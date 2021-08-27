城巴76線 銅鑼灣至香港仔 漫遊墳場 追憶名人壯志

何啟身為華人，當年娶了英國女子Alice Walkden為妻，相當少見。何妻的名字正是「雅麗氏何妙齡那打素醫院」中所指的「雅麗氏」，二人在香港墳場相伴長眠。（蘇智鑫攝）

蔡元培墓碑前年被破壞後，現蓋以透明膠箱。個性謙厚的蔡元培自喻為孑孓，即蚊子幼蟲，碑上可見其別號「孑民」。（蘇智鑫攝）

何東之墓以大理石製造，風格簡潔。鄒頌華稱曾在聖誕節看見墓前種有聖誕花，中秋則種有菊花，可見墓地獲悉心打理。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】遊墳場，好比翻閱一本充滿歷史厚度的無言書。除了瞻仰顯赫一時的名人，考究耐人尋味的碑文，也可以欣賞歷經風霜的墓園建築、設計，以至鬧市罕見的動植物生態。墓地旅遊外國流行已久，其實香港鬧市邊陲，也隱沒着多個讓人大開眼界的墳場。這次「搭通香港」邀來本地遊組織「活現香港」創辦人之一、不時帶團遊墳的鄒頌華，帶我們沿城巴76循環線漫遊幾個墳場，走她特意篩選的路線，訪多位名人烈士之墓，上一節課本以外的歷史課。

● (!) 特別站

先飲「孟婆湯」 飽餐上路

這次墳場遊，不乏要爬樓梯、上斜的路段，建議大家先在銅鑼灣醫肚，儲滿體力才起行。風格神秘怪趣的餐廳「鬼混Vie Won Won」，位於剛被翻新為鬼屋體驗館的「糖街製片廠」，餐廳設計得猶如復古大宅，桌椅和燈具散發復古風，骷髏和天使擺設隨處可見。翻開餐單，西式及日式食物選擇不少，如牛油果明太子蟹肉、牛面珠配德式酸菜、12小時慢煮八爪魚等，更可堪玩味的必數雞尾酒「孟婆湯」（$138）、「回魂夜」。離開前不妨留步看看餐廳外的都市傳說展，重溫多個詭秘奇幻的城市傳聞，然後正式上路。

飽餐後最適合散步，今次行程我們先走約20分鐘，從「鬼混Vie Won Won」經禮頓道，走到樂活道的屋苑樂景園。擺脫銅鑼灣的喧囂，慢慢步入寧靜的住宅區，地勢漸高，走至樂活道，可見綠油油的馬場就在山腳下，風景開揚。不過沿路甚斜，想省點腳骨力的話，可走到蘭芳道乘14M小巴（$6.3）直接在樂景園下車。

● (1) 加路連山道站：

穿越神秘小徑 走進咖啡園墳場

來到樂活道，附近一帶盡是高尚住宅群，哪來墳場？鄒頌華指了指樂景園，向右方走入小徑，原來可通往隱埋山野間的咖啡園墳場，她一邊彎身避開蜘蛛網一邊說：「19世紀曾有商人在此種咖啡，但失敗了。1890年代起這兒成為墓地，下葬者以華人為主。現時大部分墓地乏人拜祭，相當破落。」不過，循小徑走10分鐘便抵達的胡禮垣墓，眼前不見落葉枯枝，似乎有人打理。胡禮垣為清末著名維新思想家，一生提倡變法改革，主張君主立憲制。胡通曉中英文，常為他的中央書院（現皇仁書院）校友、另一著名思想家何啟翻譯政論文章，登報著書，「今時今日，胡何二人的思想，仍然具啟發」，鄒頌華說，當年滿清認為香港被英國統治得很慘，胡何反而認為，香港受惠於英治制度，人們獲得教育機會，社會地位具有晉升台階，手法值得借鏡。

繼續沿小徑走，沿途草木扶疏，遮掩兩旁或模糊不清或破落斷裂的墓碑。在樹蔭和潺潺流水聲相伴下，這段路程相當寫意，惟要小心某些路段長有青苔，地面易滑倒。走約15分鐘，眼前出現掃桿埔抽水站，再來是香港大球場線條粗豪的灰色底部結構。盎然綠意在幾秒間換回城市景色，提醒我們已從墳場回到銅鑼灣鬧市邊陲。

到底咖啡園墳場還葬了什麼人？鄒頌華領我們到大球場旁的馬場先難友紀念碑繼續逛。1918年跑馬地馬場發生大火，逾600人葬身火海，部分遺體葬於咖啡園墳場，1922年於掃桿埔建起馬場先難友紀念碑，碑石刻有福祿壽大字，頂部具有中式廟宇常見的雕塑，下方則建有古典意大利風格的花崗石壁龕，以中西合璧風格紀念華洋遇難者。2015年，馬場先難友紀念碑被列為法定古蹟。

繞一圈後，我們回到加路連山道站登上76號城巴。

● (2) 錫克廟站：

園林式墓園 「小天使」守護何東

從加路連山道上巴士，坐3站至錫克廟站下車。來到跑馬地黃泥涌一帶，附近是相連的天主教聖彌額爾墳場、回教墳場、祆教墳場及香港墳場等。鄒頌華帶我們到當中歷史最悠久、面積最大的香港墳場，一會胡禮垣好友何啟、著名富商何東、晚清烈士楊衢雲，以及香港首位女傳教士叔何顯理等人之墓。

香港墳場自1841年起接受先人安葬，逾2萬個墳墓，安葬着不同國籍、宗教、社會階級的先人。入口迎面便見一個精緻的小天使雕塑噴水池，滿園青葱樹木，寬闊的步徑相當好走，「18世紀末外國興起墓園運動，墓園變得園林化，英國把這種墳場設計帶到殖民地」。踏着青草，經過不少外國軍兵、達官貴人的墓，我們來到何東墓前。鄒頌華指出，雖然何東家族大部分人長眠於薄扶林昭遠墳場，但何東選擇信守與元配麥秀英的承諾，死後同葬於香港墳場，「他雖為歐亞混血兒，但愛以華人自居，愛穿唐裝」。在他身上，鄒頌華看到那代人身分的曖昧，「何東獲得英國授勳為爵士，但也有個擔任中華民國陸軍的兒子何世禮，那個時代，你不需完全效忠任何一方，換轉現在，他可能一早要歸邊」。

在墳場另一頭的何啟墓，風格截然不同，墓上刻有英語禱文及墓誌。鄒頌華稱，何啟雖是華人，但自幼接觸西學，生活西化，從事西醫及律師行業。何啟亦是政治家，力主以民權、民主等西方概念復興中華民族，他的改革思想影響深遠，孫中山就是其得意門生之一。

● (3) 漁光村白沙樓站：

香港仔首個華人墳場

蔡元培墓碑膠箱保護

回錫克廟站跳上76號城巴，行車約15分鐘後在漁光村白沙樓站下車。附近的香港仔華人永遠墳場，是本地首個無宗教背景、專為華人而設的永久墓地。長眠於此的名人不少，包括利希慎、鄧肇堅、唐紹儀、周壽臣、高可寧等。他們生前顯赫一時，死後其墓地設計亦不馬虎，例如鄧肇堅墓呈獨特的半圓體，利希慎墓豎立着石製鎮墓獸，高可寧墓前更是劃出大片空地，鐵閘門上寫有「朝氣長存」金色大字。

據墳場職員稱，最多人拜祭的名人是於香港逝世的北京大學校長蔡元培。鄒頌華說：「蔡元培對中國的新文化運動、五四運動十分重要，1919年他已提倡人權、學術自由、思想自由，多麼前衛。後來他定居香港，不時舉辦展覽，推廣民族的美學教育。最後於香港逝世時，場面轟動，上萬人為他送殯。」步至蔡元培墓，卻見整個墓碑被透明膠箱罩着，碑字被刮花。原來前年有人把對社會運動的不滿，遷怒於這名曾於學運營救學生的北大校長，破壞墓碑泄憤，墳場於是加裝膠箱保護墓碑。雖然軀體長埋地下，但前人的功績往事並沒隨風飄散，走在墳場不同角落，遇上一個個響亮的名字，背後盡是香港近代故事。

根據華人永遠墳場管理委員會刊物《高山景行》，在墳場成立前，無宗教背景的華人只能自行覓地安葬，到20世紀初，一群社經地位較高的華人領袖如劉鑄伯多番爭取，至1913年政府終採納建議，在香港仔劃出空置官地作為華人永遠墳場。

黃昏前結束今日行程，可回漁暉道站乘7、41A、76、77等路線返回港島市中心。

● INFO

鬼混Vie Won Won

地址：銅鑼灣糖街8號樂聲大廈1樓

查詢：5920 2838

馬場先難友紀念碑

地址：銅鑼灣東院道

查詢：2859 7641

香港仔華人永遠墳場

地址：香港仔石排灣道

查詢：2552 5231

小貼士：墳場蚊多，宜帶備蚊怕水，少穿深色衣物。咖啡園墳場部分路段易滑，不宜於雨天造訪。

●76

班次：石排灣至銅鑼灣邊寧頓街循環線，30分鐘一班，「新巴城巴」App提供巴士抵達時間

車費：全程$5.9

車程：銅鑼灣至石排灣約42分鐘

註：尾班車開出時間為晚上7:00

文：宋霖鈴

圖：蘇智鑫、黃志東

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪、張欲琪

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