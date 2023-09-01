穆斯林帶路遊灣仔、中上環 細味伊斯蘭文化 從歎茶開始

香料店源興除批發外，還有配好分量的香料包和小分量的香料讓人選購。圓圖為印度奶茶香料包（$15）。（黃志東攝）

為何回教清真禮拜總堂是綠色的？除了因為伊斯蘭教崇尚綠色，另有傳說指綠色是先知穆罕默德喜歡的顏色。圖為清真寺天台。（黃志東攝）

伊斯蘭中心餐廳是本地少數獲清真認證的廣東菜館，清真點心、炸物款式不少，除本地穆斯林外，亦吸引不少穆斯林遊客到訪，而一些附近工作的本地人都會來食午飯。（黃志東攝）

雜貨店入貨--阿恩（圖）分享，雖然香港超市貨物種類多，但她日常仍有不少生活用品和食物需到專門從巴基斯坦、印度入貨的雜貨店購買。（黃志東攝）

【明報專訊】隱身中環半山些利街的回教清真禮拜總堂，去年被列為法定古蹟，令這間擁有清新薄荷綠色外牆的百年清真寺，頓成打卡熱點。除清真寺以外，其實灣仔和中上環一帶也有不少與穆斯林生活息息相關的地方。今期〈貼地旅行〉找來推廣少數族裔文化的社企「WEDO GLOBAL愛同行」，一齊策劃一條伊斯蘭文化路線，跟隨巴基斯坦裔、在港土生土長的愛同行項目主任兼文化大使方莉恩（阿恩）的步伐，認識穆斯林的日常生活。起程了，我們先來歎一盅兩件！

1.清真一盅兩件 點心以雞代豬

你沒有看錯，第一站從歎早茶開始！香港人愛上茶樓歎一盅兩件，原來本地穆斯林也不例外，灣仔伊斯蘭中心餐廳是本地少數供應清真點心、廣東小菜的地方。鳳爪、山竹牛肉、馬拉糕……茶樓常見點心應有盡有，唯一差別是含豬肉的點心統統換上雞肉。因伊斯蘭教習俗視豬為不潔動物，禁止信徒食用；而其餘肉類如牛、羊，處理時亦須符合伊斯蘭教法規定，如在屠宰前誦念：「奉安拉的尊名，安拉至大！」並一刀割斷動物食道、氣管和兩條血管，減少動物痛苦。確保食材符合清真要求後，就會獲得在餐廳入口掛出、由香港回教信託基金總會發出的清真證書。

歎完茶，步行約3分鐘到附近的Alibaba雜貨店逛逛。這間營業25年的小店由巴基斯坦人開設，從新鮮的印度蔬果、米，到henna cone、洗頭水等都找得到。阿恩指日常有不少生活用品和食物需到專門從巴基斯坦、印度入貨的雜貨店購買。「這個是我們的kimchi」，阿恩指着醃製辣椒、青芒果、蘿蔔等，味道辛辣強烈。而喜好甜食的人或者聽過椰棗（dates）。每年齋戒月期間，穆斯林從破曉至日落時段禁止進食，以節制慾念，培養忍耐刻苦的品格；日落後進食的第一樣食物便是椰棗，幫助開胃。店內的椰棗加入果仁、蜜糖，口感豐富。●

■伊斯蘭中心餐廳

地址：愛群道40號林士德伊斯蘭中心5樓

查詢：2834 8211

■Alibaba Provision Store

地址：摩利臣山活道20號

查詢：2574 9059

2.薄荷綠清真寺成打卡熱點

離開Alibaba，步行4分鐘到軒尼詩道官立小學附近的巴士站，坐上往蒲飛路方向的23號城巴，7個站後在堅道的孫中山紀念館站下車，搭上中環半山自動電梯。留意左邊緩緩顯露一道粉紅色的圓拱門，步出電梯穿過黑色大閘，一片綠蔭間透出一座薄荷綠建築，這幢隱身在中環商廈中的異國建築便是些利街回教清真禮拜總堂。原址上的清真寺在19世紀中建成時，只是一間小石屋，隨着穆斯林社群日益擴大，至1915至1916年間，由孟買商人出資擴建，變成如今帶印度風格的第2代清真寺。

繞過一整排尖拱彩色玻璃窗來到正門，抬頭可見昔日用作呼喚信徒每日禮拜的宣禮塔。穿過門口，脫鞋後步入禮拜殿。殿內盡頭的洋葱形壁龕朝向聖城麥加，弧形設計具擴音效果，禮拜期間將教長聲音傳到殿內各處。壁龕右側是華裔穆斯林捐贈的木製宣講台，自1915年使用至今。每逢周五主麻日，教長站在宣講台上向信徒宣講。殿內正中央建有八邊形穹頂，每邊彩色玻璃窗以阿拉伯文寫上真主不同尊名。

清真寺歡迎遊客在開放時間內到訪，建議女士穿長袖衫褲，男性衣飾遮蔽肚臍至膝蓋部分，如衣飾過短，可在殿前借用長袍，參觀時別妨礙信徒禮拜。想更深入了解伊斯蘭文化的話，每逢周六日中午12時至下午5時，有義工免費帶領導賞清真寺，隨時入內就可參加。

大館對面嘗印度自助餐

打卡後，沿中環半山扶手電梯下行回到荷李活道，大館對面也有獲清真認證的印度菜館Jashan，餐廳總監Terry說政府部門、禮賓府都曾來訂清真菜式。餐廳主打正宗印度菜，逢周一至六的午市自助餐，素食與非素食菜式皆有供應。採訪當日有4款前菜，地道的鐵板烤雞和炸椰菜花必試，蘸上專屬醬汁如烤雞配薄荷醬，更添風味。主菜方面，除咖喱蝦球、粟米菠菜外，必吃的還有招牌牛油咖喱雞，雞肉裹上微辛冶味的咖喱，配上任添印度飯、藏紅花飯和印度烤餅，讓人吃不停口，大廚即製的南印度薄餅則香脆非常。灑上椰絲後的印度甜品煉奶球比原版減甜，更貼近香港人口味。自助餐包飲品1杯，可點汽水、mojito，但放眼望去幾乎人人都點芒果乳酪（lassi），餐廳選用印度、巴基斯坦進口的時令芒果調配，確保新鮮。●

■回教清真禮拜總堂

地址：些利街30號

■Jashan Indian Cuisine

地址：荷李活道23號金珀苑1樓

價錢：午市自助餐$148/位（另加一）

查詢：3105 5300

3.香料山尋寶 調自家配方

印度、巴基斯坦菜常加入香料提升食物風味，比起已磨碎的香料粉，阿恩指巴基斯坦人更偏好買原料自家混磨。我們沿着荷李活道往上環方向行約8分鐘，右轉東街，來到香料老字號源興香料。只見店前放滿一座座「香料山」，丁香、桂皮、八角……阿恩指這裏可以買到多款巴基斯坦料理常用香料，如香甜的小茴（fennel），味道強烈的丁香，還有肉桂、黑椒等。他們常將多款香料混合使用，最常用的綜合香料（garam masala）內含10多款香料，會在咖喱煮好後灑上增添味道和香氣，每家都有獨特配方，阿恩特意帶走一包源興特調的版本回家試試。

店舖一旁還有小架子，放有預先包裝的香料包，如印度奶茶香料包、黃薑粉、肉桂條等，方便想買小量嘗鮮的客人。花多眼亂，門外漢選擇困難？不怕，店員會耐心解說各香料用法，還親切地叫客人遇疑難時「打電話問功課」。

■源興香料

地址：東街19號地下

查詢：6392 9388（WhatsApp）

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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