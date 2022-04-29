西貢輕鬆路線 多靚景打卡 半月堤圍「土耳其階梯」爭寵

位於上窰民俗文物館旁的法定古蹟——上窰村灰窰，內部以磚塊砌成，外部以石塊鋪砌加固。（曾憲宗攝）

【明報專訊】5月一連迎來兩個長周末，又是時候規劃郊遊行程散散心。臨近立夏，天氣逐漸炎熱，選擇遠足路線需考慮更多。山藝教練梁梓浩今次帶大家暢遊西貢北潭涌，推介一條超輕鬆行山路線，途經復興橋、法定古蹟上窰村、紅樹林，再到曝罟灣半月形堤圍打卡、元五墳觀景台眺望萬宜水庫，易行多景點，最適合一家大小同遊！

香港山藝協會創辦人兼山藝教練梁梓浩（Sunny）表示，這次的行山路段沿途多有樹蔭，路徑普遍平坦易行，毋須攀登一座又一座的高山也能欣賞別致景色。我們從西貢巴士總站搭巴士到上窰站，在馬路的斜對面便看到四周被白色欄柵、植物環繞的發記士多，士多旁有數個大小不一、各具特色的信箱豎立，提示着我們很快已來到第1個checkpoint：北潭涌復興橋。

漫步復興橋賞紅樹林

復興橋是由多名鄉民及善心人集資興建。過橋時除了可欣賞平靜河景，細心留意還會發現河道一帶是極具生態價值的紅樹林。據北潭涌自然教育徑的介紹牌顯示，由於該帶的泥灘經常被海水淹沒，土質鬆軟、鹽分高及缺氧，故不適合一般植物生長。惟秋茄樹、桐花樹等紅樹藉着落葉，又或者長有獨特葉腺（鹽腺），幫助樹木排走多餘鹽分，所以是紅樹林的常見品種。

穿過復興橋後，我們沿北潭涌自然教育徑一直走，路上發現形態各異的樹種：春夏時開出白花，成熟果實呈橙黃和橘紅色大圓球狀，有「假菠蘿」之稱的露兜樹；葉面粗糙如砂紙，昔日村民用來擦煲、打磨錫器的錫葉藤；被農民用以製作農具如木犁的喬木黧蒴錐等。走過竹林，步行約5分鐘，我們來到了昔日的上窰村，現已改建成上窰民俗文物館。

文物館重現上窰村舊日風貌

Sunny介紹，上窰村原是客家村落，約1830年由一戶黃姓客家人所建。當時村民以生產石灰、捕魚及農耕為生，至1960年代村民相繼遷出，在1981年被列為法定古蹟，1984年經重修後成為上窰民俗文物館。館內重現昔日村民生活，設有曬坪、廚房、牛欄，還有一座6米高更樓等，並擺放農具及家具，重塑舊日風貌。

可惜的是，記者到訪當日正值文物館維修，我們無緣參觀；據康樂及文化事務署回覆，文物館預計本年9、10月重開。Sunny帶我們走到位於文物館旁的另一個法定古蹟——上窰村灰窰，他指，在建村時，村民還建造這個大灰窰。村民會使用一對裝有鐵鉗的長竹，將從海中找來的珊瑚、貝殼放到窰內，以樹枝、禾草做燃料，燃燒數天製成石灰，再經附近的小碼頭運送出去，用以建築；後來因英泥及造磚行業出現，石灰工業逐漸式微，村民亦相繼四散，村落從此荒廢。

Sunny與我們邊走邊說歷史的同時，已有不少行山客來到小碼頭打卡，或在碼頭旁的涼亭歇息。我們稍歇後繼續前行，走了約8分鐘後，來到起子灣村與黃宜洲村的路牌交界。Sunny指示我們向起子灣村方向的小徑走，經過部分沒有樹蔭的路，偶爾彎下腰穿過阻擋前路的橫生樹枝，爬上小段樓梯，終抵達起子灣村。這裏雖和上窰村一樣散落不少荒廢小屋，但所見小屋普遍保存較完整牆身，甚或窗戶及屋前的小圍牆，令人聯想起昔日村民的農家小日子。

堤圍日久失修 不宜冒險通過

繼續前行，來到另一分岔路口，Sunny示意我們向左轉入較原始路段前往曝罟灣，而右邊向下行的樓梯則通往較少人行及較崎嶇的海邊路。我們左轉一直前行，Sunny介紹，「這裏本來沒有路，地圖上亦沒路徑顯示，惟行山經過的人多了，路徑也就愈見清晰」。走了約8分鐘又見分岔路，Sunny帶我們轉進綁了多條紅色尼龍繩的小徑，我們沿路向右邊前行。他提醒，這一段路較凹凸不平，亦需不時留意向外橫生的樹枝，避免撞頭。走着走着來到第2個checkpoint：曝罟灣半月形堤圍。

曝罟灣半月形堤圍的景致開揚，堤圍環繞整個曝罟灣而建，是往日村民養魚的地方，如今已成荒廢魚塘，卻吸引不少遊人坐在堤圍上打卡、看海景，甚是優游！不過當記者在資深教練Sunny帶領下，嘗試從堤圍走過對岸，卻發現堤圍日久失修，我們途經3處位置甚為驚險，分別需扶着繩子、腳踏數條水管，以及走過如獨木橋般、只夠1人走過的狹窄「石路」。記者要蹲下來把重心放低，用手扶着腳下狹窄的石堤慢慢走才能通過整條堤圍。由於有一定風險，不建議行山者走過堤圍。Sunny亦提醒，堤圍路段屬進階路線，新手可選擇沿路折返，回到轉入曝罟灣堤圍前的小路，向上窰郊遊徑的曝罟灣營地方向進發，路上亦會碰到走過堤圍到對岸的行山客。

我們走過堤圍後一直前行，右轉經過小澗，再左轉上行。一路穿過林蔭小徑，左轉走上石級，便到達上窰郊遊徑。沿着郊遊徑走，不久便可看到曝罟灣營地在我們左側。「這個營地離水源較遠，如初嘗露營，不宜選擇這裏！」Sunny邊走邊說。

萬宜水庫湖水綠 夢幻迷人

繼續走，沿途景觀不算開揚，海景若隱若現，但偶有發現較佳位置可眺望遠處的萬宜水庫西壩及天文公園。我們途經標距柱C5504至5506，最後下行右轉到西貢萬宜路，來到旅程最後的checkpoint：元五墳觀景台。

到達觀景台，萬宜水庫的壯闊景觀盡收眼底，呈湖水綠的水庫，顏色夢幻，更可遠望至東壩一帶景色；而另一側是海天一色的南風灣，有電動小艇從海上划過，與平靜的水庫相映成趣。

離開觀景台，沿着西貢萬宜路的平坦車路走，經標距柱M003及M002後朝鰂魚湖方向前行。看到寫上「麥理浩徑起點」的木板時右轉入北潭路，步行數分鐘便抵達終點站——鰂魚湖巴士站，結束約3小時的行程！

● 行程

全程：約7公里

需時：約3小時

交通：

去程：西貢巴士總站乘九巴94，上窰站下車

回程：鰂魚湖站乘九巴94到西貢巴士總站

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[由我帶路]