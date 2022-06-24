192層酥皮蛋撻 豉油撈粗 米芝蓮燒鵝 自助餐吃盡老店招牌菜

即叫即做--以銅鍋即煲生滾粥（左圖），油條亦即叫即炸（右圖）。（自助早餐及午餐供應）（黃志東攝）

與老店合作--cafe TOO的自助餐，最近與多家老店合作，例如來自妹記生滾粥品的魚湯粥底，在現場爆香魚腩生滾粥，在酒店環境食出老店的風味。（黃志東攝）

燒味升級--港島香格里拉酒店的cafe TOO，自助午餐及晚餐的燒味升級，引入一樂燒鵝的脆皮燒鵝（圖）、夏宮的玫瑰豉油雞及蜜汁叉燒。（黃志東攝）

【明報專訊】香港人愛吃自助餐，本着「回本」的精神，一直追求高CP值的海鮮、刺身和貴價食材。不過，現時不少酒店自助餐的海鮮質素都很不俗，要突圍而出，還要增加新鮮感和賣點。最近有酒店與多間本地老店合作，推出港式美食主題自助餐，標榜以老店的招牌材料和做法，在寬敞的自助餐環境裏，舒適地盡情享受多間老店原汁原味的好滋味！

港島香格里拉酒店的全日咖啡廳cafe TOO，其自助餐一向旺場，招牌美食包括麵包蟹、黃金螺等海鮮，還有燉湯、印度咖喱及薄餅、泰式美食等。最近咖啡廳升級推出「港式•港食」期間限定主題，與著名的安利魚蛋粉麵、妹記生滾粥品、一樂燒鵝、檀島咖啡餅店等老店合作，帶來他們的招牌菜，讓自助餐客人吃到老店的原味。

即煮妹記魚湯生滾粥

自助餐有粉麵檔很常見，廚師在客人面前即席淥湯粉麵，但即做生滾粥就甚為少見。今次cafe TOO找來妹記合作，所有粥底、食材全部來自旺角店。於1979年開業的妹記，現時傳至第3代，以生滾粥打響名堂。作為靈魂的魚湯粥底，先以武火將越南絲苗米煲滾，再用文火慢煮超過7小時，粥底綿滑，散發清甜魚香。於推廣期間粥底每天直送餐廳，保證吃到妹記原味。4款配料包括從約6斤重鯇魚中取出的新鮮魚腩、鮮牛肉、鮮豬肉和肉丸。記者即場點了魚腩粥，跟妹記一樣，廚師先爆香魚腩，灒酒去腥，再把粥底加入銅鍋中大滾，吃時可配即炸油炸鬼。美中不足的是，由於餐廳不能使用明火，因此爆香魚腩的火焰場面欠奉，欠了一點在妹記堂食的儀式感。

必試安利豉油撈粗加魚蛋、柱侯牛腩

另一間老字號安利魚蛋粉麵，開業於1966年，是筲箕灣東大街的星級食肆，不少明星名人都是座上客！今次cafe TOO全數使用由安利提供的撈麵豉油、辣椒油、魚蛋、魚片、各款丸類、雲吞和柱侯牛腩，廚師們更專程前往安利，跟老師傅學習如何淥麵去除鹼水味，務求還原店內吃到的水準。記者推介豉油撈粗加魚蛋、柱侯牛腩，味道和安利吃到的一樣。安利粉絲們或許會問有無切腩供應？基於新鮮崩沙腩貨源短缺，切腩暫時未能於自助餐內提供。

一樂燒鵝皮脆肉軟 鵝油炒飯驚喜

雖然一般自助餐都有供應燒味，但今次限時坐鎮cafe TOO的，是米芝蓮一星餐廳一樂燒鵝供應的招牌脆皮燒鵝。1976年於大埔起家的一樂，家族中的四弟朱健輝後來於中環開設分店，依足父親做法，使用約5斤重、肉嫩的東莞謝崗博士鵝，再以陳皮、花椒、八角、甘草等香料醃製，上皮水，風乾後燒製而成。一樂會將燒好的燒鵝送抵cafe TOO，現場斬件，餐廳師傅更會盡量去骨，讓客人享受皮脆肉軟的口感。餐廳亦從老店獲得靈感，創作出鵝油炒飯，以一樂的鵝油、鵝肉粒和米飯同炒，米粒乾爽，鵝油甘香，必食！燒味檔還有米芝蓮一星食府夏宮的蜜汁叉燒、玫瑰豉油雞。叉燒外焦肉嫩，雞肉滑，皮帶豉油香。

首選午餐時段 食盡老店美食

至於超過半世紀歷史的檀島咖啡餅店，最出名的奶茶和192層酥皮蛋撻，相信不少人都試過，今次cafe TOO以檀島的茶膽，現場即冲奶茶；蛋撻亦跟足檀島的食譜，現場烘焙，保證客人吃到新鮮出爐的熱焫焫蛋撻，酥皮格外酥香！

須留意各店美食的供應時段不同，檀島奶茶和酥皮蛋撻為全日供應，其他包點則於自助早餐時段供應。妹記只於自助早餐及午餐供應，至於安利魚蛋粉麵、一樂燒鵝則可見於午餐及晚餐。想試勻幾間老店的美食，自助午餐必定是首選！●

cafe TOO「港式•港食」自助餐

供應日期：即日至12月末（暫定）

價錢：早餐$338起；午餐$498起；晚餐$758起（大小同價）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉酒店7樓

查詢：2820 8571

註：另加一

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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