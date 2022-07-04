布吉最新水上樂園 550米滑水梯激玩「過山車」

太陽不猛烈的話，躺在池邊的水上吊牀放鬆一會，投入蔚藍之中，拍個照，是否有置身馬爾代夫的錯覺呢？（Blue Tree Phuket）（胡慧敏攝）

Andamanda既有緊張刺激的「盒子式」直衝而下滑水梯，亦有可以坐在水泡跟隨水流而下的滑道，人人都可玩得盡興。（胡慧敏攝）

Shrimply the Best——由布吉本地龍蝦、虎蝦、香蕉蝦及白蝦組成，全部香烤，吃到4款蝦不同的肉質及鮮味，配上兩種泰式醬汁（一辣一不辣），以及烤粟米、茄子等蔬菜，盡嘗鮮味。（$934）（Meg Khram the Sunshine Restaurant）（胡慧敏攝）

90°滑道——可坐6人的大水泡，從上而下，又直衝上90°滑道，很刺激。（胡慧敏攝）

【明報專訊】去泰國布吉旅行，大多數遊客都是被陽光海灘吸引。水族館一樣的水底景觀固然教人震撼，兩大水上樂園同樣令人興奮。Andamanda Phuket開幕不足半年，以滑水梯遊戲為主，擁有全亞洲最長的滑水梯；而Blue Tree Phuket就以一個巨型蔚藍人工Lagoon（潟湖）而聞名，多項水上活動：直立板、獨木舟、高台跳水、飛索、水上吊牀……統統都可在這裏找到。不管你泳術如何，甚至不諳水性，也一樣玩得盡興。

【泰國旅遊系列二】

6人坐水泡90°直衝齊齊驚

布吉Andamanda和Blue Tree兩大水上樂園，各有特色。先講今年5月開張的Andamanda，擺明車馬以滑水梯為賣點，場內五大主題區，每區都有大型滑水梯，大部分可以坐住水泡來玩，即使泳術不精，也可玩個痛快。重點推介紅藍相間全亞洲最長的滑道Angel's Slides，玩之前要爬上17米高神廟設計的起點，兩人一水泡，由高處俯衝而下，展開一段550米的旅程。其間不止急墮，亦有以水力將水泡推上坡的路段，如坐過山車，驚險刺激，尖叫聲不絕。

玩畢Angel's Slides，保證你未夠喉，不如試試全黑的滑道Curving Caverns？在伸手不見五指的漆黑水道內，一邊滑一邊聽自己尖叫的回音，不要被自己嚇親才好！還有必玩的Eagle Flyer，最多可6個朋友共坐一個大水泡，先是垂直急墮，利用衝力將大水泡推上U形滑道的頂端，實行要驚齊齊驚。聽！音樂起了，快趕到過萬平方米的Andamanda Bay，準備迎接3米高巨浪。如果上述的對你太刺激，那就攬緊水泡到Lazy River隨水漂流，涼快又舒服；又或者到專為小朋友而設的嬉水區，在音樂水柱伴奏下，全家人來一場水槍大戰，大人小孩都一定盡興而歸。

■Andamanda Phuket

地址：333/3 Moo 1, Tambon Kathu, Amphur Kathu, Phuket 83120

票價：成人約$177，小童約$115，90厘米以下小童免費入場

查詢：www.andamandaphuket.com

10秒飛越「潟湖」 10米崖跳水考膽量

去完Andamanda，或者你會奇怪為什麼還要抽一天去Blue Tree？不又是水上樂園嗎？一入門口，就知道完全不同。Blue Tree以一個17,000平方米的巨型蔚藍Lagoon做主題，分淺水區和深水區，方便作多種水上活動。由人工沙灘走出淺水區，可以在平靜的水面玩玩獨木舟、直立板，又或者拉朋友到競技區打水球，來場水上平衡木互攻，都非常精彩。最值得一讚是所有遊戲設施都有熟水性的專人負責看管，新手可隨時請教，也保障了參加者的安全。熱身過後，準備迎接一系列刺激遊戲？先爬上塔頂，由工作人員幫忙扣好頭盔、繩索，數一、二、三，化身小鳥，沿住飛索，飛越Lagoon。前後大約10秒，已安全在對岸石崖落地，一氣呵成，無限暢快。

既然來到石崖，那就不妨走上幾級樓梯，直接到達10米崖頂。別讓自己有多餘時間思考，深吸一口氣，放鬆，衝前……縱身一躍，整個人直插水中，水花不多，完美！原來你都做得到，連坐在救生艇上候命的泰籍小哥，也忍不住鼓起掌來。趁住自信心高漲，不如再下一城，出征樂園中最刺激的Super Fly。這個J形滑梯衝力強勁，滑到底端時，整個人會順勢彈起，才落入水中。負責設施的救生員教路，滑下去數兩秒，感覺自己人在半空時，盡力將雙腿垂下蹬直，務求腳尖先入水，那就可以減低背脊落水、炸水帶來的疼痛。不過理論歸理論，滑下去的一刻，腦中一片空白，剛想擺好姿勢，人已「嘭」一聲直入水中。好不容易，游到岸邊，只覺得屁股有點痛，但那種快感，卻又會令人忍不住再想玩一次，大抵這就是水上樂園的魅力吧！

■Blue Tree Phuket

地址：4, 2 Srisoonthorn Rd, Tambon Si Sunthon, Amphoe Thalang, Phuket 83110

票價：成人套票約$136，小童約$52；家庭（2大2小）套票約$261

查詢：www.bluetree.fun

崖岸歎海鮮 目送鹹蛋黃掉入海

連續兩天水上樂園行程，累死！是時候找間環境舒適的餐廳，享受一下。芭東海灘畔的Meg Khram是好選擇。這裏可居高臨下，盡覽綿延2公里的無敵海景，地位優越，曾是避暑度假屋，業主改建成一間適合看日落的現代泰菜餐廳。

下午5時來到準沒錯！點一杯適合打卡的cocktail，靜靜等候漫天橘橙晚霞。順利目送鹹蛋黃掉入安達曼海後，就可以開始晚餐。菜式是傳統混搭點點新意，比如頭盤蝶豆花沙律，就以天麩羅方式將花瓣炸香，配甜酸汁，非常開胃。真心推介蟹肉煎蛋，鮮美之外，做出梳乎厘般鬆軟的空氣感，是旅程中吃過最好味的美食。餐廳更與島上漁民合作，使用晨捕的海鮮，不信，點一客由4款烤蝦組成的Shrimply the Best就吃得出分別。沿崖岸而建的餐廳，呈長條狀，全店九成位置都可望見日落；雖然沒有冷氣，但海風吹來，很是舒爽。一邊吃飯一邊有海浪聲襯托，浪漫得過分。

■Meg Khram the Sunshine Restaurant

地址：223 Phrabarami Rd, Tambon Patong, Amphoe Kathu, Phuket 83150

查詢：megkhramthesunshine.com

●泰國旅遊錦囊 機票優惠

．證件要求：持半年有效期特區護照，免簽證留泰45天

．機票資料：國泰×泰國政府旅遊局（香港）合作推出機票優惠，凡於10月17日至11月16日期間購買往返泰國機票，使用優惠編號「AMAZINGTH」可獲$100折扣。於本月經國泰以里數預訂泰國酒店，可享7折里數優惠，名額50個，先到先得

．防疫要求：入境泰國毋須出示接種證明及檢測結果

．防疫貼士：

1. 泰國不要求遊客佩戴口罩，但建議出入人多地方（如步行街、交通工具時）戴上

2. 當地便利店可買到口罩及檢測用品

．醫療求助：遊泰期間若確診，可聯絡酒店代安排膳食、藥物及日用品。如病情嚴重，可致電當地COVID-19專線1422要求協助，如指示就近診所位置、代召救護車。輕症或無症狀人士均毋須接受隔離，只需保持適當社交距離，並佩戴口罩

．回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

相關新聞見「抗疫5寶+藥物+旅遊保 疫下外遊行李清單」﹕bit.ly/3VajGlL

文：胡慧敏

協力：泰國政府旅遊局（香港）、國泰航空、曼谷航空

編輯：梁小玲

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