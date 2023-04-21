玉石×珍珠 俘虜型人明星

【明報專訊】迷幻、魔法、中國風、懷舊，這一組形容詞看似毫不關連，但如果看過本地飾物品牌Jüü Jüü的作品，就可發現這幾個元素竟可恰到好處地融合一起，不突兀之餘，反而一洗珠珠飾物給人「小朋友」的感覺，搖身一變成大人的潮流飾物。

點開Jüü Jüü的Instagram，盡是bling bling、幻彩效果的產品照，作品就如魔法一樣，讓人看後心情變好。品牌創辦人Judy說，這正是她創作的原因。本身是時裝買手的她因疫下無法到外地工作，誤打誤撞下開始串珠珠，最初只為𧨾自己和朋友開心，慢慢愈來愈多人欣賞她的作品，去年開始全職營運品牌。

靈感多來自動漫遊戲

「有時見到一粒珠、一部漫畫、電影甚至是一幅畫，都可以迸發出靈感！」自言有點「宅」的Judy，靈感通常來自當下沉迷的動漫遊戲，有以《海賊王》、《新世紀福音戰士》為靈感的頸鏈，有些作品則可見Minecraft、Final Fantasy VII等遊戲的元素，「完成這些作品後，我已經很開心滿足，串珠珠的好玩之處就在這裏」。

細看她的作品，玉石老是常出現，卻不覺老套。以一條葫蘆形玉石吊墜綴上淡粉紅小珠的頸鏈為例，「如果就這樣一塊葫蘆形吊墜很少人買，但當周圍綴上小珠，馬上變得可愛」。曾有人帶來奶奶留下的吊墜、平安扣，或者犯太歲需佩戴的動物玉石吊墜來訂製手鏈，希望在Judy「加持」下，讓玉石潮起來。Judy設計的玉石飾品，甚至連男生也一併俘虜，她曾以Tyson Yoshi標誌的熒光綠色為靈感，為他設計一條串上多款玉石的鐵環頸鏈，吸引不少男買家入手。kayan9896、洪嘉豪、Moon Tang等新一代歌手都曾佩戴過她的作品，Judy亦曾與藝人徐濠縈的品牌「HER」推出聯乘產品。

Jüü Jüü的飾物不只設計獨特，選料上亦講究。她多用貝殼珠、水晶、淡水珍珠等創作，而細粒膠珠就選用品質與染色工藝更佳的日本貨。至於扣、威也線等手作材料則從美國入貨，較為耐用。雖然其產品定價較其他品牌高，但仍不乏支持者。●

■Jüü Jüü

Instagram：juujuu.official