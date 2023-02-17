鬧市玩滑索 室內跳傘 澳門新玩意 刺激到「飛」起

玩城市滑索步驟--1.填寫入場資料及拍照，2.穿上滑索裝備如滑索安全帶（圖A），戴上頭盔等，3.聆聽教練講解及學習下滑姿勢等（圖B），4.站在離地面60米的起飛平台，教練將安全帶繫上滑索，再三檢查後確保安全（圖C），5.下滑後，約數十秒至1分鐘左右完成（黃志東攝）

【明報專訊】澳門與香港恢復全面通關，旋即吸引不少港人過大海玩樂。

疫情3年，原來澳門增添了不少刺激新玩意，尤其集中在路氹城，包括有近年冒起的城市滑索（urban zip line），參加者可利用滑索，在60米高空上鳥瞰路氹景色，話題十足；當然喜歡自由自在的你，也不要錯過澳門首個室內飛傘體驗，在15米巨型風洞中感受模擬在12,000米高空躍下至3000米的飛翔感覺，時而高飛，時而下降，非常過癮！還有雷射對戰場、單排滾軸溜冰等玩意，保證你玩得痛快！

【澳門系列三之一】

60米高塔起飛 1分鐘滑翔388米

以往滑索（zip line）體驗多是飛越樹木與樹木之間，又或是橫越山谷，近年則發展至城市，讓參加者可以另一角度鳥瞰城市景觀，其中最著名的城市滑索自然是迪拜的XLine。澳門路氹近年亦新增了首個城市高空飛索體驗，據聞剛過去的農曆新年間天天爆滿。

澳門飛索位於路氹，主辦單位建造60米高塔作起飛點，共5條滑索，每條長約388米，而降落點則位於GoAirBorne室內跳傘附近。要成為空中飛人，必須7歲以上，體重30至100公斤，身高90至200厘米。

事不宜遲，模特兒Akina和凌峰完成簡單入場手續，穿上滑索裝備，聽從教練講解和示範滑行時姿勢後，便可立即展開難忘刺激的體驗之旅。飛行過程中會使用大會提供的智能運動相機拍攝參加者體驗時的影片及相片，大家可選擇將相機固定在腰間定點拍攝，或是手握相機拍攝。

準備好硬件後，三、二、一，出發！

踏出去後，隨着飛索帶動向下滑，沿途可飽覽路氹一帶的城市景觀，右邊更能遠眺路氹金光大道，左邊卻有一大片工地，從景色來說，略嫌美中不足，但亦無阻感受時速高達約55公里的滑翔感覺。不過，滑得快與慢，關乎體重，愈重下滑得愈快。模特兒玩完後大讚滑下來時十分刺激，非常興奮，而且能在空中俯瞰景色，跟平時看到的路氹城感覺不同，二人都覺得十分好玩。依據記者現場所見，日間景色開揚，若能入夜後體驗，現場會亮起逾10萬個LED燈裝置，燈光璀璨，滑下時伴隨音樂，感覺應該比日間更有feel。●

澳門飛索

個人滑翔、相片連影片套票：

日間 565澳門幣/位；夜間 665澳門幣/位

地址：澳門路氹溜冰路

網址：www.zipcity.com

風洞「萬呎」飛上飛落 離心力勝過山車

在新加坡大熱的室內風洞跳傘，原來澳門都有得玩！澳門首家室內跳傘中心GoAirborne已登陸路氹，參加者可在15米高的室內風洞設施玩室內跳傘，模擬從12,000呎高空降至3000呎的刺激飛行體驗！從未試過跳傘的Akina和凌峰已經蠢蠢欲動。

參加者先填寫個人資料，接着在體驗區內觀看短片，再換上飛行裝備，包括飛行服、護眼罩和頭盔等。再接受導師講解及訓練基本腹飛姿勢，接着便可體驗室內跳傘。別以為玩跳傘就要從高空躍下，實則風洞入口設在地面，教練帶領學員走進風洞，原理是身體被底部強風吹起，從而浮起，但由於強風力度大，教練需要從旁捉緊仍是新手的模特兒感受跳傘時的飛行感覺。新手先於1米多的位置「飛」起，之後教練若覺得參加者有足夠平衡力，會中途嘗試放手數秒，讓大家自己「飛」。若想「高飛」，如教練覺得學員情况許可，可即場加300澳門幣體驗，教練協助他們快速「高飛」，再快速下降，感受飛上飛落的離心感覺，這比玩過山車更刺激！整個體驗過程約90至120分鐘，最後可獲飛行證書留念。●

GoAirborne室內跳傘

參加者條件：4歲或以上，沒有肩、頸、背部傷患，如脫骱；沒有心臟病；身高180厘米以下，體重上限為120公斤；180厘米以上，體重上限為140公斤

地點：澳門路氹溜冰路澳門葡京人H853 Fun Factory 娛樂廠1樓R99舖

收費：新手試飛套票正價799澳門幣/位，2日前預訂優惠價499澳門幣起/位

網址：goairborne.com

「喪屍館」雷射槍大戰 潮踩roller

若覺得以上兩項玩意太過「激烈」，不妨試試一些輕巧又考反應的玩意，大人細路都玩得。喪屍CS雷射對戰館，由簡介至對戰需時10多分鐘，玩家與朋友身穿雷射裝備背心，游走熒光色的阻礙物中舉起雷射槍射擊，互相對戰，看看誰會成為神槍手！至於近年「翻生」的滾軸溜冰，在澳門一樣有得玩，MR.J Skatepark室內單排滾軸溜冰場（又稱直排滑輪場），讓你在2小時內享受踩roller的樂趣。場地明亮乾淨，更有兩名教練駐場，不論高手或新手也能玩得安心！●

喪屍CS雷射對戰館

地點：澳門葡京人H853 Fun Factory 娛樂廠2樓R93舖

收費：58澳門幣/位（約10至15分鐘）

fb：@H853FUNFACTORY

MR.J Skatepark

地點：澳門葡京人H853 Fun Factory 娛樂廠1樓R38舖

收費：180澳門幣/位（120分鐘，包括單排滾軸溜冰鞋和頭盔）

fb：@mrjskatepark

文：陳麗斯

Model：Akina Choi（IG@akinach）、凌峰（IG@tsuilingfung）

協力：澳門葡京人

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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