裸麥煙熏三文魚治 北歐「家」的味道

三文魚大蝦漢堡——鬆軟的麵包夾着三文魚扒、北極蝦沙律、醃酸瓜等，每咬一口也帶三文魚的魚鮮及鮮甜的蝦味。（$188）（黃志東攝）

雞尾酒帶咖啡香——Lingonberry & Chocolate Espresso Martini以越橘果朱古力，配上越橘果伏特加、自家咖啡烈酒、咖啡、燕麥奶等調配而成，入口帶莓酸又有朱古力及咖啡香，味道複雜。（$98）（黃志東攝）

煙熏三文魚、自家製烤牛肉、希靈魚咖喱——在夾雜大量果仁碎的裸麥包鋪上餡料的開放式三文治，煙熏三文魚帶濃濃煙熏香，加上酸忌廉、蛋黃醬等（左）；自家製的烤牛肉，肉嫩多汁，配薯仔沙律（中）；希靈魚則加入碎蛋蘋果咖喱沙律（右）。（各$128）（黃志東攝）

【明報專訊】北歐一直給人幸福的感覺，愜意舒心是北歐人的生活哲學，位於上環荷李活道的Hjem，便是本地少有的北歐咖啡店。 Hjem是挪威語，解「家」的意思，店中供應地道輕食、包點及咖啡特飲，加上用餐環境簡約、輕鬆自在，猶如造訪朋友家般舒適，無拘無束。

瑞士薯餅拌蛋汁 口感豐富

在北歐咖啡店中必試丹麥開放式三文治（Smørrebrød ），而三文治則用上北歐人最愛吃的裸麥包，內裏夾雜大量果仁碎，口感較實在，帶原始麥香。當中煙熏三文魚最受歡迎，店裏特別採用本地熏製的三文魚，吃時還帶有濃濃的煙熏香，再拌入酸忌廉、蛋黃醬、蝦夷葱等豐富三文魚的味道，另外還鋪上雞蛋、小蘿蔔、醃洋葱、酸豆等，鮮甜美味，飽肚感十足。

除了煙熏三文魚三文治外，店中有不少菜式以北歐盛產的三文魚為主角，就如自家創作的藍莓醃製三文魚便做得相當出色。大廚以急凍藍莓、香草、鹽等打成醬汁後，鋪在魚肉上醃足24小時，讓本來的橙調綴上迷人的藍紫色彩，藍莓味不會太突出，反而在原有的魚鮮中添上淡淡的酸甜，伴以裸麥麵包、刁草、法式鮮奶油、紅洋葱、小酸豆等，是一道不錯的小吃拼盤。

瑞士薯餅亦充滿着北歐味道，這道菜是當地人最常吃的all day breakfast，將薯仔切成幼條後煎成薯仔班戟，入口香脆又帶粉糯的薯香，配以煎至香脆的煙肉、鹹鮮味十足的香腸，再加上太陽蛋，吃時將太陽蛋切開，讓薯仔沾滿蛋汁，味道更加豐富。

這裏還有多款特色雞尾酒，必試Brown Cheese Old Fashioned，以自家製的焦糖芝士做主角，細滑帶拖肥甜味，配上Maple Aquavit，入口帶柑橘香氣，而芝士的焦糖香令酒味更加特別，伴上三文治再添風味。

■Hjem

地址：上環荷李活道161號

查詢：2362 9193

註：逢周一休息

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