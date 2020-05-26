西環鹹蛋黃之旅 坐上時光機

往西環鐘聲泳棚途中，經過西寧街巴士總站旁的小花園，豎有東華痘局的石拱牌坊及奠基石（圖）。（林若勤攝）

接近山頂位置會見到一塊小草地及電離層研究站，附近也有涼亭，是野餐休息的好地方。（林若勤攝）

在日落觀瀾亭，除可觀看無敵海景，也是影日落的好地方，可捕捉鹹蛋黃之美。（林若勤攝）

【明報專訊】在自家附近行山，既可就近舒展筋骨，也可探索區內平日忽略了的有趣地標。今次野外定向教練鍾子健（十仔）就帶我們在港島西區山城尋幽探秘，再上摩星嶺看軍事遺蹟，有如坐上時光機，重溫老香港足迹，最後到日落觀瀾亭影相，捕捉「鹹蛋黃」美景，全程輕鬆易行，新手也可一試。

十仔中學時期已愛上登高遠足，山齡逾15載，約10年前取得野外定向教練資格，近年時常參與不同的野外定向比賽，游走各大山頭尋寶，因而認識不同地區的地標。今次他推介的路線是由西環登上摩星嶺，也是他之前其中一個參賽地區。

平日行山大多數早上出發，但今次行程重點之一是影日落，所以改在下午起步，十仔建議行程約需行2小時，出發前可先在天文台網站內查看當天日落時間，再安排出發時間。

起步點是在摩星嶺徑，位於芝加哥大學（香港校園）對面，山友可由港鐵堅尼地城站乘坐58號小巴或43M巴士到達起步點，車程約10餘分鐘。不過，今次十仔提議我們徒步行上去，雖然要多行約半小時，但沿途可看到更多景點。「西區有不少特色景點，不妨在走入大自然前，順道走訪，令行程更豐富。」

鐘聲泳棚睇海景打卡

於是，我們一行人在堅尼地城站集合，經科士街轉入域多利道，向薄扶林方向行了約25分鐘，於右方見到一個小鐵欄，掛有兩塊牌子，分別寫上「摩星嶺街坊福利會（成人康樂中心）泳廬冬泳團A屋」和「西環街坊福利會（成人康樂中心）金鐘冬泳團B屋」字樣。鐵欄後是一條長樓梯，沿梯級往下走，便見到一個海邊小棚屋，即今次第1個checkpoint：西環鐘聲泳棚。「海面上的小橋，是方便泳客落水，岸上設有更衣室及洗手間等。不過即使不落水，也可欣賞碧海藍天的景色，美不勝收，不少人慕名而來，打卡留影。」面對無敵海景，我們少不免也要瘋狂影相。

「白屋」細看二戰炮台

一輪打卡後，我們沿樓梯折返域多利道，繼續向前行，約10分鐘便走到芝加哥大學（香港校園），十仔指校舍前身為域多利道扣押中心（俗稱「白屋」），亦是二戰時英軍用作防禦的銀禧炮台遺址，「現時校園內仍保留了這些歷史遺蹟，附有解釋詳盡的展板，軍事迷可入內參觀」。

我們從大學校門橫過域多利道到達摩星嶺徑入口，徐徐向上行，十仔指沿路大多是石屎斜路，兩旁也有樹蔭，而且上山之時，已過了中午的猛烈陽光，不會太悶熱。行了約5分鐘後，遇到第一個分岔位，他指從分岔路向前直行，會到達摩星嶺配水庫臨時花園，那處有一片大草地及可觀看開揚景色，感覺清幽，有興趣的山友，不妨多走幾步看看。

摩星嶺「俘虜」軍事迷

不過，我們今次行程是要跟YHA賽馬會摩星嶺青年旅舍路標指示，轉左前行，當經過涼亭後，再走多數分鐘，從左方見到一條樓梯，路標指向青年旅舍及摩星嶺郊遊區。十仔指沿斜坡（摩星嶺徑）前行或樓梯均可以登頂，前者的路程較長但免卻梯級之苦，後者是捷徑但要拾級而上。我們選擇踏上梯級，當作鍛煉腳力，數分鐘走畢樓梯後，接回摩星嶺徑往上行，便見到一塊小草地及電離層研究站，它的外形猶如頂着兩個白色圓盾的電塔，相當有趣。十仔指出來到這位置代表已接近山頂，也是第2個checkpoint：摩星嶺。

「雖然摩星嶺高度只約海拔260米，卻是二戰時英軍一個重要的軍事炮台，有營房、5個炮台、指揮總部及火藥庫等設備，更被列為二級歷史建築，值得一看。」十仔說。

各項軍事設備分散在山上不同位置，每項設備相隔不遠，但近山頂位置的設備會較具規模。若然要逐一細看，可花上數小時。不過，他提醒我們，近山頂位置有部分大型營房前豎有「前面危險 請勿進入」的路牌，登頂之路亦在路牌後方，大家最好守規矩不要前進。

參觀過後，已接近行程尾聲，一行人沿摩星嶺徑落山，前行至右手邊看到寫有「區議會徑」路牌時，十仔提議若想看多些軍事設備，可跟隨路標沿梯級落山。如果不想落樓梯，可沿斜坡（摩星嶺徑）往下行，一樣可以到下一個checkpoint：日落觀瀾亭。

我們從樓梯向下走，隨即接回摩星嶺徑，再重返山腳的起步點。不過，行程尚未完結，十仔帶我們走向芝加哥大學（香港校園）旁的日落觀瀾亭。這個臨海涼亭，以觀看日落和無敵海景聞名，是拍攝日落的好地方。我們到達時，已有多名山友在亭附近找上影靚相的好位置，靜候落日晚霞來臨。捕捉完日落的一刻，旅程正式完結。同樣坐58號小巴或43M巴士回堅尼地城。

順帶一提，十仔指西環是個充滿歷史地標的地方，路線附近還有多個具歷史意義的景點，他舉例西環鐘聲泳棚附近的西寧街巴士總站，旁邊有個小花園，豎有一座石拱牌坊及奠基石，牌坊刻有「東華痘局 Tung Wah Smallpox Hospital A.D.1910」。東華痘局是一所防治天花的醫院，1910年落成，1938年改為政府傳染病醫院，但於二戰後拆卸，現時只剩下石拱牌坊及奠基石，大家經過時不妨一看。

■ 行程

起點：堅尼地城港鐵站（25分鐘）→

→ (1)西環鐘聲泳棚（10分鐘）→芝加哥大學（香港校園）（50分鐘）→

→ (2)摩星嶺（40分鐘）→

→ (3)+終點：日落觀瀾亭

◆全長：約6公里 需時：2小時5分鐘（不連拍照休息）

交通：去程：港鐵堅尼地城站

回程：坐58小巴或43M巴士到港鐵堅尼地城站

文： 許朝茵

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com