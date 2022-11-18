火鍋豬骨湯底×咖啡 撞出煙熏味

堅果香味--滾得棧採用Silver Mona特級哥倫比亞拼配浸泡式咖啡，自帶有堅果調性，與豬骨湯底配合完美。（餐廳提供）

【明報專訊】說到香港人至愛，相信打邊爐和喝咖啡都必定佔有一席位，如果將兩者結合，你又會否有興趣來「煠下煠下」？開業近20年的火鍋店滾得棧最近與香記咖啡聯手推出全新咖啡豬骨湯底，把香濃咖啡與火鍋融合，擦出新火花。

滾得棧創辦人梁志偉（Jonathan）指影響咖啡湯底成功的關鍵，取決於採用的咖啡豆和浸泡時間。不同咖啡豆的效果和味道皆不同，因此他和香記咖啡團隊下了一番工夫，嘗試研究不同產地的咖啡及製作方式，例如以冷萃咖啡、咖啡粉冲煮或直接加一杯咖啡到湯中。最終研究結果是特級哥倫比亞拼配浸泡式咖啡與湯底最合襯，咖啡的堅果調性結合湯底後帶出自然甜度和香味，令湯底更順滑。而湯底則以百搭的豬骨湯作基礎，「就像很多拉麵店都以豬骨湯作底，然後再進一步調整」，多次嘗試後始終還是認為豬骨湯最好。

咖啡包放湯8分鐘 香濃不澀

用餐時，店員先為客人備上豬骨湯底，再準備4個咖啡包，若選擇鴛鴦湯底的則會減少配置至兩包，避免味道太濃。待豬骨湯底滾起後，客人便可將咖啡包放入鍋中，8分鐘後再取出。Jonathan指這個時間能做到咖啡湯底香濃而不苦澀，若超過12分鐘便會破壞整體味道平衡。

此外，他又指這個咖啡湯底的特別之處在於能嘗出煙熏味，「吃時不會有太濃郁咖啡味，但能嘗出煙熏味，這才是當中有趣的地方，是一種food science」，而他最推薦配搭牛肉，除了能嘗出牛肉鮮味，最能感受到那陣煙熏香，就如吃煙熏牛肉一般。

為配合咖啡湯底，他們亦備有100%香港製造的Silver Mona氣泡冷萃咖啡，選自埃塞俄比亞谷吉西達摩的G1咖啡豆，以長時間低溫冷泡萃取，能夠喝到咖啡淡淡天然果酸風味，注入氣泡後更令口感清爽而不會過於濃烈，無糖分負擔，配搭火鍋剛好解膩。

除了咖啡湯底，餐廳亦新推出小龍蝦麻辣湯底，兼具麻、香、辣，邊食小龍蝦邊打邊爐，愛辣之人值得一試。Jonathan選擇較多肉的小龍蝦，鮮甜彈牙，而湯底有薯粉、青瓜、蓮藕等配料，能夠吸收麻辣湯底的精華，特別冶味。●

滾得棧（油麻地）

地址︰油麻地砵蘭街39至41號順好樓

查詢︰2416 1999

註：另加一