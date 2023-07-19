西班牙滋味遊 加利西亞超值海鮮吃不停

【明報專訊】西班牙西北部的加利西亞大區（Galicia）是全球朝聖者嚮往之地。旅人從不同起點，徒步逾100公里，朝向相傳安葬聖雅各遺骸的聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）進發。大概因朝聖印象太深，人們總以為若非信徒，或未有準備及能力朝聖，就沒有到這個大區的理由。其實，若撇開朝聖，加利西亞大區的海鮮美食與度假配套，仍很適合消閒旅遊。

加利西亞大區位於西班牙伊比利亞半島西北邊端，西接大西洋，南端與葡萄牙接壤。若由首都馬德里往聖地亞哥德孔波斯特拉，最快捷方法是乘坐內陸機，機程約1小時15分鐘，坐火車則約3.5至4小時。加利西亞大區既以朝聖之路聞名，但無論是否來朝聖，聖地亞哥德孔波斯特拉主教座堂（Cathedral of Santiago de Compostela）都是必遊之地。座堂建於11至13世紀，經年累月擴建修葺，結合羅馬式、哥德式、巴洛克式、銀匠式和新古典風格建築，座堂內近年更換了部分椅子與吊燈，注入近代簡約風，融合起來卻沒違和感。

街市即買即煮 巨型八爪魚彈牙

座堂外圍地區是市內最熱鬧之處，餐廳、酒吧及小店林立，全都徒步可至。座堂附近更有個連當地人都喜歡的街市Mercado de Abastos，能買到各種在地新鮮食材，如海鮮、芝士、水果及肉類等，朝早至中午時段總是人頭湧湧。街市以號碼劃分每條室內拱廊，5號拱廊全是食店，供應最地道的加利西亞菜式。加利西亞擁有超過1600公里海岸線，正所謂靠海吃海，街市供應的水產不僅非常豐富，還很新鮮，因為由附近海岸直送，價錢要比西班牙其他地方吃的更便宜，如扇貝、八爪魚、鱈魚、鮟鱇魚等。當地人常會在街市攤檔即場挑選，再交給食店代為烹調。客人可先到食店留位，與店家商議好烹調方式和費用，再到周邊攤檔買海鮮。

加利西亞八爪魚（Pulpo Feira）是這個大區的經典美食之一。加利西亞周邊海域盛產八爪魚，每隻動輒可達2公斤，肉厚肥美，當地人常愛用來做tapas及菜式。由於一隻八爪魚分量比較大，一枱客人難以吃掉一整隻，加上烹調需時，人們乾脆在食店落單點選。食店一般早已煮好八爪魚，每有客人落單，廚師便會走到廚枱前，一手拿大廚剪，一手拿起煮熟的巨型八爪魚，像剪腸粉般剪成一小段，淋上橄欖油及加利西亞甜椒粉與海鹽，就成為一道彈牙鮮美的八爪魚美食，售約百多港元。

米芝蓮fusion菜 吞拿魚「壽司」清爽

除了地道街市，主教座堂附近亦可找到米芝蓮星級餐廳。Casa Marcelo是其中一間甚受當地人歡迎的1星米芝蓮餐廳。其採用在地海鮮及時令季節食材，以亞洲及中南美洲fusion方式主理，如將黃鰭吞拿魚魚生外層火炙，做出外香內軟的口感，再配上時令無花果及特製醬汁，製作成有趣而清爽的「壽司」；又會以新鮮青豆加上昆布絲烹調成為濃湯煮蜆等。餐廳的葡萄酒更是與酒莊特別商議選擇用來配菜，酒標上都神秘地沒有列明葡萄品種，每次配菜都由侍酒師特別介紹。

Casa Marcelo跟部分走高格調路線的米芝蓮餐廳氣氛截然不同，屬於熱鬧地道格局，設吧枱開放式廚房，客人可一邊看着廚師做菜，一邊與朋友享受米芝蓮美食，人均消費約由60至80歐元（約526至702港元）起，價錢亦算親民。由於訂枱熱烈，餐廳更一改平時西班牙人「慢食」的習慣，晚餐不時需要招待兩輪客人，每輪用餐限時90分鐘。值得一提，同一區內還有另一家1星米芝蓮餐廳A Tafona及多間米芝蓮推介食店，有級數的用餐選擇倒不少。

邊境小鎮嘗肥美鬼爪螺

距離聖地亞哥德孔波斯特拉約120公里的近海邊境小鎮圖伊（Tui），是加利西亞大區另一個能品嘗豐富海鮮的地方，尤其盛產蜆、蟹、扇貝、蟶子等海產，亦不時供應肥美的鬼爪螺（percebes）。鬼爪螺一般生長於海邊礁石縫隙內，採捕較艱難，需耗不少人力物力；然而由於螺肉爽口兼味道極鮮甜，常為老饕們所喜愛。鬼爪螺在西班牙亦屬貴價海產，但對比其他大區，加利西亞大區北部沿海之地鬼爪螺產量較高，加上能省卻運輸及保鮮成本，在地品嘗新鮮又便宜得多，特別是在春、夏季，鬼爪螺最肥美，捕獲量又較高，故性價比也高。

圖伊市中心的O Novo Cabalo Furado是西班牙朋友推薦的地道餐廳，海鮮選擇豐富，無論當地人或遊客對餐廳的評價都很高。餐廳海鮮大部分由附近海域的漁民直送。時令的麵包蟹、鬼爪螺等都屬時價。想知當天那些海鮮「又平又靚」，就得看看當天放在吧枱玻璃櫃的食材，6月時在這裏點來一大碟肥美的鬼爪螺才約17歐元（約149港元），一隻麵包蟹大約賣200多港元，比香港吃到要鮮美得多。餐廳更是豐儉由人，若點家常海鮮如魷魚、沙甸魚等，再加些地道菜式，人均約10多歐元至20歐元（約88多港元至176港元）已可吃得滿足，想嘗豐富貴價的海鮮則約40歐元（約352港元）起。

在加利西亞，能嘗美味海鮮的地方當然不止以上兩個城市，海邊大城市比戈（Vigo）、河海邊緣的旅遊城市蓬特韋德拉（Pontevedra）等都不難找到好味又相宜的餐廳；比戈的市場內甚至有整條巷子（Calle de Las Ostras）售賣生蠔，又便宜又鮮甜，養殖的生蠔全年有供應，若要嘗野生而肥美的生蠔，就最好在12月至翌年2月天氣較涼的季節來品嘗了。●

Mercado de Abastos

地址：Rúa das Ameas, Santiago de Compostela, Galicia, Spain

營業時間：周一至周六上午9:30至下午5:00

（因店而異）

Casa Marcelo

網址：www.casamarcelo.net

O Novo Cabalo Furado

網址：onovocabalofurado.es

Calle de Las Ostras

地址：Calle de Las Ostras, Vigo, Spain

● 西班牙旅遊錦囊

證件：持特區護照前往西班牙毋須簽證，最長可逗留90日

航班：香港飛往馬德里，再轉火車或內陸機前往聖地亞哥德孔波斯特拉，8月票價約12,361港元起（未連稅）。查詢：國泰航空（www.cathaypacific.com）及 Iberia（www.Iberia.com）

住宿：聖地亞哥德孔波斯特拉市中心酒店NH Collection Santiago de Compostela，每晚房價145歐元（約1273港元）起。查詢：www.nh-collection.com

租車：於網上租車，再於聖地亞哥德孔波斯特拉機場取車，平均日租約50歐元（約439港元）起。查詢：www.avis.com

西班牙旅遊局：www.spain.info

加利西亞旅遊局：www.turismo.gal

文：卓文慧（IG：@joannecheuk）

協力：西班牙旅遊局、Turismo de Galicia

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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