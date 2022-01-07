無血塊異味 浸泡毋須汆水 團年花膠扒 燜15分鐘軟滑

厚薄之分：花膠浸泡後，檢查厚度，厚的（左）適合燜或扣，薄的（右）可煲湯用。（黃志東攝）

團年飯煮花膠菜式，選10至15頭的花膠扒已厚肉大塊，看頭十足。（黃志東攝）

揀花膠貼士：Son姐愛用性價比高的鱈魚膠烹調花膠菜式，她示範如何揀選靚花膠，其中一個方法是在燈光下照，看花膠是否乾淨。（黃志東攝）

【明報專訊】農曆新年將至，歲末的團年飯自然要「食餐好」，相信不少人已開始準備製作名貴海味。根據我過往炮製團年飯的經驗，最受歡迎和容易處理的是花膠，我有一道拿手的紅燒燜花膠，材料和步驟簡單，包保未煮過花膠的新手都能成功，撇除浸泡時間，只要短短15分鐘，已經可以做出入味軟滑、富煙韌口感的花膠扒！很想學？立刻睇片跟我煮吧！

團年飯燜花膠，要有派頭，講意頭，口感佳，有wow的效果，又要I-Gable，首選大大隻的花膠扒！今次我選15頭的鱈魚膠，較大塊的約長30厘米。烹調花膠，最花時間不是烹煮或備料，而是浸泡時間。坊間流傳不少浸泡方法，既複雜又費時，又要用薑、葱汆水辟腥，要使繁複的工序簡單化，就要由選有品質的花膠開始，要揀一些乾淨無血塊，且沒異味、腥味，那已經毋須汆水，工序變得簡單。

隔水蒸5分鐘稍軟 放雪櫃浸1日

首先將原片乾花膠直接放進蒸爐或隔水蒸5分鐘，稍微變軟，取出，放進已加清水的乾淨器皿浸泡，包裹保鮮紙，放進雪櫃一整天，即24小時。中途隔3至4小時換水1次，如果未能頻繁換水，至少早晚換水1次。

每包花膠大小不同，厚薄有別，浸泡後檢查厚度，較厚身的適合燜或扣，較薄的用來煲湯。厚身花膠也會按浸泡的情况，有些偏軟，有些偏爽，燜煮時先放爽實的，後放軟腍的。

罐頭鮑魚汁 「整色整水」變紅燒汁

將浸泡好的花膠隔水，開始烹調！燒熱油鑊，爆香薑片，取其香味，接着加鮑魚汁、老抽、蠔油、味醂和糖煮紅燒汁，煮滾後加花膠，灒紹興酒，蓋鑊蓋，燜15分鐘，快速完成！這鮑魚汁其實是罐頭鮑魚內的汁，取出鮑魚後善用這些汁可做紅燒汁或其他菜式。沒有鮑魚汁，可改用盒裝雞湯或清水。老抽用來調色，蠔油添鮮味，味醂微甜，有助提升海味鮮味，還有少許糖用來吊味。花膠扒完成了，嫌有少許單調，推介去年教大家做的燜冬菇當配菜，因為冬菇厚肉質感與花膠軟滑口感非常合拍。除此之外，如果你和我一樣喜歡帶酒香的紅燒汁，可於關火前再灒多一次酒，增強酒香；而喜歡紅燒汁濃稠些的話，可先取出花膠，將紅燒汁煮至收汁。

這道菜還有個好處，是可以冷凍儲存。我經常一次過烹煮一斤花膠，將汁和花膠分別用密實袋或密實盒儲存，放進冰格冷凍。食用時，先將花膠置於雪櫃冷藏格或室溫解凍，將紅燒汁倒進小鍋，文火翻熱，再加胡椒粉等調味，加花膠燜煮。或可將花膠單獨隔水蒸熱，最後淋上已翻熱的紅燒汁便可享用。

● 烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜。

●食譜：紅燒燜花膠

工具：蒸爐、鑊連蓋、乾淨無油的大碗、清水、鑊鏟

◆材料：

花膠 半斤或300克

老抽 40毫升

蠔油 30毫升

紹興酒 40毫升

味醂 40毫升

薑片 3至5片

鮑魚汁（或水或雞湯） 700毫升

糖 小量

熱水 適量

油 適量

◆浸泡貼士：

浸泡海味的器皿不能沾油，容量要大，因為花膠浸泡後會脹大；水量也要多，足夠蓋過花膠

◆做法：

1.蒸爐預熱至100℃。原隻乾花膠放進蒸爐（圖A）或隔水蒸5分鐘

2.取出花膠，放進已加水的乾淨大碗中（圖B），裹上保鮮紙，放雪櫃浸泡1天，每隔3至4小時換清水1次。若不能頻密換水，至少早晚換1次

3.花膠浸泡好，隔水。將花膠按厚度分類，厚的做紅燒，薄的改為煲湯

4.燒熱鑊，下油，加薑片（圖C），用中大火爆香後，加鮑魚汁、老抽、蠔油、味醂和糖，煮滾

5. 加入厚花膠，灒紹興酒，蓋鑊蓋，燜15分鐘，中途可掀蓋檢查汁量（圖D），如不夠汁，加熱水

6. 多重變化：

i.剩汁變新菜：關火後，盛起花膠及適量的紅燒汁，以燜冬菇伴碟（圖E）。剩下的紅燒汁可扣海參、鵝掌等

ii.濃香紅燒汁：關火前再灒小量紹興酒

iii.濃稠風味：花膠燜好，先取出花膠，紅燒汁煮至收汁為止

iv.芝麻風味：關火前澆一圈芝麻油，增加芳香和光澤

v.冷藏儲存：用密實袋將花膠和紅燒汁分別儲存，放置冰格冷藏，可儲存1至2個月。吃前，從冰格取出花膠和紅燒汁，置於室溫解凍，將花膠蒸熱，用鑊翻熱紅燒汁，按個人喜好再調味，加花膠扣之，煮滾即可

● 新春系列有片睇，跟Son姐學做紅燒燜花膠：bit.ly/31kEeAJ

●配菜：燜冬菇，食譜參考：bit.ly/3qOFun1

【新春系列】

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio @ KI Island South Galleria

花膠提供：賀采 Applause 1976

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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