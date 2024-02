源自8000年前的葡萄酒 格魯吉亞 地下陶缸釀酒

地下釀酒技術--格魯吉亞獨特的釀酒技術Qvevri,本身意謂「埋在地下」,將大型的蛋狀陶缸埋在地下,將葡萄放在裏面自然發酵為酒。(Shalva Samkharadze攝/Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia提供)