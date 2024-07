艾頓莊攝影珍藏 凝視脆弱之美

David LaChapelle, Elton John: Egg On His Face, NewYork, 1999--美國攝影師David LaChapelle為艾頓莊拍攝的肖像。David的作品以超寫實和高飽和度為特點,風格幽默,融合超現實主義和普普藝術的元素。(David LaChapelle提供)

【明報專訊】Fragile,中文譯作易碎的,脆弱的,又被解釋為受不起挫折,敏感而不堅強。但在攝影師眼中,脆弱卻「常是創造力的靈感來源」。無論是Tyler Mitchell鏡頭下,甲蟲爬上男孩鼻頭的瞬間;還是Robert Mapplethorpe捕捉初生紅花低垂的時刻,世間萬物皆可見「脆弱之美」。

倫敦維多利亞與艾爾伯特博物館(V&A)現正舉行攝影展Fragile Beauty,展出由英國歌手艾頓莊收藏、來自140名攝影師逾300幅現當代攝影作品,探索不同年代之下,脆弱中蘊含的美麗與生機。

呈現邊緣人美麗與血淚

是次展覽分為「脆弱之美」、「舞台、銀幕、明星」、「新聞攝影」等8個主題,呈現1950年至今以鏡頭記錄下的人物、自然與社會。展品來自艾頓莊與伴侶David Furnish的私人收藏,策展人Lydia Caston走入兩人家中,觀察收藏家與攝影作品如何共處與互動,並從牆上超過7000張相片中挑選出約300幅作品展出。在Lydia Caston看來,「展覽作品涵蓋了1950年至今的歷史,某種程度上與艾頓莊的職業生涯平行」。因此,展覽既深深根植於攝影史,又蘊含着收藏家的人生體悟與感受。

艾頓莊既是歌手,也是收藏家與慈善家,在2021年獲音樂媒體Billboard評為「史上最成功男歌手」第一名。自1980年代以來,艾頓莊致力於對抗愛滋病的公益活動,並於1992年成立愛滋病基金會,為病人募集善款。2005年12月,在英國《民事伴侶關係法》生效同月,艾頓莊與同性戀人David Furnish結成民事伴侶,並不斷致力推動LGBT反歧視運動。

艾頓莊對弱勢群體的支持與關懷,在他的收藏品中不難見到。展覽核心「脆弱之美」展廳,展出Nan Goldin的Thanksgiving系列作品,149張相片由頂到底覆蓋展廳的牆壁,使觀眾完全沉浸在她的影像世界中。作品記錄了1973到1999年間,Nan Goldin在性小眾與愛滋病人社群中的經歷。她用帶着感情與溫度的鏡頭,呈現游走於城市邊緣的人們的美麗與血淚。

夢露3肖像結合殘酷與溫柔

在成為收藏家之前,歌手是艾頓莊最為人知的身分。台上的五光十色,台後的脆弱黯淡,在他收藏的人物肖像中可以看見。在「舞台、銀幕、明星」展廳,包括3張首次公開展出的美國影星瑪麗蓮夢露肖像。迷人的金髮、艷麗的臉龐,是夢露留在公眾記憶中的形象。一個成長於孤兒院的窮苦女孩,在締造夢想的荷李活中成為家喻戶曉的影星。這個經歷讓她的明星形象突破影視與娛樂,成為戰後復蘇的「美國夢」象徵;然而,在夢的背後,是她被忽視的個人意志和孤獨的死亡。

是次展出的3張肖像,包括Richard Avedon在1957年於紐約拍攝的夢露早期肖像,相中呈現的金髮女郎形象,是夢露最為人所知的面向;還有Eve Arnold在1960年拍攝夢露在《亂點鴛鴦譜》片場後台排練台詞時的肖像,相中夢露的眼神望向他處,若有所思;最後一張,是Bert Stern在1962年為夢露拍攝的The Last Sitting,兩個月後,夢露被發現在公寓離世。在策展人Lydia Caston看來,這些相片的展出「結合了殘酷與溫柔」,觀眾得以窺見在舞台之下,夢露的脆弱瞬間。

新聞攝影回應迫害、抵抗

「新聞攝影」展區則展出1960年代至今,半世紀以來的新聞相片,「突出了艾頓莊對新聞攝影的熱情」。其中許多相片已經成為公眾意識的一部分,回應了迫害、抵抗與其他歷史關鍵時刻,用影像為歷史立下里程碑。其中最廣為人知的相片,或許是Richard Drew於911恐怖襲擊時攝下的The Falling Man ,相片捕捉到襲擊發生後,某人從世貿中心墮樓的瞬間。

Lydia Caston表示,展覽中對痛苦、暴力的呈現是必要的,「它深刻且帶給人沉思,喚醒對人類行為給自身帶來脆弱的思考」。展覽結合了許多歷史事件和不同視角,探討了攝影對人類生活帶來的影響。Lydia Caston說:「脆弱是貫穿整個展覽的主題。支撐着創造力的強烈脆弱與存在的本質脆弱,都是收藏家對攝影的熱情與感性。脆弱之美,是連接一切的細絲。」

V&A South Kensington

Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection

日期:即日至2025年1月5日

時間:上午10:00至下午5:45,周五至晚上10:00

地址:Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址:bit.ly/4eVlKYI

