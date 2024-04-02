佛山爆紅沉浸式樂園 千古傳奇show 超感官體驗

「廣州起義」場景--炮聲連連、槍林彈雨，是沉浸式體驗館「廣州起義」中讓大家體驗的場景。（綽希攝）

白馬登場--台上居然有巾幗騎着真正的白馬登場，還走在觀眾席中，成為〈嶺南紅妝〉亮點。（綽希攝）

〈黃飛鴻〉劇目--《廣東千古情》其中一個劇目〈黃飛鴻〉，讓人想起1990年代由徐克導演、李連杰主演的武打電影。（綽希攝）

【明報專訊】香港的主題公園都以卡通人物、機動遊戲、海洋生物為主題，對於內地的情景區沉浸式主題園區，未必那麼熟悉。

內地有個叫《千古情》的主題園區兼舞台表演，遍佈多個城鎮，最新登陸佛山的《廣東千古情》，將歷史、戲劇、光影、科技等元素共冶一爐，更有多元化互動沉浸式體驗，自農曆年開幕後，迅即成為華南區爆紅遊樂園！

《千古情》這名字對內地人來說並不陌生，它從杭州萌芽，自1997年開始公演的《宋城千古情》大受歡迎後，《千古情》便陸續被複製至全國各地，三亞、麗江、九寨、炭河、張家界、桂林、上海、西安等，皆有冠上各地區的「千古情」版本；而今年農曆大年初一，《千古情》終落戶佛山南海西樵，為華南地區的居民和遊客上演《廣東千古情》。

場景虛實結合 訴說廣東歷史

《千古情》是一個為當地度身訂做的大型演出，內容皆以當地的人、情、事來串連。以《廣東千古情》為例，6場劇目包括序幕〈西樵之光〉，然後是〈嶺南紅妝〉、〈炫動廣州〉、〈黃飛鴻〉、〈南國佳人〉及〈下南洋〉，將嶺南歷史由盤古初開起講述，直至上世紀二三十世代廣州繁華一面，還有佛山知名的武術事蹟、廣東人勇闖南洋的一段段歷史，濃縮在約1小時演出內。整個表演糅合3D、威也、巨型LED屏幕、智能數碼系統等科技，透過多重特效及虛實結合的場景，訴說一個個圍繞珠三角的故事，讓觀眾透過大場面、大製作來認識嶺南風貌。由於《廣東千古情》極受歡迎，最好預先網上購票，目前每日上演6至7場不等，園區或根據實際情况加場。

穿越上世紀初省城買胭脂水粉

在開show前，不妨先到園區內的「千古情廣場」欣賞各項表演，特技、舞蹈、舞獅、武術等環節在不同時段輪流上演，讓你有如身處昔日大笪地般，非常熱鬧！

走過大舞台，來到古色古香的「穿越街」，整條大街設有有如上世紀初省城大街上的招牌商號、歐式羅馬數字大鐘，人們熙來攘往的模樣，彷彿將昔日廣州西關最繁華的上下九路搬到這裏，難怪人人爭相拿起手機打卡。穿越街兩旁的店舖，有些是布景，有些是真實在經營的店舖，如胭脂水粉店賣復古包裝雪花膏，亦有武術主題商店等，部分建築的2樓亦設有餐廳，方便大家醫肚。

武術街跟黃飛鴻葉問切磋

由於佛山孕育了多名武術泰斗如梁贊、黃飛鴻、葉問等，因此園區亦設計了一條「武術街」，除了有武術介紹展板外，還有木人樁、拳擊反應球等設施讓大家練習或打卡！

隔壁的「市井街」則較像昔日市集，小食琳瑯滿目，是理想的覓食地。市井街旁的「波希米亞街」則充滿異國風情。

5D實境劇體驗天搖地動

除了打卡位，園內還有多座沉浸式體驗館，有點像香港海洋公園的「哈囉喂」，讓遊客儼如置身其中。體驗館包括了靈異系「聊齋驚魂」和「恐怖研究院」，還有發生翻船意外的「南海一號」，以及戰火紛飛的「廣州起義」，情景逼真，大家自然玩得刺激又過癮！有興趣的，還可觀看5D實境劇《大地震》，模擬天搖地動的場面。未來園地還會擴展，將有號稱「萬人實景演出」的《Oh！珠江》，下次去，又有新話題了！●

廣東千古情

票價（人民幣）：

觀眾席成人238元／長者小童158元

貴賓席成人268元／長者小童178元

豪華席480元

地址：佛山市南海區西樵鎮樵高路86號

網址：www.songcn.com/qgq/?id=46

交通：西九龍站乘高鐵至佛山西站（票價253港元起），再轉的士（約55人民幣）可達

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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