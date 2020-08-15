拿着劇照遊尖嘴 尋凌凌漆鐵金剛足迹

戲裏戲外：陳智遠帶領導賞團時，都會帶上一部平板，展示戲內場景和現場作對比。圖為內外設計充滿懷舊味道的半島酒店，吸引不少中外電影取景，例如1974年上映的《鐵金剛大戰金槍客》也曾在酒店外拍攝。（黃志東攝）

60年不變：《蘇絲黃的世界》劇中可看到天星碼頭旁的巴士站（上圖，受訪者提供），場地沒有太大改變，但是巴士外形已大大不同。（下圖：黃志東攝）

【明報專訊】疫情反覆，通關遙遙無期，外遊計劃統統要取消，不如借此機會好好欣賞香港的地區特色。尖沙嘴相信沒有香港人未去過，也許更是你日日上班的地點，不少經典電影也在此取景，你又記得幾多？今次找來本地導賞團「活現香港」的共同創辦人及行政總裁陳智遠（Paul），帶我們遊歷尖沙嘴區，尋覓不同年代的電影足迹。

曾任食衛局政治助理的Paul，本身是電影發燒友，他說1980年代起，香港出產多套膾炙人口的電影，不少令大家印象深刻的經典場面也在尖沙嘴拍攝。今次他帶我們在這區走一圈，實地重遊多套電影的取景場地。

Paul帶我們從尖東港鐵站J出口出發，首站先到現正展開翻新工程的香港洲際酒店。其前身是香港麗晶酒店，於2001年改名。酒店預計2年後重開，並改回舊稱香港麗晶酒店。

凌凌漆check in酒店 其實是鷹君

一講到麗晶酒店，Paul笑說，熟悉港產片的影迷，尤其是周星馳擁躉，應會即時想起《國產凌凌漆》。戲中周星馳飾演的內地特工到香港執行任務，由國家替他安排住宿。起初凌凌漆以為是入住5星級的「麗晶酒店」，到酒店辦理入住手續時才發覺擺烏龍，原來國家為他訂的是「麗晶大賓館」。這場戲爆笑十足，令不少觀眾印象難忘。然而這一幕原來是「駁景」，即戲內同一個場景分別在兩個地方拍攝，Paul說：「戲中周星馳步入酒店的一幕，的確是在麗晶酒店門外拍；但下一個鏡頭，周星馳在酒店大堂內則是位於北京道的另一間酒店，當時名為香港鷹君酒店，於2003年易名為現時的香港朗廷酒店。」

金像獎女神原是香港小姐？

在香港洲際酒店外圍走了一圈後，Paul帶我們經過梳士巴利花園，到達星光大道。他解釋，「雖然我們不是來看電影拍攝場地，但這處是香港電影業的一個重要地標，亦豎有巨型的香港電影金像獎女神銅像，值得電影迷一看」。香港電影金像獎是本港電影業最重要的獎項，不少電影人也夢想把金像獎女神銅像擁入懷中。Paul說翻看過往報道，女神銅像是以1979年香港小姐冠軍鄭文雅的身形為藍本。

離開星光大道後，我們沿梳士巴利道走向香港半島酒店。Paul說自1950年代起，不時有外國電影來港拍攝，例如1974上映的《鐵金剛大戰金槍客》，當中一幕講述占士邦到半島酒店追擊敵人時，在酒店門外下車。這套電影在海外大受歡迎，連帶令更多外國人認識香港；另一部在半島酒店拍攝的荷李活電影，是2008年的《蝙蝠俠——黑夜之神》，有一幕是摩根費曼坐直升機出入酒店。「在香港市區可供拍攝的直升機坪主要有2個，一個是信德中心港澳客運碼頭，另一個是半島酒店，此戲的導演便選了半島酒店。」

荷李活片 記錄舊日天星半島

在半島酒店聽完Paul的講解後，我們慢慢走向天星碼頭。這個逾百年歷史的碼頭，可說見證着不同年代的電影。其中之一是1961年在香港上映的《蘇絲黃的世界》，講述一個英國男子與一個香港妓女的愛情故事，男女主角便是在小輪上邂逅，「當時電影在香港實景拍攝，可從戲中看到舊日天星碼頭的面貌」。近年也有多部電影在碼頭取景，例如2012年的《寒戰》，其中一幕郭富城按賊人指示交贖金時便途經天星碼頭。

到訪天星碼頭後，我們便去行程的最後一站廣東道。1996年上映的《甜蜜蜜》由黎明和張曼玉主演，當中經典一幕是黎明在廣東道上騎單車接載張曼玉，浪漫場面，打動不少觀眾。只是相隔20多年，廣東道已面目全非，例如戲內出現的新港戲院已於2006年結業，同樣在戲內出現的新港中心的門面也不同了。

● 本地遊

重新認識香港導賞團

Paul熱愛旅遊，足迹遍佈歐亞及南美國家，但他認為香港富有特色，不單融合中西文化，更充滿生命力，只是大家在香港居住久了，漸漸忘了這些美麗。建議大家發掘香港不同面貌，從而重新認識這個城市，相信可令港人更喜歡自己城市。他於2013年成立「活現香港」，致力推行本地導賞團，包括與星光大道管理有限公司合辦尖沙嘴電影導賞團，走訪20多部著名電影的取景場地及相關景點。今次所到的地方，便是此導賞團的部分景點。導賞團詳情可遊覽「活現香港」網頁。

網址：walkin.hk

註：疫情關係，導賞團日子及詳情或有變動

文：許朝茵

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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