長周末shopping 九龍旺區尋刺激 6號九巴「港式假期」新玩法

【明報專訊】明天起至下周一端午節，迎來一連3天假期。憶起以往長周末即到外地短遊的日子，恍如隔世！毋須唉聲嘆氣，其實只要「搭通香港」一樣可享受充實而有趣的假期。今期登上行經深水埗、旺角、尖沙嘴的九巴6號線，在大家以為熟到爛的旺區中，推介新近開幕、注入香港元素的貼地小店、商場和玩意，讓你大歎愉快的港式假期。

■1. 大南西街站

◆激光中穿梭 泡泡足球考身手

近年美孚和荔枝角新增不少室內遊樂設施，十分適合和家人朋友一起玩樂減壓，D2 Place二期的室內遊樂基地PowerPlay Arena便是其一！它鄰近大南西街站，最近增設的The Battlefield新區，推出動感遊戲、團體遊戲和攤位遊戲。論刺激度，首選動感遊戲，其中「暗黑潛行」要求玩家在全黑環境下避開激光光線行走，考驗身手。團體遊戲則引入現時流行的「攻防箭」室內wargame、泡泡足球等。

■2. 西洋菜里站

◆深水埗尋寶 遇上新界老風景

玩樂後需醫肚補充體力。由大南西街站上車，搭7站至西洋菜里站下車，來到咖啡店林立的深水埗。近期登場的有懷舊風咖啡店Cofflow Coffee，門前設舊式通花鐵閘，前身是一間擁有40至50年歷史的布行，店內也保留昔日部分瓷磚牆，留下歲月痕迹。店內餐飲着重本地元素，例如選用本地烘焙店Blendit的貝果製作餐肉炒蛋貝果三文治，espresso tonic使用本地The Carbonation生產的湯力水。

吃飽後不妨逛逛附近特色小店。近年露營大熱，其中森淼山具社專售露營用品，最新引入滅蚊營燈迎接夏日。位於界限街的「Store9yea多嚿嘢奇貨屋」只有70平方呎，店內賣的也是有故事的、來自世界各地的vintage舊物。店主稱因收藏種類太多故稱奇貨，最受歡迎的是華實兼備的懷舊燈，推介德國製1990s Elmar Flötotto Lumibär熊仔軟糖燈和1970年代日本製桌燈。最有香港特色必數本地製舊香港風景幻燈片。另有日本製昭和珠簾、日本恐怖漫畫家楳圖一雄漫畫《まことちゃん》主角誠仔figure等，是尋寶好地方。

■3. 旺角奶路臣街站

◆上海街逛「不懂」市集 東南樓「睇穿」油麻地

旺角至油麻地舊區，近年出現不少活化項目，糅合地區歷史和藝術元素，讓公眾由輕鬆活動重新認識歷史。回西洋菜里站上車，搭兩站到旺角奶路臣街站，步行約5分鐘可抵達保育項目618上海街。它由14幢1920至60年代的舊建築物活化而成，現時進駐本地商店及餐廳，不時舉辦特色市集（6月中將舉行「你/妳搞不懂的事」主題市集）。距離618上海街約10分鐘步程，由舊商廈改建的東南樓藝術酒店，積極舉辦大量結合油麻地和香港元素的藝術活動，歡迎公眾參與。最近舉辦駐留作家陳苑珊的「油麻地不只麻油」飲食散文系列、「在油麻地上空寫作」（7月）等活動。

■4. 金馬倫道站

◆調配自家咖啡 「五毫表」留住舊時光

邊看邊逛，我們可走到油麻地碧街站上車，坐4站到金馬倫道站下車來到尖沙嘴。土生土長的香港人或以為行尖沙嘴已熟到爛，但最近卻有兩個新購物空間滿足shopping精。首先推介K11 Art Mall於5月開設的全新購物空間K11 Natural，場內聚集多間特色小店，有舊硬幣飾物店OYTY Critique，捐出部分收益予消費者指定慈善機構的生活小品選物店GQOG Lifestyle，主打手切熟成澳洲和牛火鍋的牛八両。值得注意的是，觀塘著名家品餐廳HOW也在此開設旗艦店HOW TO LIVE WELL café，除了供應食物外，現場用的枱櫈餐具均可供即場購買。Simplii Yours的咖啡體驗店則提供特色即場烘焙咖啡體驗活動（$60/30分鐘），由專業咖啡師指導，新手也能調配屬於自己口味的咖啡，現場還有多款混合咖啡豆，最具特色的是由1920年代本港炒豆師傳承至今的混合咖啡豆smoky chocolate，帶果仁、青蘋果和煙熏風味。

廣東道最近亦開了新商場廣東捌拾，主打香港情懷，1樓購物區大玩懷舊風格裝潢，注入竹棚、花牌和霓虹光管等元素，用竹枝搭建多個小攤檔，寄賣玩味港式產品，例如硬幣造型杯墊。咖啡品牌「咦！係咖啡喎」亦進駐商場，店主貓哥哥會將部分收益捐到流浪動物慈善機構，夏日推介產品有DIY Cold Brew袋，加水放進雪櫃冷卻即可，非常方便。場內還設有懸掛紅A膠罩燈、擺設港式大花牌的餐飲區，可以邊吃邊打卡。Shopping完差不多已到夜晚，怎可錯過到尖沙嘴碼頭，拍攝全球知名的維港夜景才回家吧！

■知多啲：老牌6號線 曾推廣旅客購物遊

九巴6號線是一條二戰前已行駛的路線，多年來路線稍有改動，目前主要往來荔枝角與尖沙嘴碼頭，途經美孚、長沙灣、深水埗、旺角及油麻地等熱門地區。

有趣的是九巴曾於2016年為它冠上「特色購物遊（Specialty Shopping）」之名，向海外遊客推廣海港城、廟街、女人街（通菜街）、波鞋街（花園街）、高登電腦中心及黃金電腦商場等地。當年路線牌顯示Shopping字樣和禮物盒圖案，車廂內放置中、英、日、韓文4種版本宣傳單張，報站機歡迎辭亦加入日語及韓語廣播，令人有種置身外地的錯覺。不過，現時推廣活動已完結。

■INFO

◆PowerPlay Arena-The Battlefield

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期3樓306至308號舖

查詢：3165 1628

註：各遊戲區收費不同，可致電查詢

◆Store9yea多嚿嘢奇貨屋

地址：深水埗界限街25號A5地舖

查詢：4620 6200

註：周一及二休息

◆森淼山具社

地址：深水埗荔枝角道180號昌福大廈地下5B地舖

查詢：9547 0588

◆Cofflow Coffee

地址：深水埗黃竹街2C

查詢：fb@Cofflow

◆618上海街

地址：旺角上海街618號

查詢：2618 8980

◆東南樓藝術酒店

地址：油麻地砵蘭街68號

查詢：3708 7788

◆K11 Natural

地址：尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall 2樓

查詢：fb@K11ArtMall

◆廣東捌拾

地址：尖沙嘴廣東道80號

查詢：6768 2020

■6號線

班次：10至15分鐘一班，「APP 1933 - KMB‧LWB」提供巴士抵達時間

車費：全程$5.4

車程：荔枝角巴士總站至尖沙嘴碼頭，全程約50分鐘

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布

文：陳麗斯

圖：蘇智鑫、黃志東

編輯：林曉慧

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