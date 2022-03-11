大欖涌水塘靜遊路線 隱秘山頭賞「千島湖」尋遊隼石

木樁台階——十仔說，往清景台的台階皆由被超強颱風「山竹」破壞的樹木打造，物盡其用。（楊柏賢攝）

大欖涌水塘小壩風景——遊人可在大欖涌水塘小壩近距離欣賞清幽的水塘。（楊柏賢攝）

遊隼石——從側面看，這塊巨石酷似一隻眺望山嶺、隨時起飛的遊隼，有些人還會自備道具來跟「神鵰」打卡，不過緊記要小心腳步。（楊柏賢攝）

俯瞰千島湖——站在水婆婆山頂，能俯瞰整個大欖涌水塘。雖有高壓電線遮擋部分千島湖景觀，但勝在人流較清景台少得多，可靜享美景。（楊柏賢攝）

【明報專訊】大欖涌水塘素有「港版千島湖」美譽，當千島湖清景台自2019年初建成後，憑簡單易行的路線與飽覽「千島」的無敵靚景，更成為近年極受歡迎的行山熱點。不過，清景台每逢假日都猶如鬧市般人頭湧湧，郊遊興致霎時減半。想愜意地欣賞千島湖？今次野外定向教練鍾子健（十仔）帶路，登上大欖涌水塘附近的隱秘山頭，尋找遊隼石與歷史建築，讓大家輕鬆享受醉人美景。

馬路為主較輕鬆 提防山羊「黃金」

帶我們尋找大欖涌水塘隱秘景色的鍾子健（十仔）說：「今次路線主要以馬路為主，除了登水婆婆山一段路較斜多碎石，上落需要小心，其他都輕鬆易行。」

一行人在屯門乘搭43號小巴至掃管笏村總站，下車後附近有公廁與士多，可在此最後補給。我們沿掃管笏村路一直前進，記者不時在馬路上看見一粒粒黑色物體，十仔笑說，附近有村民放養山羊，地上黑色物體是羊的「黃金」，小心不要誤踩。十仔說畢，前方即見2、3隻正在馬路旁吃草的黑色小羊，可愛極了。

登水婆婆山路斜多碎石 手腳並用

走了約15分鐘，我們遇到第1個分岔路，在此往右走，不消一會兒就到了第1個checkpoint：大欖涌水塘小壩。這裏是水塘的幾個小壩之一，我們在此處稍事休息，可以近距離欣賞清幽的水塘風景，十分寫意。

繼續沿馬路前進，經過麥理浩徑M183標距柱後，我們跟隨路標往清景台方向走。走了約100米，十仔帶我們爬上一條山徑，該路段碎石較多，有時需要手腳並用，十仔之前建議帶備的登山防滑手套，此時便用得上。過了約20分鐘，我們終於登上295米高的checkpoint 2：水婆婆山。十仔說，清景台雖是較接近千島湖的觀賞點，但平時人流甚多，人聲鼎沸常破壞心情。登上水婆婆山需要一定體力，但遊人甚少，陣陣微風吹來，山友能愜意地享受眼前美景。雖然眼前景觀略被高壓電線遮擋，但瑕不掩瑜，仍能飽覽整個水塘。

大欖涌水塘建於1957年，水塘原址曾有7條村落，水塘範圍露出的山頭神似一座座小島。「你看，那座島像不像小鱷魚？在它前面的是個王冠。」十仔一邊指向千島湖，一邊解說。回頭望，另一邊則是天水圍、屯門一帶的高樓，若能見度不錯還能遠眺深圳。我們在此休息了一會，原路下山。若仍想去清景台打卡，下山後可向左走約1公里即到達。

經神仙轍靠右走 免錯過遊隼石

下山後我們轉右回頭走，返回M183標距柱的馬路，往黃泥墩水塘方向進發。拍攝當日天氣一般，當我們走到水塘，太陽卻從雲層露出頭來，陽光灑在水面，映得水塘碧綠無比。穿過大壩，靠左走進入山徑，入口處可看見一塊植林碑。繼續往前走，我們發現一條小瀑布，淙淙流水與黃泥墩水塘一樣碧綠澄清，十分清涼。再走約10分鐘，我們看見另一塊植林碑，小路亦被兩條土溝分為左、右兩條小徑。「這裏是神仙轍，其實是雨水形成的冲溝，因看起來像神仙坐馬車下凡的車痕而得名。」十仔提醒要靠右走，否則很容易錯過前往遊隼石的路。

沿下坡慢慢下山，穿過小溪，再登上幾十階樓梯，就到了checkpoint 3：遊隼石。從側面看，石頭上白色紋路是遊隼的羽毛，遊隼正匍匐於山坡上，炯炯有神的眼睛眺望遠處的山嶺，隨時準備俯衝捕獵。十仔指，活靈活現的巨石最近吸引不少人前來打卡。

歷史建築賞客家文化 切勿喧嘩

我們沿原路返回黃泥墩水塘，並在路口按照指示朝大棠方向進發。走約15分鐘，我們看見一幢古色古香、有別於普通3層村屋的房子。十仔介紹，這是二級歷史建築「適廬」。適廬由兩名祖籍梅縣的印尼華商在1936年斥資興建，從門口對聯「楊開晉代，家派梅州」可見一斑；它位於元朗十八鄉楊家村，是來自廣東的客家人聚居地，他們在此務農，主要種植大米、蔬菜與養豬為生。根據古蹟辦資料，適廬屬傳統客家圍龍屋，為雙堂雙橫的典型橫堂屋設計，以祠堂為整座民居的中心，附近還有用來養豬、放農具的附屬建築物。

這棟有86年歷史的建築在幾年前重新修繕，故外表保存完好。不過十仔提醒，適廬仍有村民居住，屬私人地方，切勿大聲喧嘩，避免影響居民生活，遊人在門外欣賞客家圍的建築特色即可。

從遊隼石一路走來，農田種滿大片蔬果：蘆薈、生菜，附近還有個有機荔枝園，附近務農的村民不時向來往的行山客推銷本地菜。在菜源供應不穩的日子，大家不妨支持本地農業，嘗嘗香港蔬菜的鮮甜。

繼續沿路走約10分鐘，就能看見在黃泥墩村公所附近的巴士站，大家可乘搭港鐵巴士或紅色小巴往元朗市中心，結束一日充實的旅程。

■行程

全長：約9.3公里

需時：約3小時10分鐘（不連拍照休息）

交通：

去程：在港鐵屯馬線屯門站乘搭43號綠色小巴至掃管笏村總站

回程：在十八鄉黃泥墩村公所附近的巴士站乘搭港鐵巴士K66往元朗、朗屏，或是來往元朗與大棠的紅色小巴到元朗市中心

■起點：掃管笏村→（30分鐘）①大欖涌水塘小壩→（40分鐘）②水婆婆山→（40分鐘）黃泥墩水塘→（15分鐘）小瀑布→（20分鐘）③遊隼石→（35分鐘）適廬→（10分鐘）終點：十八鄉黃泥墩村公所

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：沈晴

編輯：梁小玲

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