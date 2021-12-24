攀「天梯」 東洋山賞360˚美景 西貢尋「兔仔」許新年願望

黃麖仔附近有一座外牆斑駁的大宅，花園內雜草叢生，卻散發另類的頹敗美。（朱安妮攝）

無敵海景：遇上不錯天氣，蠔涌、白沙灣、滘西洲一帶的海景一覽無遺。（朱安妮攝）

【明報專訊】聖誕長假期，不少人愛遠足親近大自然。登高郊遊，當然希望在同一條路線看到愈多景色愈好！今次山藝教練梁梓浩帶我們走入西貢的東洋山，欣賞360˚美景：先遠眺白沙灣、蠔涌一帶的海景，再飽覽大老山、飛鵝山、黃牛山等壯闊景色，尋找維肖維妙的兔仔許願石，最後欣賞古廟的中式建築，一次滿足你多個願望！

香港山藝協會山藝教練梁梓浩（Sunny）說，今次部分路線與衛奕信徑第四段重疊，途經黃麖仔、大藍湖。其間，牛寮上東洋山的路途比較辛苦，從110米左右攀升至533米，因此需要一定體力。但先苦後甜，登上東洋山頂既能遠眺開揚海景，一旁還能看見大老山、東山、飛鵝山一帶景色，絕對值回票價。

搭巴士或小巴到西貢井欄樹，開始今次的旅程。一行人穿過井欄樹村，沿路看見衛奕信徑的標距柱。Sunny提醒附近有不少民居，不要大聲喧嘩，亦要戴好口罩。走了約10分鐘，進入葱葱鬱鬱的樹林。開頭的上坡斜路不多，反而有不少下坡路，走得頗為輕鬆。

遠攝大宅頹敗美 荒廢多時忌內進

穿過小溪、樹林，走了大約30分鐘，看見一幢大宅，即到了第1個checkpoint：黃麖仔。眼前這座3層大屋外牆斑駁，部分石屎牆露出鋼筋，花園內也雜草叢生。拱形窗戶鑲了像教堂內的彩色玻璃，陽光穿過，映出鮮豔顏色，很是耀眼。2樓沒有欄杆的露台有一張白色椅子，大宅像是廢墟，散發另類的頹敗美。

Sunny提醒，由於不知道大宅荒廢了多久，結構未必穩固，為確保安全，千萬別走進去，在外面離遠拍照打卡就好了。我們在這裏休息了一會兒，繼續沿平路向東洋山進發。過了大藍湖，終於開始今趟最艱辛的一段路了。向上一看，等待我們的是一條「無窮無盡」的樓梯，每級也頗高，我們不時要停下休息飲水，幸好一旁有林蔭遮陽，不算太辛苦。

山腰看無敵海景 燃起鬥志

走到山腰，終於能望見山下的景色了。是日天氣不錯，萬里無雲，蠔涌、白沙灣及西貢對出的小島一覽無遺，海灣還泊着幾十艘遊艇。醉人的美景燃起我們的鬥志，努力走完剩下的路線。

經過1個多小時，我們終於登上533米高、第2個checkpoint：東洋山。拍攝當天山頂附近有不少芒草，吸引山友專程上來打卡。除了芒草，正如Sunny出發前所說，山上景色十分開揚，前方面向西貢海，能看見山下的蠔涌；右邊可見群山，大老山、東山、象山與飛鵝山盡收眼底；背後則是沙田、石門一帶，天氣好時更能看見大埔；左邊則是黃牛山與水牛山，360˚都有不同景色。

最近天氣反覆，時熱時冷，山頂風勢也不弱，大家最好帶上一件風衣上山。

休息後繼續上路，往前走5分鐘，有一塊酷似兔子的石頭，像是蹲在地上望向西貢，維肖維妙，山友稱它為「兔仔許願石」。Sunny教路，最好站在較遠的地方拍照，走近反而因為角度問題不似兔仔。

逾400年車公廟 富中式建築特色

經過兔仔許願石，再次進入樹林，我們穿過茂蠔古道落山。相較上山的路，古道比較原始，我們需要跨過交錯的樹根，在山林間穿梭。茂密的植物遮蓋景色，比山頂的路程沉悶得多。下山後到達界咸，沿平路走約1.7公里就能到達最後一個checkpoint：蠔涌車公廟。

Sunny介紹，西貢蠔涌的車公廟有逾400年歷史，非常悠久。車公相傳是宋末一名將士，保護宋帝趙昺南下，並駐守西貢，後人為表揚他忠勇衛國而奉為神明。這座古廟受蠔涌谷六條鄉村的居民所供奉，前臨蠔涌河，富有傳統中式建築特色，絕對值得觀賞。車公廟旁邊就是西貢公路，大家可以過馬路乘搭小巴或巴士返回鑽石山或彩虹，完成今天豐富的旅程。

● 行程

全長：約9公里。需時：約4小時（不連拍照休息）

交通：

去程：港鐵鑽石山站乘巴士91／92號，或彩虹站乘小巴1／1A號至井欄樹

回程：在西貢公路蠔涌站乘搭巴士91／92號回鑽石山，或小巴1／1A號回彩虹

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

● 有片睇，東洋山賞360˚美景：bit.ly/3H3G4Ft

文：沈晴

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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