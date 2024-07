重新定義fine dining 巴黎時令菜式 廚師發辦

next

【明報專訊】多年前寫文章,寫過這麼一句:「巴黎真好,容得下能人異士,也容得下離經叛道;主流能大行其道,非主流亦有生存空間。只要你有想法,又不乏能力,每個人的自我,都能在巴黎找到安身立命之處。」這句話足以解釋為何巴黎從藝術、服裝、文學、音樂到美食等領域皆能百花齊放。即使是fine dining這樣的高端精緻料理,在巴黎亦能以100種面貌生存,甚至大放異彩。

從美食記者到米芝蓮大廚

早在2019年3月,我到巴黎出差時,在當地美食家朋友的介紹下初次拜訪Table,整體印象不俗,看好這充滿個人風格的餐廳的發展潛力,從此成為我到巴黎固定拜訪的餐廳之一,5年間去過不下10次,見證大廚兼老闆Bruno Verjus的成長以及屢獲肯定,包括在法國米芝蓮榜單上從一星攀升至二星。去年,Table空降「世界50最佳餐廳」排名第10,是排名最高的新入榜餐廳,今年餐廳再下一城,攀上第3名,風頭一時無兩。

「世界50最佳餐廳」Table攀上第3名

Bruno Verjus乃半途出家,之前是美食記者、策展人,辦過許多知名飲食活動,出版過幾本書。他於2005年在blogspot上開始撰寫飲食網誌:Foodintelligence,被公認為法國最有影響力的飲食博客之一。當飲食媒體20年後,2013年毅然實踐自己的廚師夢。這位自學成才的廚師不受框架約束,但功力和觸覺背後包含過去跟名廚交集的累積,有一定底蘊,而且憑藉累積人脈取得非一般頂尖食材——巴黎許多星級名廚對於食材也是非一般講究,但Bruno Verjus取得的貨色卻是更勝一籌。

坐吧枱用餐 氣氛輕鬆不拘束

僅有24個座位的Table走的是廚師發辦路線,tasting menu收費400歐元(約3300港元),10道菜起,飽到吃不下可以叫停,如果你能繼續吃,大廚會繼續上菜至12道左右。值得一提的是,在巴黎,這個價位的餐廳,通常都裝潢華麗有氣派,客人必須正襟危坐,但Table卻是坐吧枱為主的餐廳,沒有私人包廂,用餐氣氛輕鬆沒拘束,跟傳統意義的fine dining有很大分別。沒有既定菜單,每天根據取得食材發揮。Chef Bruno說,每天早上廚房團隊拆開供應商送來的紙盒時,就像拆盲盒。在這裏能找到時令菜式,例如春季的普羅旺斯青蘆筍,肥壯碩大,脆甜多汁;在英國重新培植成功的罕見古老品種林肯(Lincoln)蜜豆,其甜脆度讓人入口驚艷至無法忘懷。

刺身口感 低溫牛油浸龍蝦

知名大廚總有招牌菜,Table的半生熟龍蝦(Mi Cuit, Mi Cru Lobster)是人人吃過的讚好絕活,龍蝦肉在低溫牛油中浸泡,緊緊鎖住龍蝦肉汁,同時保持爽彈口感;既有刺身質感,卻有煮熟香氣,美味不可言。朱古力撻配魚子醬是耍家甜品,鹹甜交集的張力在口裏蔓延,將味道昇華,現已成不少餐廳模仿的作品。

Table by Bruno Verjus

地址:3, rue de Prague, 75012, Paris

網址:http://table.paris●

日籍名廚佐藤伸一重出江湖

日籍名廚佐藤伸一(Shinichi Sato)在5年前關閉他的二星名店Passage 53後,一直動向未明。直到宣布Blanc開業,大家才驚覺他在台灣富豪陳泰銘的支持下重出江湖。陳泰銘以識飲識食見稱,據悉還做得一手好菜,有部分客人可說是為了見識他的品味而來。餐廳酒單由二人一起策劃,酒藏部分來自陳泰銘窖藏,他同時擔任首席侍酒師,根據個人的最高標準親自培訓團隊,寄興趣於投資,投入程度高人一等。酒單有他加持不同凡響,但茶單實力亦不容小覷,就像「台灣茗茶精選集」,名師名茶一應俱全,如青心烏龍、姚明月的岩茶、姜肇宣的東方美人皆在選單上。

日法烹調完美結合

餐廳另一焦點是日本建築師隈研吾操刀的設計,空間不大,用餐區目測大約400平方呎,僅6張桌子。餐廳色系圍繞在Blanc(白色)這個主題上:白色、米色、駱駝色交融,但在建築師的動線設計風格下,在有限空間帶來視覺延伸。佐藤伸一曾備受看好是巴黎第一個摘下米芝蓮三星榮譽的日籍大廚,但隨着Passage 53關閉,這紀錄被小林圭(Kei)搶先,時也,命也!不過新餐廳開業3個月後便獲得一星肯定,坊間普遍看好Blanc能憑藉實力更上一層樓。

這裏的菜單分3種,分別是較短的6道菜午餐套餐(Déjeuner)180歐元(約1500港元)、珍珠套餐(Perle)260歐元(約2200港元)以及白色套餐(Blanc)360歐元(約3050港元)。午餐時段到訪,可點選3款菜單,而晚餐就只能點後兩者(但7月24日至8 月10日全日只提供白色套餐)。有幾道菜式令我印象深刻,開胃菜的西班牙風乾火腿—巴馬臣芝士片—墨魚,大廚展現的是三重鹹鮮味層次堆疊的觸覺,比例分毫不差,像鮮味小炸彈。招牌菜生蠔威士忌雪糕—魚子醬,把生蠔和威士忌一起做成雪糕,搭配魚子醬,把鹹鮮味層次表達得利落分明。多寶魚—蠶豆—山椒菜式中,多寶魚在低溫的出汁(dashi)中浸煮,熟度把控精準恰好,肉質鮮嫩無比,魚肉吸收了出汁的味道更顯飽滿深邃,把日法烹調完美結合。

Blanc Paris

地址:52, rue de Longchamp, 75116, Paris

網址:http://blanc-paris.com●

凡爾賽宮品嘗皇家盛宴

法菜教父Alain Ducasse的餐飲集團在巴黎坐擁數家星級名店,是許多客人朝聖的選擇,為何這次會推介來巴黎郊區凡爾賽宮吃一頓呢?要介紹這頓皇家盛宴,得從此建築說起。它是凡爾賽宮一部分,是區內皇家遺產之一,如今被法國頂級酒店集團Airelles接掌,成區內唯一提供宮廷住宿體驗的酒店Le Grand Contrôle。建築由法國巴洛克建築先驅、建築師Jules Hardoiun-Mansart設計——他流芳百世的作品包括凡爾賽宮內的鏡廳、大特里亞農宮和宮殿皇家禮拜堂。此皇家遺址在建築師兼室內設計師Christophe Tollemer的指導下修復,保留18世紀風華面貌,整幢建築恢弘精緻,2021年轉型為酒店。

這裏的皇家菜單不設單點,套餐共8道菜(320歐元,約2700港元),無酒精配對收費320歐元(約2700港元),葡萄酒配對則是460歐元(約3885港元)。葡萄酒配對比菜單貴不算常見,酒款選項尚算不錯,包括開場的Moët & Chandon Grand Vintage 2015、Chateau Lafon-Rochet Saint Estèphe 2017等,可無限次添加是重點,這也是定價原因。

極美的器皿也是菜單特色,Saint-Louis手工雕刻水晶實在令人愛不釋手。既然是皇家盛宴,吃的是fine dining的濫觴,那自然都是經典菜——每道菜也做得出色,廚技嫺熟精巧、調味平衡細緻。每道品質嚴謹工整,不會令人失望。鵝肝羊肚菌菠菜王冠派(Foie Gras, Morel & Spinach Pie)的酥皮香酥鬆脆不散、餡料和酥皮的濕潤度搭配完美,唇齒相依般互為表裏,醬汁鮮美輕盈不死鹹。每一口都香氣不絕,餘韻裊裊。煙熏小牛排肉質鮮嫩、熏香細緻,撒一點鹽巴把肉味推深,已足夠美味,可以一再添加,忍不住又多吃了一塊。

18世紀宮廷菜為基礎

這「皇家盛宴」的獨特之處無可取代,Alain Ducasse團隊除了根據18世紀宮廷菜為基礎,連所有侍應都穿上復古宮廷服為制服,配合一整套儀式感滿滿的流程,以及穿插其中的故事,叫人身臨其境,深刻體會fine dining歷史。Fine dining緣起乃俄羅斯王室,傳入法國後,再由熱愛美食佳釀的皇帝如路易十四發揚光大。法國農產業蓬勃、先天條件比俄羅斯優厚,fine dining最終成為國粹。

特別提醒讀者,Alain Ducasse在凡爾賽宮有另一家餐廳叫做Ore,客人常會混淆,以為Ore就是提供皇家盛宴的餐廳,大家別弄錯。要吃皇家盛宴,必須跟Le Grand Contrôle酒店預訂。

The Royal Feast by Alain Ducasse at Le Grand Contrôle

地址:12, rue de l'Indépendance

américaine, 78000, Versailles

網址:https://airelles.com/en/destination/chateau-de-versailles-hotel●

文:謝嫣薇

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

