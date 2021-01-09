梅窩度假慶生 毛孩享手工美食

放電樂園——銀礦灣渡假酒店被大自然包圍，有山又有水，可以讓平時在城市裏生活的狗狗有更大的活動空間。（酒店提供）

【明報專訊】想帶同寵物遠離煩囂，親親大自然兼度假，梅窩的香港銀礦灣渡假酒店是不錯選擇。酒店早於2018年已推出寵物友好計劃，特地選了幾個房間重新裝修，如換上防滑地磚，在牆邊加設墊子，避免寵物受傷，基本寵物設備也很完善。不得不提的是，酒店有一系列自家製的寵物食品，包括晚餐的雞肉和雜菜，均不下任何調味料；寵物手工餅乾有蘿蔔、骨頭和狗狗造型，非常可愛；而杯子蛋糕則有吞拿魚、南瓜、紅菜頭、香蕉等口味。主人更可在寵物生日的月份來staycation，只要出示寵物有效的出生證明或疫苗接種卡，即可享生日優惠，以及專屬毛孩的生日蛋糕！

雖然梅窩交通不算便捷，但勝在人少，更方便主人與狗狗體驗不同的戶外活動。酒店的戶外範圍，如花園、露天茶座、酒店外行人路等，均可供狗狗自由進出。當然難得來到梅窩，也可以走遠一點到銀礦灣瀑布，附近也有很多行山徑，可以來個短途遠足，比如香港奧運徑，還有梅窩至愉景灣的郊遊徑等，都是相對輕鬆的選擇。一於趁這個機會，讓狗狗好好感受腳下的草地與泥沙，親親大自然！

■香港銀礦灣渡假酒店寵物客房套票

房價：每晚$1430起（每月價錢不同，以酒店官網為準；另加一）

內容：

‧雙人寵物客房1晚（僅限貓隻或體重25公斤以下狗隻入住，每房僅限2隻寵物，總體重不超過25公斤）

‧ 雙人早餐、精選晚餐

‧寵物小食（香脆曲奇）、鮮食晚餐（西蘭花、雞肉、紅蘿蔔）

‧ 另設寵物下午茶，每份$108（另加一）

地址：大嶼山梅窩銀礦灣D.D.2地段648

詳情：bit.ly/2KCbE5J

查詢：6810 0111