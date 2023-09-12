東京郊遊 輕鬆泡湯探馬騮 高尾山健行 龍王腳邊「洗錢」

山上有幾間茶屋供應蕎麥麵和烏冬等簡餐，雖不豐富，但在被群山包圍下用餐為食物間接加了分。圖為關東煮（後左，600日圓，約32港元）；凍咖啡（後右，500日圓，約26.6港元）；月見烏冬（前，900日圓，約48港元）。（胡慧敏攝）

由纜車/吊椅站出來，步行約1小時，就到達海拔599米高的高尾山頂，遊人都興奮拍照留念。（胡慧敏攝）

登山途中，很多路邊小店都在賣醬油丸子，以炭火慢烤，每串350日圓（約18.6港元），煙煙韌韌，配合店家特製的味噌醬油，鹹鹹鮮鮮，又吃到黑芝麻香氣，不錯。（胡慧敏攝）

從京王線高尾山口駅出來步行10分鐘就到達這個上山起點，圖左是登山纜車或吊椅站，想挑戰一下體力，可從圖右斜路徒步上山。（胡慧敏攝）

標本牆--TAKAO 599 MUSEUM珍藏多種在高尾山上出現的動植物標本，這幅Nature Wall呈現大山、人類和大自然和平共處的概念。（胡慧敏攝）

天狗肖像--高尾山的天狗信仰廣為人知，山上有一棵600年歷史的大杉樹，相傳天狗不時在樹上休息眺望，所以藥王院本堂外自然也見到天狗的肖像。（胡慧敏攝）

章魚杉--山中長了很多神杉，其中章魚杉根部蜷曲如八爪魚，相傳開山時大杉因阻路差點被砍，就在砍樹前一晚，神杉將根部縮起讓出通道，避過一劫。（胡慧敏攝）

遠眺群山--天朗氣清的話，在山頂跟着指示牌的方向看，可以見到富士山。（胡慧敏攝）

猴園--猴園有70多隻猴子在嬉戲，最有趣是園方在入口處提供圖譜，印上每隻猴子的名字、性別、外貌特徵，遊人可以按圖索「猴」。（胡慧敏攝）

吊橋好風光--高尾山每條路線都有不同風光，其中4號路線會經過這條吊橋，橋下流水淙淙，沿途綠蔭婆娑 ，就算在太陽底下，走起來也甚是涼快。（胡慧敏攝）

【明報專訊】東京的魅力是動靜皆宜、豐儉由人，不同意嗎？你既可帶家人愛侶走遍主題樂園，豪食豪買；也可以實惠地一家幾口到近郊走走，感受一下大自然。距離新宿1小時車程的高尾山是老少咸宜的好去處：你可以健行、參觀寺廟，也可以到猴園看看馬騮；走累了全家到山腳泡溫泉，再到旁邊的型格博物館飲杯咖啡，感受不一樣的東京之美。

12分鐘腳揈揈抵半山 按圖索「猴」

一聽到健行，很多都市人都怕怕。放心，都說高尾山老少咸宜，事關這裏總共有6條不同程度的路線，步行時間由半小時至100分鐘不等，大可按照當日身體狀况和友伴的體能來決定。最重要是，真的走不動，也可在山腳乘纜車或吊椅至半山，一樣可以觀光賞景，即使有老人家同行也不怕。纜車只需6分鐘就到達半山，如不畏高，建議你選乘相同票價的吊椅，用12分鐘邊賞風景邊腳揈揈到達半山。下車後，可以先到猴園參觀，日本人很細心，在入口派發印上猴子們的特徵、性格、名字的卡片，方便遊客認識猴子。看完猴子，可以到附近茶屋吃點東西，其中十一丁目茶屋設有戶外席，群山包圍，居高臨下，風景最好，此情此景，即使一碗最簡單的月見烏冬，都顯得格外滋味。

登頂遠眺富士山 紅葉季漫山嫣紅

吃飽出發！選了樓梯較少、緩緩上坡的1號路線攻頂，途中會穿過有名的藥王院。高尾山是真言密教的聖地，也是關東著名的修驗道場，山中的蛇瀧和琵琶瀧會定期開放給信徒修煉（在瀑布底以冷水冲身淨化心靈），因此在日本人心中，這是一座靈氣滿滿的神山。

沿斜坡上山，穿過淨心門，不消1小時就到達藥王院。沿路有參天古樹，加上日本氣候較乾爽，走得舒服。來到藥王院，除了參觀守護健康的藥師如來外，亦可到龍王神像腳邊的流水「洗洗錢」。日本人相信零錢經過神水冲洗，會成為「錢母」，放回銀包，可以生出更多財富，提升財運，信不信由你。穿過藥王院，再走十來分鐘，就到達海拔599米的山頂。天氣晴朗的日子，山頂可以遠眺富士山美景，如果在紅葉季節前來，漫山嫣紅，美不勝收。

「森林剪影」打卡 七八十港元泡湯

山頂有小食亭，賣零食雪糕，還是日本人最會享受，帶上煮食爐、煎鍋、咖啡壺，在木枱上開餐，香氣陣陣，好不吸引。拍完照，不妨走另一條路線下山，看看別的風景。

抵達山腳後，不要急着走，信步走到附近的TAKAO 599 MUSEUM。這座被譽為「高尾山入口」的自然生態博物館，蒐集了山中數千種動、植物標本，尤其是一幅名為Nature Wall的特色牆，山豬、野狼、飛鳥的標本栩栩如生，如同一幅熱鬧的森林剪影。博物館附設的咖啡店，開揚光猛，自然光透入，適合坐下來享受一刻寧靜。如果仍未能釋去身心疲累，可走到附近的京王高尾山溫泉．極樂湯，大約七八十港元入場費，便可泡個湯，一身舒爽，精神奕奕地返回東京鬧市，繼續血拼。●

■高尾山

前往方法：由新宿乘坐京王線約1小時至高尾山口駅下車

登山方法：徒步以外，可選乘纜車或吊椅，成人來回950日圓（約50港元）、小童來回470日圓（約25港元）

「高尾登山電鉄」網址：rb.gy/b4r48

■猴園（さる園）

網址：www.takao-monkey-park.jp

入場費：成人500日圓（約27港元）、小童250日圓（約13港元）

註：每年5至11月開放

■十一丁目茶屋

查詢：＋81 042661-3025

■藥王院

網址：www.takaosan.or.jp/china

■TAKAO 599 MUSEUM

地址：東京都八王子市高尾町2435番3

網址：bit.ly/3ErViEU

註：免費入場

■京王高尾山溫泉．極樂湯

地址：東京都八王子市高尾町2229番7號

網址：bit.ly/3Pu2Gpy

● 日本旅遊錦囊

簽證：持有效特區護照可免簽證入境

機票：香港每日有多班直航機飛東京（成田/羽田），香港航空9月份來回票價約2820港元起（已連稅，不包行李）

文：胡慧敏

協力：Booking.com

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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