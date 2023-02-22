生命之水：前瞻一世紀 干邑引進年輕市場

【明報專訊】提起干邑，大家對它的印象可能是比較成熟，是長輩才會喝的酒。路易十三（Louis XIII）最近卻推出每瓶只有10ml、可隨身攜帶的the Drop，誓要將干邑引進年輕市場。

法國大香檳區頂級葡萄釀造

Louis XIII誕生於1874年，每一瓶均凝聚了歷代釀酒大師的精湛技藝，嚴選最古老且最優質的生命之水（eaux-de-vie）釀造而成。時至今日，現任首席釀酒大師Baptiste Loiseau也悉心挑選最優質的生命之水，將其傳承給接班人。品牌亞太區高級客戶總監Vincent Géré說，「Louis XIII跟其他干邑可以說是完全不同，只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區的頂級葡萄釀造，由多達1200種在酒窖內有流傳逾一世紀的生命之水調配而成」，散發沒藥、蜂蜜、玫瑰乾、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果的芬芳。「我們以小型銅製蒸餾器為它帶來順滑而濃醇的質感和味道，然後將它置放在石灰岩建成牆身的酒窖中、以頂級橡木製成的tierçons陳年酒桶中釀製。時間就是Louis XIII的最後一道材料。」

釀酒師像酒窖「神殿」守護者

Vincent Géré形容釀酒師就像整個酒窖「神殿」的守護者，確保當中的技術竅門能夠流傳。釀酒師會耐心地等候生命之水陳釀，將它們存在品牌的「圖書館」內，這些酒液甚至比起釀造他們的人留世更長。「自1874年起，每次新裝瓶的酒也會經過一個盲測程序，以確定新酒跟對上一次裝瓶的酒的味道一模一樣，保持其味道和質素。」

其酒瓶設計也同樣忠於歷史，外形源自亞納克之戰（The Battle of Jarnac）古戰場中發現的一支有450年歷史、印有皇家百合花飾紋的酒壺，成為品牌在1874年首次推出Louis XIII的酒瓶設計靈感。「不同版本的酒瓶也是向原初設計致敬。無論是以吸管汲取酒液的大型瓶裝，還是最近推出、尺寸只有10ml的the Drop，整個體驗都是強調Louis XIII是時間釀造而成的傑作。」Vincent表示，現時大家喝到口中的Louis XIII，都是由歷代釀酒師花上100年時間釀製而成，而現在的釀酒師則在為未來100年釀製生命之水，可以說其實Louis XIII一點也不老土，「甚至比大家前瞻了一世紀」！

文：張曉冬

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