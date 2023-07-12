創新手法吸另類粉絲 澳洲新派酒廠 玩創威士忌

香港限定——由於質素備受肯定，愈來愈多國家和地區有進口Starward的作品，除了不同歐美國家的包桶，去年底也推出了第一版香港限定款，是一款Fresh Red Wine桶熟成5年的作品，充滿雲呢拿和車厘子等味道。（品牌提供）

Projects系列——天馬行空Projects系列是品牌另一個主打的方向，很多時候都是單一批次的限量生產，薑啤、黑啤、IPA、其他你想不到的葡萄酒款式，甚至Sticky Toffee Apple都有，聽起來非常誇張而有點天馬行空，但當地朋友表示系列在澳洲相當受歡迎。（品牌提供）

Starward敲門磚——Nova是酒廠核心款式之一，一開始已經用它來打響名堂，用到包括shiraz、cabernets、pinot noirs在內的3款紅酒木桶陳年，充滿莓類水果及果醬的感覺，雖然略為年輕，但以新產地來說非常出色。（品牌提供）

世界第一澳洲威士忌——Sullivans Cove French Oak Single Cask其實是以法國橡木製、一種類似Port酒的木桶陳年，以香甜辛辣的口味為主，曾兩度獲得「世界第一」，但得獎以後水漲船高，動輒4000、5000港元的價格卻是有些誇張。（品牌提供）

Port Melbourne新廠址——Starward 2016年新落成的廠址New World Distllery，除了提供更高的產能，蒸餾室落地的大玻璃充滿現代感，也和其他近年建起的酒廠相似，是一棟結合生產、教學、酒吧及餐廳的大型綜合設施，位於Port Melbourne的它離市中心只有5分鐘車程。（品牌提供）

【明報專訊】應該不少人也曾經喝過澳洲葡萄酒，但說到澳洲威士忌，不知道大家又有什麼印象？酒齡較久的酒友可能記得來自Tasmania的Sullivans Cove，2014及2019年先後在World Whiskies Awards中拿過World's Best Single Malt和World's Best Single Cask Single Malt的「世界第一」寶座，但始終不是主流追捧的威士忌類別，除了得獎那些款式炒至天價，似乎沒受太多關注，不過事實真的如此嗎？

由於一些歷史及法律遺留的問題，自澳洲實施1901 Distillation Act後，多年來禁止了所有小型作坊的生產，在整個20世紀都只有寥寥數間大型蒸餾廠在正常運作；但讓人驚訝的是，當禁令自1990年解封以後，新酒廠卻如雨後春筍般冒起。根據當地網站Distillery Track統計，現時登記在冊的蒸餾廠已有超過400間（當中除了威士忌也包括白蘭地、rum和其他烈酒），比很多傳統產國都還要多。

當然量多也未必是好，在沒有太多規範以及當地因遠離蒸餾行業多年而缺乏經驗，有部分迷你的「精品」或是「手工」作坊，在製法和作品口味上也的確有很多嚇人的地方……還好撇除了部分良莠不齊的品牌，還是有人在認真做威士忌。

以本地作物和風土作主打

來自Melbourne的Starward，一開始是2007年由當地一名精釀啤酒愛好者David Vitale建立，由命名來看的確志向遠大。即使開始時規模並不大，在面對當時仍處於萌芽階段的澳洲威士忌業，他很快找到了自己與眾不同的定位：在保持質素的同時，一邊以本地作物和風土作主打，製作出有當地特色的威士忌；同時作出更多創新的手法和餐酒配搭，吸引更多元化的威士忌愛好者。

跨國酒類巨頭注資

事實證明他們的選擇非常正確，在慢慢獲得更多獎項嘉許的同時，也引起了各地威士忌飲家的關注，以致後來甚至得到了跨國酒類巨頭Diageo的注資，在2016年建起更大更新穎的廠房，令生產規模和推廣都可以進一步擴大。現時他們的總部位於市中心的Port Melbourne，不單有着非常豐富的導賞行程，也算是相當容易到達的地點。

那麼，到底怎麼才是一個有澳洲特色的作品？正好幾年前他們的前任CEO Andrew Macdonald到訪過香港，我也有幸和他聊過一會有關Starward的方針，他認為在眾多新酒廠湧現的年代，堅持如一、走出新方向才是成功的關鍵。

雖然麥芽和酵母都是來自Melbourne附近，但最主要的影響還是木桶，有別於各國威士忌產業也是以波本桶和雪莉桶去陳年，他們用到當地、或距離酒廠不到一日車程的葡萄酒莊園尋找不同紅葡萄酒桶。他背後的想法是：既然世人都覺得澳洲紅酒有其特色，為何不把這優秀之處糅合在一起？

另外因為當地的天氣變化可以很急劇（他們甚至形容為Four Seasons in a Day），對於烈酒熟成會造成相當程度的加速。雖然其他較熱的亞洲地區也有夏天，但澳洲的熱浪來襲真的不能說笑……因為氣候的分別，Starward的確發展出一套完全不同於其他知名產國的道路。

玩味威士忌 一瓶難求

品牌亦推出了玩味性質較重的Projects系列，取材不僅限於當地材料，國外的原料、重泥煤，以至和其他味道混合的liqueur及cocktail都會用到。其中一些像薑啤或是蜂蜜酒的木桶喝起來甚至都不像威士忌，但由於過於獵奇以及產量低至一瓶難求，也是累積起不少另類粉絲，當地有些威士忌群組就會定期舉行聚會，品飲這些特別作品。當然其中也有成功的案例由實驗款式轉為常規生產，像其中一款Peated Finish就用到蘇格蘭的Lagavulin酒廠木桶作二次熟成，為其添上一絲煙熏感覺。

事實上除了澳洲，還有不少傳統5大產國以外的地區正在涉足威士忌這行業，有興趣嘗新的你，記得要多加留意了。●

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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