初秋舒爽輕旅行 深圳最美綠道漫步水庫

在赤水洞村93號公寓的潮汕傳統湯粉店，輕鬆自在吃了牛腩河及魚蛋河。（蔡朗清攝）

梧桐綠道被譽為深圳最美綠道，人站在攬勝亭可飽覽深圳水庫風光。（蔡朗清攝）

茂密山林——經過蘆雁橋畔又是另一地貌，嶺上山林茂密蒼蒼。（蔡朗清攝）

水庫風光——在攬勝亭可一覽水庫風光，並可遠眺羅湖市中心的高樓大廈。（蔡朗清攝）

【明報專訊】「處暑」過後，高溫稍退，抓緊暑假的尾巴，來一趟輕旅行，到深圳水庫遠足是個好選擇。距離蓮塘口岸僅約15分鐘步程的梧桐綠道，被譽為「深圳最美綠道」，全線分為3段，總長14.9公里（包括支路），起至東湖公園，以橫瀝口水庫為終站，走畢全程約需4.5小時。沿水庫漫步，輕踏木棧道，穿梭林蔭果園，在河溪邊上的咖啡店喝杯冰咖啡放空，優哉游哉。若想為行程增添一點動感，也可選擇騎單車乘風而行，玩一趟約需2小時。流連忘返，更可入住藝術小鎮，多留一天遊山玩水。

1. 山水休閒線

登攬勝亭 擁抱水庫風光

行程：東湖公園南門萬佛寺驛站、深圳水庫、攬勝亭、仙湖驛站，全長5.4公里

記者經香園圍口岸出境，在蓮塘口岸商業城出口轉左走羅沙綠道，經過延芳天橋、延芳路，抵達東湖公園南門與羅湖體育休閒公園之間的梧桐綠道起點，需時約15分鐘。這趟只走主道，不行支路，縮短一點路程（行程約13公里）。入口處泊滿共享單車，有興趣的話可租單車遊綠道（2小時內4人民幣，4小時內6人民幣）。

從綠道起點出發，途經東湖公園、萬佛寺、東深派出所後，轉右緩坡上山，經過深圳水庫副壩大門，可一窺水庫內的風光。而綠道右邊設有「羅湖綠道U Station」站，免費供應過濾水，遊客可自攜水樽裝水。

再向上走約5分鐘，就到了水庫段入口。整段路設有7座涼亭供遊客休息，包括鳴翠亭、望峰亭、攬勝亭等，其中最不容錯過、位於綠道3.5公里處水庫旁邊的攬勝亭，人倚欄柵處，水庫風光一覽無遺，更可遠望羅湖市中心的高樓大廈。

邊走邊欣賞水庫風光，來到第一段「山水休閒線」終站、第二段起點仙湖驛站。第一段走了5.4公里，需時約1個多小時。驛站設有椅子及廁所，建議大家在此休息。此處也設有飲品販賣機，方便遊人購買運動飲料。最開心的是驛站有售冰鎮客家涼粉，每碗售5人民幣，記者吃了一碗，立時降溫。

仙湖驛站位處水庫山林，沒有接駁公共交通工具。遊客可按自己情况，選擇在驛站原路折返蓮塘口岸。若體力許可，建議可繼續前往第二段的「果林野趣線」，途中在羅湖林果場、檳榔公園；以及之後第三段的大望社區入口等梧桐綠道地段，均鄰近大馬路，有需要的話，可以提早結束行程，乘搭計程車回羅湖市區或蓮塘口岸。●

2. 果林野趣線

過仙湖橋遊果林 沉浸綠色世界

行程：仙湖驛站、仙湖橋、羅湖林果場、荔枝林公園、檳榔公園，全長3公里

離開仙湖驛站，即走上湖畔木棧道仙湖橋，波光蕩漾，樹影飄飄。過了橋後，來到一個三岔口，右邊是仙湖植物園北門，左邊是羅湖林果場。大家緊記選擇左邊綠道前行，沿路鬱鬱葱葱，走得舒適；經過蘆雁橋畔，又是另一地貌，嶺上山林茂密蒼蒼，氣勢非凡。

記者沿湖邊綠道直走，抵達了「羅湖區林果場」牌坊下坡，抵達新平足球場，轉左繼續走綠道，經過荔枝林公園，綠意盎然，最後來到第二段終點「大望檳榔公園」出口，再匯合新平大道。轉左行約5分鐘，來到大望社區，右邊路口有告示牌「廣東萬里碧道梧桐山河段」，正是梧桐綠道第三段「河濱沁爽線」起點。●

3. 河濱沁爽線

魚骨橋引鳳橋 打卡停不了

行程：檳榔公園、梧桐山河、梧桐文體公園、梧桐山藝術小鎮、梧桐山北門牌坊、橫瀝口水庫，全長4.8公里

第三段行程由大望社區沿梧桐山河的綠道，走至山上的水庫，沿途水聲潺潺，溪水源頭來自橫瀝口水庫。首先來到型格十足、狀如魚骨的白色鐵橋，當地人稱為「魚骨橋」，理所當然成為大家爭相打卡的熱點。再往前走，抵達了另一個休閒景點梧桐文體公園，建有一座紅橋橫跨兩岸，名為引鳳橋。艷陽天，不少遊人在橋下溯溪嬉水，目測水深約到小腿，大小朋友在撈魚，或用水槍互噴。河溪旁邊設有保安站崗視察，以保障遊人安全。根據羅湖區人民政府網頁資料，河濱沁爽線設計注重沿線河溪，將梧桐山林美景延伸入附近居民生活，實現人與自然和諧共生。

離開引鳳橋沿河溪前進，經過古樸的梧桐山藝術小鎮（見「同場加映」），一直靠右走，抵達梧桐山森林公園停車場門口的左邊往下走，便見梧桐山北門牌坊，此乃深圳市第一高峰梧桐山的入口。梧桐山海拔900多米，是深圳最熱門行山路線之一，有多個登山路口，其中北門輕鬆易走，從牌坊到好漢坡廣場屬於大路，禁止車輛上山及騎行單車。抵達好漢坡廣場後，還可挑戰好漢坡步道，登頂大梧桐。

但今天暫且過門不入，打卡後繼續在梧桐山綠道前行，經過華美外國語（國際）學校，穿過橫排嶺門樓後兩條分岔路，選右邊直走約500米，來到今次終站梧桐驛站的橫瀝口水庫。記者沿左邊梯級走上水壩，欣賞湖光山色。橫瀝口水庫前設有M445號公交車路線，終站在黃貝嶺地鐵站，沿途經文錦渡口岸。●

● 同場加映

藝術小鎮歎咖啡 靜聽流水妙韻

來到古樸的梧桐山藝術小鎮，不要急不要趕，慢慢遊覽，輕鬆在裝飾別致的小店打卡。又或走到河畔咖啡店，喝杯特色咖啡放空一下。小鎮亦設不少民宿，勾留遊人腳步。

藝術小鎮由梧桐山下的茂仔村、赤水洞村、坑背村等7條小村組成，集文化、創意、藝術、旅遊於一身，近年吸引不少藝術家陸續進駐村內開店。在小店林立的赤水洞村，記者逛到93號公寓的潮汕傳統湯粉店，輕鬆自在吃碗牛腩河及魚蛋河，合共才45人民幣。

吃得飽足再到毗鄰的坑背村散步，民宿、咖啡店隨處可見，其中一間安妮客棧出租房間，每晚房價200多人民幣起；大廳設吧台，店主在客人面前製作手搖咖啡，令人咖啡癮大發。

記者走到位於河畔的未央咖啡館，樓高兩層，店前種滿鮮花盆栽。地下佈置充滿文青氣息，並設有後院，讓客人在河畔吹着鮮風喝咖啡。2樓則分室內及室外露天茶座。店員推薦的生椰拿鐵冰咖啡（35人民幣），椰味濃郁、奶味純厚而帶有咖啡香，加了冰塊不覺甜。河畔歎冰咖啡，淙淙流水如美妙音樂，休息約1小時後，活力滿滿離開。●

文：蔡朗清

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com