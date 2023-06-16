躍過百年光譜 記香港故事 老字號內衣與藝術交織

【明報專訊】穿上哪一個老字號的內衣會「成身暖晒」、「仲唔使畀人將軍」？

撈電視汁長大的一代，大概馬上答得出——利工民。經典電視廣告深入民心，「秋蟬」與「金鹿」兩線產品伴港人走過寒冬與盛夏，品牌轉眼已100歲。香港設計中心最近舉辦的「譜．度．時尚」展覽，邀來利工民合作設計兩個裝置藝術，其中染上了100種色彩的招牌棉衫展現型格一面，讓大家邊打卡邊深入了解本地時裝和設計行業變遷。

由一根棉線開始，編織成布料、製作成衣物，再於精心佈置的櫥窗內展示，制訂品牌設計策略等，時裝這兩個字不僅是代表摩登的時尚服裝，其背後更是包含着多重設計美學。在這個時裝設計展覽中，最吸睛的展品是慶祝香港織造經典品牌利工民100周年的2個裝置藝術，打頭陣的《百年光譜》是項目創意總監Westley Wong與時裝設計師Frances Minji的作品，將早前被拆卸的最後一個利工民金鹿霓虹招牌「重塑」。

染100種色彩 見證變遷

Westley以100件利工民招牌棉衫代表着品牌的百年歷史，並請來Frances以不同年份生產的染料，為這些衣服分別染上100種色彩，形成色彩漸變的效果，再懸掛於放射方式排列的LED燈條「晾衣竹」上；中央位置則有一個由LED燈條製成的利工民金鹿標誌。Westley指金鹿標誌別具意義，「古語有云『吃得是福，穿得是祿』，鹿又是比較有靈性，且有平易近人的形象，利工民便用鹿來代表『祿』，加上吉祥的金色，『金鹿』成為利工民歷史最久的系列，也是他們的招牌」。他表示《百年光譜》就是希望呈現時裝光譜的演變，漸變色彩代表循序漸進的改變，靈動的金鹿與放射線條代表利工民保留着百年基業的同時，仍然向前邁進，以靈活態度應對變遷。

衣服與穿者連繫 像行走日記

另一個作品《針黹遺產》則是藝術感與故事兼備，刺繡設計師Toby Crispy在了解利工民的歷史後，將衣服當作畫紙，一針一線繡出品牌標誌的故事和人物，包括金鹿霓虹招牌、已遷離的南昌街200號廠房和門市、負責洗染的職位boiler、曾經流行一時的花碼等，使衣服成為一本故事書，也成為一種針織藝術。她還特意將部分衣服的裏外調轉，「利工民是香港製造的產品，他們對於紮線或者織法有很高要求，我希望將這件衣服inside out，令到大家看到裏面是怎麼做的」。她同時希望作品能夠連接大家和衣服的關係：「其實衣服就好像一個walking diary，記錄着穿者的故事，只要不丟掉那件衣服，故事就會繼續流傳，就像利工民的燈牌雖然拆了下來，但如果我將它刺繡在衣服上面，只要繼續展覽或者有人穿著去不同地方，就仍然可以展示這件事。」

跨界協作 探索服裝形態可能

為突破大眾對「時裝設計」既定認知，展出的逾40個不同領域設計項目，大部分皆是香港本地的設計，涵蓋環境及空間設計、時裝及配飾設計、傳訊設計、產品及展示設計、社會及包容性設計5大範疇。策展人之一胡燦森指，「整個展覽從時裝界的視角出發，以多角度探索『設計光譜』內不同領域相互之間的緊密關係，揭示時裝設計整個過程中的廣泛跨界協作，以及不同領域的設計師之間千絲萬縷的關係」。因此，是次展覽不單有時裝設計師，還有建築師、攝影師、平面設計師、產品設計師等參與，呈現其多元化。其中自然不乏多款設計獨特的時裝，包括時裝資料館展出的著名品牌設計及學生作品、充滿創意和獨特的香港三部曲婚紗及西裝設計、通過模擬和數碼技術製作的紙模服裝設計等，探索服裝形態的無限可能。

除了百年品牌的堅守與傳承，有着千百年歷史的絲織繡品亦能成為年輕設計師的養分。展場一角擺放了香港知專設計學院的學生的作品，他們把古時紡織品的獨特圖案重新排列、配調色彩，並且添加21世紀元素，以電腦刺繡、絞纈防染、熱轉印、絲網印刷和箔印刷等現今技術，將傳統圖案應用於時裝、配飾及家居用品。

倒置婚紗 如白孔雀開屏

欣賞完新舊交融的作品，不妨走到旁邊的展區，探究應用於社區中的共融設計。多項既美觀又實用的項目引伸出各種包容的設計，其中《看得見的銀包》以人為本，是首個讓視障人士可以輕鬆分辨港元面值的銀包。設計師梁雯蕙透過約2個月時間與視障人士相處，發現他們日常生活其中一個難處是難以分辨紙幣的面值，繼而設計出視障銀包，透過梯級形狀的設計量度紙幣的闊度，分辨幣值，減低他們生活上的不便。此外，還有一個由舊衣服面料升級再造的麻將套裝，可100%生物降解，旨在尋求可持續的方式回收舊衣服，以及升級再造面料，參觀者可親手觸摸其紋路與質感，感受與普通麻將的分別。

最後也不要錯過另一件跨界別藝術企劃裝置《萬端合變》，位於展場中心位置的柱子。這並非普通的裝飾品，而是由設計師鄧偉堅、朱潔麗、梁偉澤及傅韻兒聯合製成，裝置結合建築、時裝、藝術的元素，模糊了時尚與建築設計之間的界限，驟眼看就像裝置藝術，但細看底下的鏡面卻能發現這原來是被故意倒轉的「婚紗」。純白色的婚紗簡潔卻不簡單，鄧偉堅指裝置靈感來自於白孔雀，代表了蛻變與生命力，裙子就像盛開的孔雀一樣。朱潔麗補充，細心留意可看到部分打版的印記，正是呈現了製衣的演化，從線條到模板、布料，展現裙子的設計過程。●

「譜．度．時尚」展覽

日期：即日至7月19日

時間：上午10:00至晚上7:00

地址：荔枝角道822號2樓東翼

網址：bit.ly/3NfYpF0

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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