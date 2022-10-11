知多啲：技巧「拆件」 邊玩邊教小孩踩單車

【明報專訊】踩單車，控制兩個轆，大人學起來也有一定難度，如何教小孩踩單車呢？本身是前港隊代表的黃健忠（Kelvin），現除了教年輕人場地單車外，亦有教小孩踩單車，究竟當中有何竅門，可令小孩踩得開心，父母也毋須扶得腰痠背痛？

Kelvin教路，要小孩學得開心，初期可將技巧逐項拆件，透過遊戲和小孩練習，父母也應學習放手和放心，讓小孩自行摸索；並有4大注意事項：

1. 雙腳碰地 建安全感

合適的裝備，有助孩子建立安全感。Kelvin指，單車的高度應調校至小孩坐上後雙腳能碰地（圖A），令他知道即使失去平衡，也可安全着地；其次應戴上頭盔、護膝、護㬹等，以防跌倒時受傷。

2. 循序漸進練滑行

讓小孩自行摸索兩個轆前進的感覺，先讓他坐上單車，自由以行路方式前進，「直行或轉彎都可以，讓小孩適應單車前進」。

當小孩掌握前行，Kelvin就着他加速，並加上凌空縮腳遊戲，例如走4步就凌空縮腳；當小孩感受到縮腳也安全，Kelvin就會着他把腳放在腳踏上，握住煞車掣維持1秒，循序漸進，讓小孩在遊戲中感受到單車上的平衡感。

3. 輕扶膊頭練直線

當小孩可以雙腳踩上腳踏，向前滑行，就可練習踩直線，Kelvin指，前行時一定要望遠些，向前望，勿低頭只望地下。

Kelvin又指，到這階段父母通常好緊張，扶着單車頭輔助（圖B），但這個方法只會令父母腰痠背痛，學車效果卻事倍功半！因父母扶車頭位置，實際上是控制着單車，小孩根本無感覺；關鍵是只應扶小孩兩邊膊頭（圖C），讓他自行控制單車，萬一失平衡，父母扶他的膊頭，即可減低跌倒風險。

4. 設障礙物學轉彎

當孩子掌握直線前行後，父母可站在空地中間，讓他練習圍着轉彎。Kelvin指，一般會着他們以平衡腳（雙腳同一水平放在腳踏上），視線望着右彎位帶動轉右，視線望左彎位帶動轉左。另一個方法是在路上設置障礙物，要小孩轉向指定方向，以練習轉彎。

Kelvin提醒父母，當小朋友在空地練習一段時間、掌握直線控車後，才可轉到單車徑騎車。父母陪同一齊踩車時，應全程與小朋友靠左慢踩，盡量留右邊路面讓其他單車超越前行。父母切忌與小朋友並排而行，應在後面看護更為妥當，「當兒子踩車時，我通常會在他後面（即靠左），稍偏向右，但右邊有足夠空間讓其他單車超越；同時不斷跟小朋友說話，令他知道父親在後邊，若你長時間沉默，小朋友會向後望，產生危險」。●