有系列威士忌的第一瓶，絕對有升值潛力，那就看看你的彩數，好像中六合彩一樣，就算你有錢都未必能夠買到這一瓶！祝你好運啦！

● 黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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