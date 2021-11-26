大刀屻上天梯 擁抱芒草

大刀屻——高566米的大刀屻位於林村郊野公園，從粉嶺綿延至大埔、元朗，大刀屻因外形薄如刀刃而得名。（賴俊傑攝）

連綿山峰——眾人走在大刀屻山脊，需要跨越一道又一道山峰，才能看到懾人美景。（賴俊傑攝）

醉人芒草——秋冬是芒草的季節，大刀屻一帶的芒草數量雖不及大東山，但風景仍然醉人。（賴俊傑攝）

金銀橋——當局在大刀屻山脊最險要的一段路架設鐵欄，因山路狹窄，兩旁是峭壁，需要步步為營，山友稱之為「金銀橋」。（賴俊傑攝）

【明報專訊】上期〈由我帶路〉帶大家走完龍蝦灣熱身後，開始向難度進發，不如來大刀屻挑戰自己！今次由山藝教練史啟賢（Sky）帶路，從粉嶺走到大埔，翻越一個又一個山頭，站在大刀屻山脊俯瞰粉嶺、元朗、大埔、吐露港、馬鞍山、船灣淡水湖一帶美景，趁着金風送爽，更可欣賞隨風搖曳的芒草，感受大自然鬼斧神工。

有10多年行山經驗的Sky，今次帶大家挑戰中高難度的大刀屻，位於林村郊野公園，從粉嶺延綿至大埔、元朗。大刀屻因外形薄如刀刃而得名，山脊兩側都是陡峭懸崖，像一把刀直插地面。「相比其他行山路線，大刀屻不算太高，最高只有566米，但是梯級比較多，需要不少腳力。不過，只要保持平常的呼吸節奏，慢慢走就能完成。」Sky指，政府在山脊架設了鐵鏈和欄杆，也平整了比較陡峭的山路，整體來說不算特別險要，但景色一流。

走蝴蝶山徑「呼」出苦悶

上大刀屻，一般有兩個熱門起點，「如果以交通便利來說，嘉道理農場開始會比較好，因為下山就是東鐵線粉嶺站；但是從體能方面考慮，我就建議從粉嶺蝴蝶山徑出發，因為初段攀升幅度較緩，山友能慢慢適應坡度，較易完成路線」。

Sky提醒，從北大刀屻一段路開始，幾乎都是走山脊，沒有遮擋。雖然近日涼風陣陣、陽光和煦甚為舒適，但不要小覷太陽的威力，記得戴帽搽防曬油，避免曬傷。

今次我們選擇從蝴蝶山徑起步，一行人在東鐵線粉嶺站B出口集合，走約3分鐘，穿過行人隧道便到達蓬瀛仙館。這裏是香港著名的道觀之一，屬全真龍門派，有時間可參觀一下館內建築並了解道教文化。沿蓬瀛仙館樓梯向上走，經過涼亭「明臺」，從一旁出口走進小路，走約10分鐘就能轉入蝴蝶山徑，開始今日的登高之旅。

這條上水粉嶺區居民熱愛的晨運徑，全條均為水泥地與石階，差不多每隔500米就有一個涼亭供晨運客休息，非常方便。有居民帶同寵物狗一起行山，不少公公婆婆健步如飛，甚至比部分年輕人還矯健！前兩年福利辦事處與北區民政事務處合作把晨運徑打造為「心靈復原小徑」，沿路告示牌提醒山友深呼吸，把平日的苦悶一股腦呼出來！

箕勒仔景觀開揚 大蝴蝶伴行

慢慢走半小時，就到了一段平路，按路牌指示向「北大刀屻」方向走約2分鐘就能看到標高柱，再往前走，就到達第1個checkpoint：高256米的箕勒仔。我們在箕勒仔山頂的涼亭休息，順便觀賞開揚美景，Sky指着逐一介紹：「前方是丙崗、粉嶺高球場一帶，望左看到一點新田、米埔濕地。我們還能北望神州，對面高樓大廈就是深圳的羅湖、福田。」打卡後，我們繼續沿路前進。

蝴蝶山是否因為多蝴蝶而得名，Sky自言也不清楚，但正值賞蝶好時節，採訪當天我們看見幾隻大小如半隻手掌的蝴蝶，在樹枝與花叢間穿梭，一路伴我們同行。

「森林浴」吸芬多精 「天梯」考體力

晨霧漸散，我們走在林間，踩得枯葉沙沙作響。近年流行「森林浴」，都市人沉浸在樹木與它釋放的「芬多精」當中，重新與自然連結。看着陽光穿過樹梢灑在地上，斑駁的樹影隨微風輕輕晃動，泥土芳香瀰漫樹林，我們彷彿從自然得到喘息的機會，心情也好起來。

走了一段平路之後，我們要沿「天梯」向北大刀屻進發，路途也變得陡斜。由於攀升幅度較大，記者不一會兒就氣喘吁吁。抬頭望向不見終點的階梯，唯有咬緊牙關，一步一腳印慢慢走，累了就停下飲水和小休。經過1個多小時的路程，終於登上480米高、第2個checkpoint：北大刀屻。攀升了約300米，霎時開揚的景色讓我們忍不住讚歎：康樂園、大埔市區風景盡收眼內，還能遠眺吐露港、馬鞍山、船灣淡水湖；望向另一邊，見大帽山頂被雲層遮蓋，別具意境。

從北大刀屻繼續前行，要穿過樹林，不停上山、下山才能抵達下個目標地點，對體力要求不低，建議要適時停下休息。

秋冬是芒草的季節，當眾人一股腦湧去大東山打卡，我們意外地在沿途發現路旁有幾簇芒草。雖然規模遠不及谷埔與大東山，但隨風搖曳，畫面仍然醉人。再走約1小時，我們終於登上了566米高的大刀屻。站在山頂回望，不知不覺已翻越了3、4個大小山頭，路程雖然辛苦，但汗水換來美不勝收景色，非常值得，成功感滿滿。

金銀橋打卡 起伏山嶺輕鬆攝

我們在標高柱休息了一會兒，繼續出發。想感受大自然的鬼斧神工，還得向前走多兩步、到第3個checkpoint：金銀橋。到達金銀橋已是下午4時許，斜陽灑在大刀屻山嶺。這裏可以俯瞰石崗、八鄉與林村谷，不遠處還見到嘉道理農場的梯田農圃。除了能欣賞一旁雞公嶺的壯麗，這裏亦是最佳拍照地點，用手機就能輕鬆捕捉高低起伏的山嶺景致。

刀刃般的山脊約可兩個人並肩走，兩旁均是峭壁，最窄處有幾塊大石擋路，只能1人通過。雖然當局在最險要的位置加裝了鐵欄，但大家行山時仍要小心，緊記禮讓。

再越過幾道山頭，開始慢慢下山。眾人走了大約45分鐘就抵達林錦公路，對面就是嘉道理農場。大家可以乘搭巴士64K回大埔、太和市區，或過對面乘搭同一路線的巴士前往元朗。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■有片睇

挑戰大刀屻

立即去片：bit.ly/3cvYEsG

文：沈晴

編輯：梁小玲

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