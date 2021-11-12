615線元朗→屯門 尋壁畫冲咖啡 輕鐵潮打卡 和風中漫遊

【明報專訊】輕鐵近來變成打卡熱點，有網民認為它的氛圍跟日本鐵道有幾分相似，影相扮日本鐵道遊，一解旅行癮。難怪最近連旅行社都辦起輕鐵遊，可惜大部分重點放在參觀輕鐵車廠，沿線景點少，搭2、3個站走馬看花，莫說少靚景打卡，就連在地特色美食、新玩意也欠奉！

今期〈貼地旅行〉挑選了屬長途線的輕鐵615線，由元朗玩到屯門，先歎新派美食，再賞壁畫，買手作，在歐洲火車站風格的食街歎tea，走進新文創商廈參加工作坊，最後到蝴蝶灣看日落，從天光玩到天黑！

●(1) 元朗站

雞地手工刈包 足料人氣高

乘搭港鐵屯馬線到元朗站，即可轉搭輕鐵615線開始這趟輕鐵遊（符指定條件，可享轉車優惠），但更建議未出發先醫肚！皆因元朗出名美食多，大棠路附近的老店或元朗新食潮的omakase餐廳不用多介紹，反而值得留意街坊愛去搵食的雞地。雞地昔日為元朗墟以東一帶的家禽販賣墟市，約定俗成被稱為雞地，現已改建為住宅區，例如YOHO系列。同屬雞地範圍的鳳攸北街和鳳攸南街，近年吸引貼合年輕人口味的小店和café登陸，推介4月才開張的「倆口小吃」，主打新派刈包，假日賣過100份。刈包混合中筋麵粉和澄麵粉，人手搓製，口感更具彈性。5款口味中以傳統口味最受歡迎，用上古早味五花鹵肉、酸菜、花生碎和柚子醬作餡，層次豐富；手打蝦餅和菠蘿炸辣雞（$46）口味亦是人氣之選。

●(2) 藍地站

小村隱藏圍牆壁畫 法苑集合屯門人手作

祭過五臟廟，登上615線輕鐵。由輕鐵元朗站搭10個站抵達藍地站，離輕鐵站約5分鐘步程的屯門新村，早前新增一幅長約100呎呈夾角的圍牆壁畫，因融合圖紋、卡通等元素，近月成打卡熱點。附近還有妙法寺、藍地大街等景點。

散完步回到藍地站搭1個站至兆康站下車，步行約10分鐘便可到有過百年歷史的清涼法苑，內有社區空間「生活書院」。建築前身為清山塾，昔日為幼稚園，2016年改為文藝空間；今年5月由生活書院借用此空間，改稱生活書院，不定期舉辦市集、工作坊和展覽等推動環保和社區的活動，並設士多，其中售賣屯門人手作品牌，推介堅做的堅果醬、牛郎織寶的百潔布杯墊，以及泡沫田作使用本地農作物製作的手工皂。

●(3) 鳴琴站

「歐洲食街」歎tea DIY聖誕飾物 學流體畫

從生活書院返回兆康站，乘搭7個站抵達鳴琴站。站旁山景商場內的山景街市今年初翻新，採用歐式火車站風格，內設進駐超過10間食肆的食街，嘴饞的話不妨歎個下午茶。推介叁堡的手打漢堡包、串燒叔叔的串燒和蒜爆系列。

由山景街市步行約5分鐘，可抵達去年中開幕的文創商廈99COMMONS參與各式工作坊。畫室平心靜‧畫舉辦多樣化的藝術創作，包括今年新增的酒精墨水流體畫課程，在1.5小時內使用酒精墨水等工具創作，簡單易上手。tietheknot.florist逢周四及六舉行約2小時的花藝體驗班（每人$588起），運用保鮮花和乾花製作掛飾、盤飾或飾物；即將推出的有聖誕飾物工作坊，製作掛飾或蠟燭台。緣月咖啡定期舉辦專業課程，以及適合新手的手冲精品咖啡和感官精品咖啡工作坊，致力推廣咖啡文化；同時出售精品咖啡，特別推介冷門的烈酒系列咖啡掛耳包，有威士忌、冧酒、橙酒和白蘭地4種風味。

●(4) 美樂站

蝴蝶灣看海 吞醉人「鹹蛋黃」

玩完工作坊已近黃昏，推介前往蝴蝶灣觀賞日落。在99COMMONS鄰近的青雲站搭5個站抵達美樂站，步行約10分鐘抵達蝴蝶灣公園緊鄰的蝴蝶灣泳灘。11月後大概下午5時多便日落，天朗氣清的日子，在沙灘或公園露天廣場的涼亭，可眺望徐徐落下的「鹹蛋黃」，以及東涌及機場海景。待太陽完全下山後，天空展現數分鐘的幻彩晚霞，為旅程畫上圓滿句號。

下期預告：只玩一條線意猶未盡？下周五繼續輕鐵遊，究竟是哪一條線？先賣個關子，貼士是包括今次版面提過的站，答案下期揭盅！

● 知多啲

塘坊村站拍鄉郊風 鳴琴站攝交錯美景

近期掀起「偽日本鐵道遊」熱潮，在輕鐵站（尤其屯門區）當作日本車站來打卡。早前有服裝品牌更將模特兒身處的輕鐵站，「P圖」加入日本車站的指示牌，掀起網民熱話。網民推測是塘坊村站，正是615線其中一站，以路邊雜草作為前景來拍攝車站，可攝出日本鄉郊鐵道的氛圍，接連的洪水橋站也有類似效果。

若要拍攝列車在縱橫交錯的鐵道中行駛的場景，615線內推介鳴琴站、青雲站及兆康站，日夜景同樣出色。而蝴蝶站因電影《幻愛》取景成為熱門打卡點，電影取其夜景，但日景更出色。

打卡歸打卡，務必注意安全及不應亂闖路軌範圍，以免影響鐵路日常運作。

◆輕鐵615線

班次：往來元朗與屯門碼頭，平均約14至18分鐘一班，MTR Mobile應用程式提供列車抵達時間

全程車費：$7.5

車程：全程約50分鐘

回程：輕鐵或港鐵巴士接駁屯馬線各站

● INFO

倆口小吃

地址：元朗鳳攸北街5至7號順豐大廈地下18號舖

IG：both_street

生活書院

開放時間：逢周五及日中午12:00至下午5:00

地址：屯門屯富路清涼法苑清山塾

fb：schoolofeverydaylife

山景街市

地址：屯門鳴琴路1號山景商場

fb：Shan.King.Market

99COMMONS

地址：屯門杯渡路99號

平心靜‧畫（213室，查詢：6628 2463）

tietheknot.florist（522室，查詢：9208 3797）

緣月咖啡（517室，查詢：9549 3065）

蝴蝶灣公園

地址：屯門龍門路45號

查詢：2404 5979

文：陳麗斯

圖：黃志東、馮凱鍵

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com