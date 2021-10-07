富江、雙一1:1原大模型 走進伊藤潤二詭異漫畫

十字路口的美少年——甫走進展覽便是個十字路口，左看右看，都是無盡頭的鏡像倒影，小心別像故事中的告白少女般迷失方向。（展覽提供）

蛞蝓少女——夕子的舌頭突然變成蛞蝓，父母於是把她放進裝滿鹽的浴缸，卻導致夕子的身體消失。「為所愛的人解困，但結果不似預期，是對還是錯？」讀着展廳的概要，會否令你別有一番省思？（朱安妮攝）

沒有道路的街道——觀眾可以學故事中的偷窺狂般，從牆上小孔探頭窺看，可看到《血玉樹》、《三酸甘油酯》（圓圖）等伊藤經典作品的動畫版。（朱安妮攝）

雙一恣意的詛咒——展覽重現雙一把布偶釘在樹上施咒的一幕，天花板角落還倒掛着漫畫後半部分雙一扮演的蜘蛛人，還原度甚高。（朱安妮攝）

富江‧鬼屋——伊藤潤二最經典的漫畫角色富江，以《富江‧鬼屋》篇的怪物造型亮相。高2.4米的模型仿照原著，怪物身上長滿富江臉龐，尾部猶如蛆蟲，令人不寒而慄。（朱安妮攝）

【明報專訊】愛和恐懼，據說是人類其中兩種核心情緒。我們常把愛掛在口邊，卻往往排斥恐懼，迴避恐懼。除了在Halloween所屬的10月，大家才容許恐懼做主角，敢於擁抱恐懼。正於南豐紗廠舉行的日本恐怖漫畫大師伊藤潤二展覽，就像個狹窄壓迫的內心恐懼角力場。展方與伊藤潤二團隊跨國合作，把富江、雙一、蛞蝓少女等經典漫畫角色化為1:1原大模型，輔以一句句尖銳的詰問，引導大家探索人性陰暗面。

南豐紗廠素來予人空間寬敞、陽光和煦的印象，小孩的嘻笑聲、毛孩的蹤影散見於四周，是個溫情洋溢、樂也融融的地方。然而這個10月，走進南豐紗廠偏離主要通道的The Annex展覽空間，燈光愈發昏暗，伴隨詭異音樂響起，一陣壓迫感迎面襲來。這回紗廠與恐懼、黑暗、血腥掛鈎，掀開黑色布幕，步入狹窄走廊，你已如展覽名字所言，「走進伊藤潤二的詭異世界」。

小空間造就「一格漫畫」

作為頂尖的恐怖漫畫大師，伊藤潤二並非首次授權在香港辦展覽，4年前PMQ亦曾舉辦相關展覽，比起當時較開揚寬敞的開放式空間，是次展覽環境無疑更狹迫、氣氛更壓抑。「The Annex空間相對狹小，團隊設計時就想，不如就用上最細小的單位，就是走進一格漫畫。」南豐紗廠市場總監梁婉玲（Ellie）指，空間上的限制，反而有利於營造伊藤潤二筆下的詭異世界。團隊從其5部經典漫畫中各選1格，並與伊藤團隊聯手製作多個1：1原大的模型，把漫畫中的場景仔細還原；再加入互動式體驗，讓觀眾以第一身視覺感受作品投射的內心恐懼。

展覽設計成一趟單程路。迎面會先看到不斷重複播放的伊藤作品《十字路口的美少年》的動畫──角色交談、對望，少女拿起刀片，割頸自殺，血液汨汨流出。此時無論向左看，向右看，全是茫無盡頭、疑幻似真的鏡子倒影。展覽團隊在概要上不忘簡介故事──在一個流行算命的霧都，一個神秘美少年常在十字路口出沒，向少女們給予冷酷無情的狠心話，聽過他算命的女孩，一概因愛自殺身亡。「愛的極致，是扭曲的瘋狂，還是溫暖和希望？」每個展廳的概要，皆以一句值得深思的問題作結。

5個展廳各自引伸出不同的人性命題。穿遇《十字路口的美少年》的狹長路口後，會遇見《雙一恣意的詛咒》中的惡童雙一，正在森林裏向布偶施咒，費煞心思捉弄別人，實現他存滿童心的詭計；下一站是《蛞蝓少女》，嘴巴長出一條大蛞蝓的少女，聽爸媽的話泡進鹽缸想趕走蛞蝓，結果只剩頭部，無法死去也無法回復人形，只能以蛞蝓之身寄居家中後院。解困後結果卻不似預期，是福是禍？

隨後步入《沒有道路的街道》，來到沒有私隱的世界，身上長滿猙獰眼睛的偷窺狂，正透過牆壁上的小孔偷窺，而觀眾亦可照辦煮碗，一試偷窺的感覺。尾站的《富江‧鬼屋》，內有高達2.4米、以怪物造型登場的富江，巨型蛆蟲滋生出12個面目憤恨的富江頭顱，猶如把富江歇斯底里的自戀放大人前。

伊藤團隊標準嚴謹

為求逼真，模型背後的場景佈置不單是貼貼牆紙了事。例如雙一身處的森林，豎立了好幾棵一層樓高的大樹模型，展廳一隅還倒吊着雙一裝扮成的「蜘蛛人」；《蛞蝓少女》的地面，則爬滿一隻隻反光的小蛞蝓，以模仿蛞蝓的濕漉感，走近時小心中招！

角色脫離漫畫中的二維世界，化為立體模型，這不僅是漫畫原著的重現，更是突破紙本的再創作。Ellie指：「伊藤老師非常嚴謹，給了很多意見，例如為了突顯雙一是小學生，他建議雙一面形不應太尖，虎紋應該淺些。」她憶述當團隊獲得授權後，要自行負責設計所有展品，先與設計師研究如何把平面角色塑造為立體，然後製作細版模型，再經台灣授權商轉交予伊藤團隊審批。3方單位以整年時間來回修改，最後才「拍板」製作展品。

「他的角色不是機械人，輪廓無法計算，無得抄，要創作。」從恤衫領子的形態，到角色面容的細節，都要和伊藤團隊反覆磋商。走到最後介紹伊藤潤二的展廳，可見兩個約30厘米高的雙一及富江模型，那就是當初送予伊藤團隊批核的模型初稿。

1：1原大模型固然吸引參觀者打卡，但Ellie希望大家除了拍照，更能「feel真啲」每格漫畫的氛圍、代入角色思考。她強調：「這個展覽不是着重血腥，伊藤的恐怖只是一個handle，就像有人喜歡以lolita或punk表達自己，用不同方式說故事，而伊藤潤二剛好喜歡以恐怖包裝人性故事。」團隊特地在每個展廳的概要上設計問題，引領觀眾思考人性陰暗面。大家不妨做定功課，先溫習一遍漫畫再入場，始能更深刻地領會伊藤的恐怖面紗下，赤裸裸的人性詰問。

■走進伊藤潤二的詭異世界

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠M層The Annex

展期：即日至10月31日

門票：$180（附送南豐紗廠×伊藤潤二別注版茶巾1條）

網址：bit.ly/3l6z16U

註：不建議3歲或以下入場；12歲以下須成人陪同參觀

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

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