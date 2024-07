約翰連儂妻子身分以外 聚焦小野洋子藝術天空

【明報專訊】小野洋子是誰?許多人條件反射,記得那位長髮披肩、眼神倔強的約翰連儂妻子。

從與約翰連儂一起、結婚,到丈夫在1980年去世,小野洋子受到千夫所指,一直被罵是「拆散披頭四的女巫」。歲月悠悠,時間火車轟轟向前走,小野洋子倒是依然創作依然故我,在七老八十之齡還會一而再穿上低胸裝,自信地走到聚光燈下。能昂首挺胸,大概因為她早已明白身體就是政治,反正人言籍籍攔也攔不住,相信自己比什麼都重要。

時日證明,她是對的,近年來,大眾漸漸重新聚焦她的藝術創作。倫敦Tate Modern就在她91歲的今年,舉行大型回顧展,展出橫跨70多年逾200件作品,讓大眾好好認識這位女子。

小野洋子是誰?且就讓作品說話。

大抵無可否認,因為紅透半邊天的約翰連儂,小野洋子才變得人盡皆知;又因為他倆太了解人性,熟悉流量密碼,經常交出沸騰騰的話題與影像,輕易搶灘登陸大報小報。可是針無兩頭利,有時候話題太juicy,難免失焦,許多人就只記得八卦,忘記這位約翰連儂妻子,在大眾認識她之前,甚至在約翰連儂認識她之前,早已是有名的藝術家,有着強烈的個人風格,特立獨行已久。

憑想像慰藉自身苦難 推己及人

Tate Modern正舉行名為YOKO ONO: Music of the Mind的展覽,把她跨越多個範疇的藝術創作,一一整理並全面展現,當中包括被大眾忽視多年的早期作品。

小野洋子1933年在東京出生,二戰期間,12歲的她與家人逃難至郊外。飢腸轆轆時,她會與弟弟仰望天空,交換想像的菜單,來打發飢餓和百無聊賴。這小女孩發現,想像原來不單樂趣無窮,還帶來實實在在的慰藉。是次展覽策展人Juliet Bingham接受訪問時說:「小野洋子的藝術,可以解讀為她對自身苦難的處理,推己及人,她也希望透過藝術療癒社會。作為在二戰期間逃離東京轟炸的孩子,她在恆常存在的天空找到慰藉,天空也成為她創作生涯反覆探討的主題。」

創作遊戲指令 引領自我對話

的確,小野洋子早期的創作帶着強烈的浪漫,很個人,也有股孩子氣,不帶虛空的社會口號。作品往往鼓勵觀者參與她想像的遊戲,在風與雲之間尋找樂趣。她於1964年出版的Grapefruit可說是重要印證,書中記錄了1953至1964年間,她編出的200多項遊戲指令,Tate Modern在現場展示部分初稿,指令一一掛在牆上,字裏行間披星戴月,極富詩意,引領觀者想像馳騁,觀照自我。例如這一條:Put your shadows together until they become one(1963)——把你的影兒放在一起,直至它們合為一體。再如這一條:Cut a hole in a bag filled with seeds of any kind and place the bag where there is wind(1961)——在裝了種子的袋,刺個洞,放到有風的地方去。

「指令貫穿小野洋子歷年來的創作,從1950年代到今天,甚至來到這個展覽,都能清楚看到。」Juliet Bingham解釋,許多指令純粹是思想遊戲,引導觀眾天馬行空,在腦海進行一場場私密的自我對話,並從中探索自我與社會的關係。有些指令還讓人們實際參與,像現場名為Bag Piece的作品,幾個密不透光的巨型黑袋,讓人們鑽入黑暗,感受與世隔絕,繼而反思身分。小野洋子解釋她的概念說:只要入到袋中,沒有人知道你的年齡、種族、樣貌,你就是你的靈魂,兩人對談便是兩個靈魂的對話。

與觀眾互動 身體作畫布

小野洋子的作品強調觀眾參與,她最有名的作品Cut Piece,在1964年首次表演,其後多次重演。她獨坐台上,默不作聲臉無表情,台下觀眾逐一走到台上,拿起剪口,一刀一刀把她的衣服割除。衣服既是文明的象徵,身體也是權力的戰場,看着她的衣服逐漸剝奪,男女觀眾落刀的明顯不同,她的身體無疑是記錄當時現場對話的畫布。

小野洋子的作品,就是這樣,像未完的小說,她準備了引言開頭和遊戲方法,下一步如何走,最終章如何呈現,觀眾參與才是有趣的關鍵。所以在Tate Modern現場來看,這個展覽跟許多當代藝術展覽的氛圍不同,有許多互動,數十年前的作品今天看來,一點也不過時,小朋友玩得不亦樂乎,大人站在詩一般的指令前,仃立良久細細思量,讓想像飛舞。

這場關於小野洋子的展覽,誠如許多評論總結,它出乎意料精彩。展覽展示了她鮮為人記得的一面,而且更重要和有趣的是,它某程度上也讓我們看到了自己。

YOKO ONO : Music of the Mind

日期:即日至9月1日

時間:上午10:00至晚上6:00

地址:倫敦Tate Modern(Bankside, London SE1 9TG)

門票:22英鎊(約220港元),建議預約

網址:shorturl.at/F6lQC

文:黃潔玲

編輯:林曉慧

設計:賴雋旼

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]