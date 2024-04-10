廚房說書人：真正的「射鵰英雄宴」該包括什麼菜式？

中華廚藝學院在2017年時也曾獲香港特別行政區駐布魯塞爾經濟貿易辦事處邀請，在法國及比利時主理「射鵰英雄宴」，圖為「二十四橋明月夜」。（中華廚藝學院圖片）

【明報專訊】金庸百歲冥壽，本欄也不妨湊興添上一筆，講飲食。金庸各部小說中，論講飲講食最多的首推《射鵰英雄傳》，因為故事設定洪七公饞嘴，而黃蓉又精於廚藝。

有中環燒鵝名店，去年曾搞「射鵰英雄宴」這噱頭，菜式有11道之多，但《射鵰》迷或會失望，宴上菜式跟書中情節真正有關的只有4道，分別是「玉笛誰家聽落梅」、「二十四橋明月夜」、「歲寒三友聚一堂」、「荷香飄逸叫化雞」，只佔三分一。其他菜式卻只是東拼西湊，夾硬用書中武功、詞句、地名等來為菜式冠名，如「獨步天下蛤蟆功」（杏汁燉雪蛤）、「北丐降龍十八掌」（豬筋蹄）、「鴛鴦織就欲雙飛」（氣窩野菌燉雙飛）、「桃花島上百花開」（美點）；其餘幾道「英雄豪傑響叮噹 」（煎金蠔泡響螺片）、「矯若游龍擲金針」（桂花魚翅龍蝦絲）、「天鵝飛臨白玉柱」（燒鵝瀨粉），更與書中內容風馬牛不相及。

是否書中菜式不夠多，所以需要湊夠數？那又不是。

洪七公念念不忘「鴛鴦五珍膾」

洪七公最念念不忘的，是御廚做的「鴛鴦五珍膾」，甚至重傷後，也要冒險偷入皇宮一償心願，但書中沒有介紹這道菜的細節。此外，他還偷吃了荔枝白腰子、鵪子羹、羊舌簽、薑醋香螺、牡蠣釀羊肚，書中說算是過足了癮。這些菜式未被「射鵰宴」採納。

火腿鮮味傳到豆腐

黃蓉為七公燒過的菜，包括最初相遇時以泥包裹雞再火烤，大家都熟悉的「叫化雞」；之後黃蓉哄七公教郭靖武功，第一回做的炙肉條，是用五種肉紮在一起做，叫「玉笛誰家聽落梅」，以及荷葉筍尖櫻桃斑鳩湯，叫「好逑湯」。之後，黃蓉陸續做的菜，還包括熏田雞腿，八寶肥鴨，還有銀絲卷。當七公吃得津津有味時，黃蓉還說，她的拿手好菜是炒白菜、蒸豆腐、燉雞蛋、白切肉。當中的蒸豆腐，就是「二十四橋明月夜」，那是把一隻火腿剖開，挖了24個圓孔，將豆腐削成24個小球分別放入孔內，紮住火腿再蒸，讓火腿鮮味傳到豆腐中，火腿卻棄去不食。七公嘗過後，大為傾倒。黃蓉還用松仁、竹笙、酸梅，做過一味「歲寒三友」（「射鵰宴」則以蟹黃取代酸梅）；另外她做的麵食米飯也極精巧，包括鍋貼、燒賣、蒸餃、水餃、炒飯、湯飯、年糕、花卷、米粉、豆絲。

到了後來，她又為郭靖做過冬菇燉雞湯；七公給西毒重傷後，在海島上，她用叫化雞之法做過叫化魚；後來她又看到荷花荷葉好，做過荷花瓣兒蒸雞、鮮菱荷葉羹。

所以書中菜式多的是，有趣的是那燒鵝名店，寧願東拼西湊，燒些風馬牛不相及的，也不納入這些正牌菜式。為何如此？只要大家看看宴上那些食材，都是響螺、魚翅、龍蝦、野菌、雪蛤、蟹黃之類的名貴貨色，就會恍然大悟，因為這樣才賣得好價錢，難道真的去做銀絲卷、炒白菜、燉雞蛋？

小說裏是個俠義世界，只可惜，現實卻是個資本主義世界。●

文：蔡子強​（隔周刊出）

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