城門水塘簡易短線遊 醉酒灣防線「速戰速決」

吊牀痕迹--據文獻記載，砲兵觀察所的牆身一個個整齊洞孔，是英軍掛起吊牀的痕迹。（朱安妮攝）

日軍痕迹--舒佛畢利巷隧道近出口的牆身，刻着「若林隊占領」數個字，據說是日軍佔領時遺留的印記。（朱安妮攝）

砲兵觀察所--砲兵觀察所天花等各處佈滿手榴彈及子彈留下的洞孔。（朱安妮攝）

遠觀葵涌--位於砲兵觀察所不遠處，有個可遠觀葵涌一帶開揚景觀的位置。（賴俊傑攝）

城門水塘--從城門水塘菠蘿壩小巴總站下車，步行約10分鐘已可欣賞被群山環抱的上城門水塘。（賴俊傑攝）

【明報專訊】天氣陰晴不定，令不少行山新手難以計劃郊遊路線。今次〈由我帶路〉，山藝教練梁梓浩（Sunny）特意介紹一條可「速戰速決」的簡單路線，帶我們輕鬆走上山頭，在城門及金山郊野公園尋訪建於二次大戰前，屬於醉酒灣防線重要組成部分的多個軍事防禦遺蹟，行山兼重溫歷史。

香港各區山頭都有不少戰時遺蹟，較為人熟悉的軍事防衛設施多集中港島一帶，如香港海拔最高的松林炮台，協助防守西面海域的摩星嶺炮台等，吸引眾多行山人士打卡。

18公里防線 橫跨葵涌、沙田、西貢

要數新界區的軍事遺蹟，不得不提由駐港英軍建於1930年代尾，防禦日軍從北面陸路侵襲九龍及港島區的一道重要屏障——醉酒灣防線。防線全長18公里，由葵涌一帶橫跨金山、城門水塘、獅子山、大老山、飛鵝山、沙田至西貢牛尾海，以多個機槍堡、戰壕、觀測台、掩蔽體等組成，是參照第一次世界大戰後歐洲防線的常用模式而建，例如馬奇諾防線。

戰壕連接多條隧道 日久失修勿內進

這次到訪城門及金山郊野公園孖指徑山上的「城門戰地遺跡徑」，雖然只有短短250米，卻集合了不少屬於醉酒灣防線組成部分的防禦設施，包括二級歷史建築物城門碉堡、戰壕、軍事坐標等，走一趟便可了解一段有關香港抗日戰爭的歷史。

我們一行人先從港鐵荃灣站附近的兆和街乘搭82號專線小巴，到城門水塘菠蘿壩小巴總站下車，沿城門道上行，繞過城門燒烤區3號場，便到達第1個checkpoint：上城門水塘。城門水塘於1930年代建成，為慶祝英王喬治五世登基25周年，故被稱作「銀禧水塘」。1960年代港府於針山以南擴建水塘，擴充部分稱為「下城門水塘」；而原來的銀禧水塘則稱作「上城門水塘」。

Sunny帶我們往城門燒烤區5號場方向走，來到分岔路選取左道前行，沿路走了約10分鐘，終於來到「城門戰地遺跡徑」的入口。一行人走上麥理浩徑第六段入口，從右邊梯級上山，經過標距柱M 124、屬於醉酒灣防線一部分的已損毁隧道及隧道通風口後，很快便來到checkpoint 2：麗晶街、舒佛畢利巷隧道出入口及露天戰壕。戰壕連接多個以倫敦地方命名的隧道出入口，由各隧道均可通往城門碉堡的砲兵觀察所及4個機槍堡。惟Sunny提醒，由於隧道日久失修，加上隧道或因天雨而積水淤塞，大家切勿內進。

砲兵觀察所留下激戰痕迹

離開checkpoint 2再走8分鐘路程，途中會經過舒佛畢利巷的另一出入口，值得留意的是，近入口牆身位置刻有「若林隊占領」5個字，據說是由日軍將領若林東一的部隊佔領此處時留下的痕迹。從這裏步行約2分鐘，又會經過城門碉堡陣地另一條隧道查寧坊的入口，以及顯示金山方向的軍事坐標。沿路再走約7分鐘，便到了最後一個checkpoint：砲兵觀察所。

望向砲兵觀察所的天花，Sunny向我們展示牆上一個個大小不一的洞口，正是駐港英軍與日軍駁火時，所遺留的手榴彈及子彈痕迹。另外部分牆身留有數個整齊的大洞口，根據日本亞洲歷史資料中心的文獻顯示，應是掛起英軍吊牀的鐵鈎留下來的洞口。望向砲兵觀察所的中央位置，Sunny指這裏以前曾放置着一支測距儀，用來觀察敵軍行蹤。雖然守軍在城門碉堡陣地激戰不到兩天後便宣告失守，決定放棄醉酒灣防線，撤退至港島區防守，惟城門碉堡每寸地方仍保留了昔日激戰的痕迹。

離開砲兵觀察所後，一直沿山路往梨木樹方向走，走過樹蔭，約步行45分鐘便抵達安蔭巴士總站，可乘搭巴士或小巴前往各區，結束今天的歷史遺蹟探秘行程。●

● 路線

全長：約3.5公里

需時：約1小時30分鐘（不連拍照休息）

交通：

去程：港鐵荃灣站附近的兆和街乘搭82號專線小巴至城門水塘菠蘿壩小巴總站

回程：安蔭巴士總站乘搭九巴235M到港鐵葵芳站、31往港鐵荃灣西站、35A往尖沙嘴東

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：植蔚卿

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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