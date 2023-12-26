東莞松山湖天空之鏡 兩個轆「歐洲精華遊」

景點「陽光沙灘」，是一個人工沙灘，免費入場。設有草坡沙地供遊人休息。（蔡朗清攝）

【明報專訊】趁年底長周末，來趟特色打卡遊，騎單車迎着清爽涼風，奔向城堡、石橋、濕地、湖泊……在東莞松山湖畔踏單車，總讓人產生身處歐洲小鎮的錯覺，彷彿於瑞士、捷克、法國等多國美景中瞬間移動。環湖騎遊一圈，約25公里路。美景當前，想輕鬆一點，記者特別選擇8.5公里精選休閒路線，邊騎邊打卡，來回17公里，遊玩約3、4小時。

東莞松山湖景區鄰近深圳，從福田口岸出發，地鐵加的士車程約1.5小時。本為天然水庫的松山湖，位處大朗、大嶺山、寮步3鎮之間，後來當局以湖泊為中心，在周邊區域開發國家級高新技術產業開發區。經逾20年發展，松山湖不止促進產業聚集，更成為國家4A級旅遊景區，擁有8平方公里湖面、6.5平方公里自然濕地、14平方公里生態綠地，以及超過300公里生態綠道。區內最引人注目的，必定是華為總部在湖畔打造的「歐陸式小鎮」，包括了英國牛津、比利時布魯日、西班牙格拉納達、法國巴黎、意大利維羅納、瑞士弗里堡、德國海德堡等12個區域。雖然華為總部只准許員工進入，但「小鎮」沿松山湖邊興建，兩景交纏，形成這處非一般的單車道。

入口可租單車 款式選擇多

記者自攜單車約於中午抵達松山湖景區，從大學路的波浪山莊出入口進入松山湖。其實入口處有多家租單車店舖，因此建議在此租單車遊湖，較自攜單車更方便，收費也不高。以環湖自行車生活館為例，提供山地車，以及雙人或四人單車等，一天租金40至150元（人民幣，下同）不等，每輛押金約300至800元。毗鄰的台灣品牌專門店捷安特，則提供高級休閒單車、山地單車等，一天租金60至80元不等，每輛押金約500至1000元。

遠眺「巴黎」 湖畔賞查理大橋

記者選擇的「濱湖路精選休閒路線」，約長8.5公里，由大學路至松山湖大橋，輕輕鬆鬆感受歐陸小鎮風情，還可欣賞著名景點「松湖煙雨」和「陽光沙灘」。

記者在波浪山莊騎單車出發，沿濱湖路順時針騎車遊湖畔。道路兩旁大樹成蔭，面前即見華為培訓學院「瑞士伯爾尼」的老城區，無可抗拒的歐洲風情，讓大家不禁停下來打卡。

好不容易再起步，騎了約5分鐘，來到湖邊即見到更震撼的華為培訓學院建築群——松山湖似是變成了捷克伏爾塔瓦河，而河上是氣勢磅礴的查理大橋，連接右邊的尖塔城堡；大橋背後左方，則是「巴黎市政廳」，闢為華為圖書館。極目遠望，還見到茂密的落羽松隨風搖曳。實在讓人按捺不住，放下單車，坐在湖邊青草地，欣賞清澈松山湖形成的天空之鏡。歐式小鎮與松山湖的天作之合，吸引不少新人來拍婚紗照，更添浪漫氣氛。

竹海散發金光 人工沙灘燒烤野餐

大約放空半小時後，再騎上單車順風而行，抵達「黃金竹海」，在湖光映襯下，泛起柔和金光。沿濱湖路騎行，不時看到湖邊樹影歐陸建築物，或三五知己在釣魚區釣魚。

騎乘大約半小時後，來到另一著名景點「陽光沙灘」。這個免費入場的湖畔人工沙灘，設有一片草坡沙地，並有燒烤區，供遊客燒烤野餐；更有遊客自攜帳篷，搭起來遮蔭休息。離開沙灘再向前走，路邊有小型商店售賣飲品及零食，車友可在此補充飲品，而旁邊則是另一處租單車點。

松湖煙雨 獲評東莞新八大景之首

最後，騎抵松山湖大橋下的出入口處分岔路口，左邊是著名景點「松湖煙雨」，它獲評為東莞新八大景之首。記者騎車上松山湖大橋上，俯瞰整個「松湖煙雨」，果然名不虛傳。雖然不是下雨天，未有煙雨，但松山湖湖面煙波渺渺，沿岸樹影婆娑，朦朧小島倒映湖中，美不勝收。

歲寒三友 松、竹、梅聚首

在松山湖大橋下的出入口處分岔路口往右方騎乘，約10分鐘可抵達松木山水庫堤壩，可飽覽整個水庫風光；再往前騎乘，來到休閒路線壓軸景點「歲寒三友」，種有松、竹、梅等多種樹木，亦設有涼亭。休息一會賞風景，然後輕鬆折返大學路波浪山莊。來回共17公里路。●

■東莞旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

交通：在深圳福田口岸地鐵站乘搭4號線到紅山站，再轉乘6號線到松崗公園站下車，需時約1小時，車費人民幣9元；之後轉搭的士到松山湖景區大學路波浪山莊入口，約需半小時，車費約人民幣50元

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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